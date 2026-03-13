Tudo o que você precisa saber para assistir ao Oscar 2026

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A noite mais aguardada do mundo do cinema está chegando! Entre estatuetas e glamour, fãs e profissionais esperam ansiosamente para assistir ao evento. O Oscar ocorre neste domingo (15) e aqui está tudo o que você precisa saber para assistir: de curiosidades à sinopses dos filmes indicados!

O Academy Award of Merit (Prêmio de Mérito da Academia, em português) é a premiação mais aguardada e renomada do mundo cinematográfico. O evento conhecido popularmente como “Oscars” reúne diversas obras como filmes, documentários, curtas e longas metragens aclamadas pelos críticos e, por meio de uma votação restrita a membros da Academia, selecionam os indicados à cada categoria existente.

A entrega das estatuetas será feita no dia 15 de março, iniciando sua transmissão às 20:00 da noite, podendo se estender até às 23:00 (horário de Brasília)e será transmitido através da TNT, HBO Max e no site do prêmio. A premiação tem duração de mais ou menos quatro horas e deve se estender até meia-noite ou próximo a isso.

PRINCIPAIS FILMES INDICADOS

Bugonia (Reino Unido, 2025)

Sob a direção de Yorgos Lanthimos, a obra é uma comédia sátira que tem como foco da trama uma dupla de homens conspiracionistas que sequestram a empresária de uma grande companhia, crendo que ela seja uma alienígena determinada a destruir o mundo. Em meio a uma batalha psicológica e muita tensão, os personagens envolvidos na história precisam tentar provar que não estão tão loucos quanto parecem estar.

Sob a direção de Yorgos Lanthimos e com o roteiro de Will Tracy, a obra conta com atores como Aidan Delbis, Emma Stone, Jesse Plemons e Alicia Silverstone.

Onde assistir: Amazon Prime (alugar), Apple TV.

F1 (EUA, 2025)

Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr. Em meio à velocidade, dúvidas e rivalidade, Hayes pretende ir em busca dos seu maior sonho: ser o melhor do mundo.

Com o roteiro de Ehren Kruger e direção de Joseph Kosinski, o filme conta com Brad Pitt, Kerry Condon, Damson Idris, Simone Ashley e com a participação especial dos pilotos da Fórmula 1 de 2024!

Onde assistir: Amazon Prime (alugar) e Apple TV.

Frankenstein (EUA, 2025)

A trama narra a trágica história do Dr. Victor Frankenstein, um cientista brilhante, porém egocêntrico. Obcecado por criar vida, monta um ser com partes de cadáveres. Após dar origem à criatura, Victor a rejeita horrorizado, desencadeando uma série de assassinatos e vinganças, onde ambos os personagens se destroem mutuamente em busca de redenção ou destruição.

Com a participação de Jacob Elordi,Mia Goth, Oscar Isaac e Christoph Waltz, o filme foi escrito e dirigido por Guillermo Del Toro.

Onde assistir: Netflix.

Hamnet (EUA, 2025)

William Shakespeare e Agnes Shakespeare, sua esposa, vivem um momento difícil ao perder seu filho de 11 anos, Hamnet, para uma das várias pragas que assolaram a Inglaterra no século XVI. A trama fictícia rejeita a imagem intocável do gênio William Shakespeare, e apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária, poderosa história de amor e perda que inspirou a criação da obra-prima atemporal de Shakespeare, Hamlet.

Sob a direção de Chloé Zhao e roteiro de Zhao e Maggie O’Farrell, a obra têm em seu elenco profissionais como Jessie Buckley, Paul Mescal, Noah Jupe, Joe Alwyn e Emily Watson.

Onde assistir: Nos cinemas e futuramente na Amazon Prime (alugar).*

*Sem data de lançamento no streaming.

Marty Supreme (EUA, 2025)

Na década de 1950, Marty Reisman joga pingue-pongue por dinheiro em Nova York e, cansado de ser um trabalhador invisível e precarizado, corre atrás de seu sonho de tornar-se profissional e famoso, nem que tenha que roubar para alcançar seus objetivos. Indo contra todos que sempre duvidaram dele, Marty vira uma lenda do tênis de mesa, mas também faz muitos inimigos no processo. Marty Supreme é um filme de drama que conta a história real do mesa-tenista americano que popularizou o tênis de mesa nos Estados Unidos.

A obra dirigida por Josh Safdie e escrita por ele e Ronald Bronstein, estrela Timothée Chalamet, Odessa A’zion e Gwyneth Paltrow.

Onde assistir: Nos cinemas.

Uma Batalha Após a Outra (EUA, 2025)

O ex-revolucionário Bob Ferguson corre contra o tempo para salvar sua filha. Após anos aposentado, o personagem interpretado por Leonardo DiCaprio sai da aposentadoria para resgatar quem ele mais ama de um de seus maiores inimigos, o qual até então havia desaparecido. Diante de tanta urgência, Ferguson recorre aos seus antigos amigos de um grupo de guerrilha para ajudá-lo.

