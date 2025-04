O autocuidado no dia a dia: 7 dicas práticas para incluir na sua rotina 

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Vivemos em um mundo acelerado, onde a correria é dominante e, por conta disso, muitas vezes esquecemos da importância do autocuidado – o que pode causar consequências irreversíveis.

Com agendas lotadas e compromissos constantes, é natural que deixemos de cuidar de nós mesmos, mas isso não diminui a importância do autocuidado, já que, isso mantém o equilíbrio físico e emocional.

O cuidado pessoal é um conjunto de práticas que promovem o bem-estar e a qualidade de vida, envolvendo desde hábitos simples como, uma alimentação equilibrada até atividades que proporcionam relaxamento e prazer individual. Ao não praticarmos esses momentos tão importantes, corremos o risco de enfrentar algumas consequências como estresse excessivo, cansaço mental ou até problemas com saúde física.

Para evitar esses problemas, aqui estão sete dicas para incluir você incluir na sua rotina de autocuidado:

1. Reserve um tempo para si

Reservar um momento para si mesmo é muito importante, para isso, basta você fazer atividades simples que te tragam prazer como, ouvir música, meditar ou simplesmente descansar e refletir. Esses momentos não precisam ser longos ou extremamente demorados, incluir pequenas práticas que te relaxam enquanto você faz as tarefas diárias, faz tudo ser mais leve.

2. cuide de sua alimentação

Claro que aquele chocolatinho depois do almoço ainda está liberado, mas opte por refeições nutritivas e mantenha-se hidratado. Mesmo que singelas, essas mudanças são essenciais em uma dieta balanceada, e, apesar de não notarmos, isso gera um grande impacto na nossa disposição e saúde.

3. durma bem

O sono de qualidade é essencial para recuperar a energia e melhorar o humor. Apesar dosafazeres diários, tente manter uma rotina de sono regular; segundos especialistas, as horas de sono recomendadas circulam entre 7 e 10 horas por noite, evitando telas antes de dormir.

4. pratique exercícios físicos

Escolha algum esporte de seu gosto e tente praticar, pode ser corrida, academia, vôlei ou até mesmo ioga. Movimentar o corpo libera endorfina, um hormônio que ajuda a reduzir o estresse e melhora o bem-estar em geral, – mesmo que pareça dificil no início, colocar isso na sua rotina de maneira tranquila e voluntária.

5. aprenda a dizer não

Essa frase pode parecer muito fácil quando a colocamos assim, mas, entre rotinas de faculdade e trabalho, acabamos esquecendo de dizer “não” para agradar os colegas de trabalho ou os amigos. Respeitar seus limites é fundamental para evitar sobrecarga. Não se sinta culpado por priorizar seu bem-estar.

6. desconecte-se

Reserve momentos para se afastar das redes sociais e das obrigações digitais. O excesso de informação pode contribuir para a ansiedade. Use parte do tempo que estaria nas telas para ler algum livro, cozinhar, experimentar novos hobbies e conversar com as pessoas ao seu redor.

7. busque apoio emocional

Conversar com amigos, familiares ou até procurar ajuda profissional pode ser essencial para lidar com desafios e fortalecer a saúde mental. Falar sobre o que sente muitas vezes alivia e relaxa.

Introduzir o autocuidado na rotina não significa mudar drasticamente seu estilo de vida. Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença para ter uma vida equilibrada e saudável. O mais importante, é reconhecer que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas uma forma de garantir que você tenha energia e disposição para enfrentar os desafios do dia a dia. Priorize-se e colha os benefícios de uma vida mais leve e satisfatória!

————————–

