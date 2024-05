5 músicas que foram 100% produzidas por mulheres

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Já faz anos que o mundo da música não é mais dominado por homens. Mas, não é tão fácil encontrar músicas 100% produzidas pelo sexo feminino, mesmo assim, elas existem! Aqui estão 5 das minhas músicas favoritas que foram feitas apenas por mulheres.

i wanna be your girlfriend – girl in red

Conhecida principalmente por produzir músicas fáceis de se identificar, especialmente se você é uma mulher queer, Girl in Red vem ganhando muito sucesso durante os últimos anos. Em 2018, a artista lançou oficialmente seu primeiro single e sua música de mais sucesso: “I Wanna Be Your Girlfriend”.

Na época, a canção atingiu o nono lugar na lista do The New York Times em “As 68 melhores músicas de 2018” e, desde então, toca o coração de muitas meninas por todo o mundo. A obra abriu muitas portas para a artista, pois fez com que ela se tornasse uma grande representação no universo sáfico.

the journey – h.e.r

Uma das artistas americanas mais aclamadas de R&B, H.E.R, lançou seu primeiro single em 2014 após assinar contrato com a Sony. Depois de muitas canções de sucesso como “Best Part” e “Every Kinda Way”, a cantora, em 2023, lançou uma música produzida apenas por mulheres: “The Journey”.

O single tem uma vibe mais calma e, segundo a artista, foi lançada depois de um longo e difícil ano. A música foi anunciada primeiramente como parte da soundtrack da ESPN na jornada da NBA em 2023 e, se tornou um grande hit.

GOLDEN CHILD – ALICIA KEYS

Vencedora de 15 Grammys, Alicia Keys, vem sendo sucesso há muito tempo. Atualmente com 43 anos, a cantora já produziu muitas músicas icônicas, e foi assim desde o início da carreira.

Em 2003, lançou seu segundo álbum de estúdio: The Diary of Alicia Keys, e junto com ele, a música “Golden Child”, que foi produzida apenas por mulheres. Com um ritmo R&B, a canção tem características claras dos anos 2000 e foi um grande sucesso da época.

STRANGERS – KENYA GRACE

Você sabia que um dos hits do TikTok foi produzido apenas por mulheres? A contadora Kenya Grace fez seu debut em 2022, mas só atingiu mais ouvintes em 2023 com a canção “Strangers”.

O single ficou em primeiro lugar no American Dance Music Charts assim como esteve em muitas outras listas de hits em outros países. Em julho de 2023, a canção viralizou nas redes sociais e trouxe o estrelato para a artista.

sad song – annika bennet

Nem todas as músicas incríveis são extremamente famosas, não é mesmo? Annika Bennet, atingiu certo reconhecimento com sua música “Only Emotion” e, por isso, realizou uma turnê de 10 semanas. Em 2022 a contorna lançou o EP ROOM (DEMOS) e junto com ele a canção “Sad Song”.

O EP foi 100% produzido por ela, em seu quarto. Segundo a artista, são músicas muito pessoais que nunca pensou em lançar, no entanto ela conta que se sente orgulhosa delas e por isso decidiu colocá-las no mundo. Vale a pena conferir!

E aí? Você sabia que todas essas músicas icônicas foram feitas 100% por mulheres? Isso só mostra que mulheres são mais do que capazes de fazer coisas incríveis. Já adicione essas canções na sua playlist favorita e aproveite elas da melhor forma possível. Qual será o próximo hit de sucesso produzido apenas por mulheres?

