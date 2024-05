“Por que tão cedo?” Como as rotinas matinais do TikTok criam metas irreais para pessoas reais

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Imagine acordar antes do sol nascer para meditar, ler, estudar, fazer skin care, tomar café da manhã, praticar exercício físicos, tomar banho, se arrumar e ir para a faculdade ou trabalho. Ufa, cansativo não acha? A ideia de manter uma rotina matinal produtiva não é totalmente uma novidade.

Lançado em 2012, o livro Milagre da Manhã, do autor Hal Elrod, foi um sucesso de vendas ao falar sobre os benefícios de acordar cedo e estabelecer uma rotina matinal. Doze anos após o lançamento do livro, vivenciamos a expansão da era digital e a “geração TikTok”. Basta uma única busca para encontrar dezenas de perfis de jovens mostrando como fazem suas rotinas da manhã, inclusive com dicas para estabelecer uma. Acompanhá-las deixa uma reflexão inquietante: será que deveríamos todos fazer igual?

Para responder essa questão, a HerCampus conversou com a psicóloga clínica Beatriz Ferreira sobre as influências positivas e negativas que o consumo desse tipo de conteúdo pode exercer nas pessoas, e principalmente para entender se há um único tipo de rotina matinal que se encaixa em todas as realidades. Para Beatriz, “embora haja uma tendência crescente nas redes sociais em relação à prática de acordar cedo para estabelecer uma rotina matinal, é necessário cautela ao generalizar essa ideia para todos, pois assim não consideramos toda a pluralidade das realidades sociais e nem dos cotidianos diversos”.

Um exemplo atual que permeia essa discussão é o perfil da influenciadora fitness Manu Cit, que acumula 1,6 milhões de seguidores na plataforma chinesa e impressiona mostrando a quantidade de coisas que encaixa em apenas uma manhã. Ela acorda diariamente às quatro horas da manhã e consegue se arrumar, ler, comer, estudar e se exercitar (às vezes até duas vezes). Tudo isso antes de ir para a faculdade de medicina.

Os comentários em seus vídeos variam entre pessoas que a admiram e se inspiram pelo seu estilo de vida, e pessoas que se indignam e criticam. As críticas negativas podem vir de pessoas que acham esse estilo de vida impossível, simplesmente por realmente ser impossível para algumas pessoas.

“Muitas pessoas que vão consumir esse tipo de conteúdo nas redes sociais não têm a possibilidade de criar uma rotina matinal da maneira mais completa possível, por diversas razões. Seja por uma rotina de trabalho extensa, horários atribulados, responsabilidades familiares, ou simplesmente pela falta de privilégios sociais e econômicos”. Ou seja, se as realidades das pessoas são diversas, por quê as suas rotinas também não seriam?

Acompanhar pessoas nas redes sociais que são capazes de manter uma rotina que imaginamos ser a ideal pode estabelecer comparações inevitáveis. Se ela consegue fazer tantas coisas, eu também deveria conseguir. E é essa comparação que pode ser prejudicial. “Ao falarmos sobre a influência das redes sociais, esbarramos muito próximo do delicado espaço de comparação e talvez até insuficiência, se a sua rotina não te possibilita esses hábitos matinais”.

A problemática, então, não está no estabelecimento de uma rotina em si, mas sim em acreditar que existe apenas um modo correto de fazê-la. A sua influencer favorita pode ser muito produtiva e criativa às quatro horas, mas para você, talvez esse horário seja às 16 horas. “Para quem estabelece uma rotina matinal com base em suas necessidades, terá benefícios, mas cada indivíduo possui necessidades diárias únicas, que podem influenciar na decisão de adotar determinadas práticas de rotina, sendo realizado em uma rotina da manhã ou não.”

É importante observar seus hábitos e notar quais podem ser melhorados de acordo com os seus objetivos pessoais, mas percebendo o que realmente funciona para o seu dia a dia e a sua realidade nesse momento. O estabelecimento de uma rotina saudável vai além de acordar cedo para tomar um suco detox, mas sim de respeitar o seu ritmo e descobrir o que é importante para o seu dia.

“Uma rotina matinal saudável é aquela que faz sentido para você, se adapta ao seu tempo e é benéfica para o restante do seu dia. Por isso, adotar hábitos que façam sentido para você é essencial. Priorizar, se possível, o tempo de sono, dar atenção à alimentação e exercícios, e incluir algum hábito de autocuidado pode ser muito benéfico”.