Com um elenco cheio de nomes renomados de Hollywood, a obra conta com Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro e Teyana Taylor, a foi dirigida e escrita por Paul Thomas Anderson.

Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime (alugar).

O Agente Secreto (Brasil, 2025)

A trama, que se passa no Brasil em 1977, durante a Ditadura Civil-Militar (1964-1985), conta a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que sai de São Paulo e vai para o Recife, buscando fugir do seu passado que volta a persegui-lo. Ao tentar recomeçar, ele percebe que atraiu o caos e a atenção para si novamente, e precisa lidar com sua vida cotidiana enquanto tenta escapar da mira de pessoas poderosas e perigosas que querem ele morto.

Protagonizado por Wagner Moura, o filme com direção e roteiro deKleber Mendonça Filho, conta também com Carlos Francisco, Tânia Maria, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido.

Onde assistir: Nos cinemas e na Netflix.

Valor Sentimental (Noruega, 2025)

As irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, um diretor antes renomado que oferece à atriz de teatro Nora um papel naquele que ele espera ser seu filme de retorno triunfal. Quando Nora recusa a proposta, logo descobre que ele já a ofereceu a uma jovem e ambiciosa estrela de Hollywood, Rachel Kemp. Mas o que Rachel não sabia é que, sem querer, acabou entrando em um drama familiar profundo e íntimo, dentro e fora das telas.

Com o roteiro de Joachim Trier e Eskil Vogt e direção de Trier, o elenco conta com Elle Fanning, Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Onde assistir: Nos cinemas, MUBI e Amazon Prime (comprar).

Pecadores (EUA, 2025)

Nesse filme, Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal para recomeçar a vida, tentando esquecer seus traumas e medos. Porém uma força maligna os persegue, buscando dominar o lugar e todos os seus cidadãos que, por sua vez, lutam com tudo de si para sobreviver. Além de precisarem lidar com os demônios, Smoke e Stack terão que lidar com os mitos e lendas que podem estar causando esse terror.

Estrelando Michael B Jordan no papel icônico de irmãos gêmeos, o filme conta com um elenco de peso que contém Hailee Steinfeld, Miles Caton, Delroy Lindo e Wunmi Mosaku. Foi dirigido e escrito por Ryan Coogler.

Onde assistir: Nos cinemas, MUBI e Amazon Prime (comprar).

Sonhos de Trem (EUA, 2025)

A obra conta a vida de Robert Grainier, um trabalhador ferroviário dos Estados Unidos no início do século XX, que ajudou na expansão das ferrovias americanas. Diante das constantes mudanças, profissionais e pessoais, Robert tem que passar longos períodos longe de sua esposa e sua filha pequena. Porém, ao se deparar com uma tragédia familiar repentina, ele precisa se esforçar para encarar o luto e a solidão.

Com a presença de Joel Edgerton, Felicity Jones, Nathaniel Arcand, Clifton Collins Jr., John Diehl e Paul Schneider no elenco, o filme têm como diretor e roteirista o cineasta Clint Bentley , além de contar com Greg Kwedar na construção do roteiro.

Onde assistir: Netflix.

Além da premiação

A premiação, no entanto, vai muito mais além do dia em si. Existem diversas curiosidades nos bastidores dos filmes e dos próprios atores:

Pecadores alcançou um recorde absoluto de indicações ao Oscar, com 16 indicações, ultrapassando a marca de obras como Titanic, LaLaLand e A Malvada. Além disso, a figurinista Ruth E. Carter foi indicada ao prêmio da academia pela quinta vez, superando Viola Davis, se tornando a mulher negra com mais indicações da história.

Elle Fanning, atriz de Valor Sentimental, recebeu sua primeira indicação à premiação, após ter começado sua carreira ainda criança e participar ativamente de 38 filmes. Além disso, ela está escalada para interpretar Effie Trinket em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita.

Wagner Moura é o primeiro ator brasileiro a concorrer na categoria de Melhor Ator. Um fato ainda mais curioso é que seu nome completo é Wagner Maniçoba de Moura, seu nome do meio também é um prato típico da culinária paraense feito com a folha da mandioca-brava. E mesmo em produções de Hollywood, como Guerra Civil (2024), Wagner decidiu não perder seu sotaque brasileiro, tornando-o um diferencial em sua carreira e mostrando seu orgulho por sua nacionalidade.

A presença feminina no mercado cinematográfico alcançou um novo patamar este ano: 74 mulheres foram indicadas à premiação, estabelecendo um recorde histórico e superando significativamente o número de 2023, que contabilizou 21 indicações.

Uma dica valiosa para aqueles que vão assistir pela primeira vez é que as categorias principais da noite, como Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Filme sempre ficam por último, então se prepare para muita emoção e ansiedade.

Por fim, o apresentador e comediante Conan O’Brien foi confirmado como o anfitrião da 98° edição do Oscar. Esta será sua segunda apresentação consecutiva, depois do sucesso na edição anterior.

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O artigo acima foi editado por Duda Kabzas.

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