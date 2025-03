The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Já assistiu àquele tipo de vídeo em que alguém acende uma vela aromática, se senta em um lugar confortável e lê seu livro favorito enquanto toma uma xícara de chá? Esse tipo de conteúdo, a romantização de hábitos simples, tem se tornado tendência nas redes sociais. Mas será possível trazer a mesma “vibe” leve e aconchegante deste tipo de vídeo para nossa vida, mesmo em meio à correria do dia a dia?

A romantização da própria rotina tem como propósito ver a vida de forma mais atraente, valorizando os pequenos gestos e focando nas coisas boas, o típico discurso “enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio”. A ideia é viver o presente, se retirando do automático e prestar atenção em cada detalhe e nas sensações ao longo do dia. Desta maneira, é simples criar uma relação saudável consigo mesmo e promover o bem-estar. Porém, o que será preciso para observar o mundo de maneira mais positiva?

Organização

É fundamental que a organização de seu espaço ao redor seja uma prioridade, já que ter um ambiente organizado e confortável auxilia em sua saúde mental. De acordo com a revista National Geographic, a desordem tende a afetar nossos níveis de produtividade, qualidade de vida, aumentar o estresse e exaustão.

Porém, a organização não entra somente no ramo de ambientes, mas sim em sua rotina! Com apenas uma agenda ou um bloco de notas, é possível diminuir os níveis de ansiedade e aumentar a sensação de estabilidade. Chegou a hora de estabelecer metas realistas e ir atrás de cumpri-las!

Tempo fora das telas

O uso excessivo de redes sociais e internet tendem a causar inúmeras complicações para a saúde física e mental. O aumento da ansiedade, problemas de visão, a procrastinação e a comparação com vidas alheias são apenas alguns destes problemas.

Reduzir o seu tempo de tela, te faz sair da sua bolha das redes sociais e perceber que fora da internet nem todos têm a vida perfeita que mostram em seus perfis, sem tanta necessidade de estar online a todo momento, diminuindo a sensação de estar por fora de algo e te faz aproveitar mais o momento, contribuindo para o aumento das habilidades sociais.

Reserve momentos para o autocuidado

Com toda a correria do dia a dia, existem tantas preocupações que esquecemos de nós mesmos, o que acarreta altos níveis de estresse e baixa autoestima.

Incluir hábitos de cuidados com a pele e corpo, um banho relaxante, meditação, leituras não acadêmicas, comer sua comida favorita e ter um tempo para si, tornam nossos dias mais prazerosos e aumentam a autoestima, se tornando mais fácil se valorizar e encarar os desafios dos dias que estão por vir.

Cultivar relações saudáveis

Se afastar de pessoas que te fazem mal, te colocam para baixo ou que só reclamam de suas escolhas, te faz se sentir mais leve e encarar a vida sem tanta energia negativa. Estar com pessoas que sabem resolver conflitos e que entendem uns aos outros diminui o estresse e reduz os riscos de desenvolver um transtorno mental.

Estar com pessoas que apreciam sua presença e personalidade, te ajuda a desenvolver maior empatia e gratidão por momentos simples, além de aumentar sua autoconfiança e faz com que você se sinta melhor consigo mesmo. Além disso, relações carinhosas, saudáveis e cuidadosas ajudam a construir uma ótima rede de apoio.

Aproveitar os mínimos detalhes

Transformar uma tarefa chata em algo interessante e divertido é uma das metas em romantizar sua vida!

Então, ao realizar tarefas domésticas, ouvir um podcast, sua playlist favorita ou até um audiolivro, ou ao pegar o transporte público, sempre tenha um livro em mãos, cozinhe uma receita de modo diferente, com mais cautela. Tentar fazer tudo com mais carinho e atenção também são maneiras de deixar o seu dia a dia mais leve.

Romantizar a vida não é sinônimo de fugir da realidade ou dos problemas, mas sim de enxergar nossas vivências com olhos mais positivos. Ao adotar simples mudanças em nossas rotinas, podemos transformar nossa saúde física e mental, melhorando nossos dias com experiências mais agradáveis. Em 2025, que tal aderir a esta prática e aproveitar a vida com mais calma? Lembre-se de que sua rotina e mentalidade dependem somente de você!

