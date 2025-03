GEN Z E A BUSCA PELO ESTILO DE VIDA WELLNESS

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Pode até parecer contraditório, mas, segundo uma pesquisa da empresa McKinsey, a Geração Z é a que mais se preocupa com o bem-estar e tem mais acesso a informações sobre hábitos saudáveis, mas também a que mais sofre com os efeitos do estresse emocional.

Em comparação com os Millennials e a Geração X, a Geração Z apontou quase o dobro nos níveis de estresse (25%) dos relatados pelos outros dois grupos (13%), incluindo menor disposição de bem-estar social. Em contrapartida, 37% dos participantes de uma pesquisa realizada em 2023 pela SaudaBe, “Saudabilidade na Geração Z”, já afirmavam estar em busca de um estilo de vida mais saudável, mesmo diante das dificuldades. Em dois anos, muitas coisas podem mudar dentro de um ciclo geracional.

A cultura do autocuidado

Nascidos entre 1995 e 2010, os chamados Zoomers cresceram em um mundo digitalizado e cheio de incertezas mundiais, como crises ambientais e políticas. Entretanto, o maior desafio para essa geração é encontrar tempo o suficiente para atender às diversas demandas de sua rotina e ainda ter a certeza de que estão vivendo uma vida de qualidade.

Por isso, iniciou-se a busca cada vez mais constante por um estilo de vida saudável, relaxante e desestressante, que em inglês pode ser resumido pelo termo “wellness”, como uma forma de lidar com os desafios de um mundo cada vez mais conectado e exigente.

Hábitos como iniciar uma nova atividade física, ter mais contato com a natureza, buscar novos hobbies e substituir os fast foods por uma alimentação equilibrada são algumas alternativas que os jovens têm buscado como o primeiro passo para uma nova vida.

Sucesso no mercado fitness

As vendas de linhas de produtos saudáveis e matrículas em redes de academia alavancaram nos últimos anos. Segundo dados analisados pelo Itaú Unibanco, os gastos com academias e produtos fitness, como moda esportiva e suplementação alimentar, cresceram cerca de 35% no ano de 2023, em comparação com 2022, sendo a Geração Z a responsável pelo aumento de 65% no consumo total desse setor.

Utilizando o que eles melhor entendem ao seu favor, cada vez mais plataformas digitais que oferecem consultoria de treinos online são adotadas pela Gen Z. Os próprios personal trainers investem em aplicativos, nos quais disponibilizam as aulas para os seus alunos, assim eles podem encaixar os exercícios dentro da rotina corrida.

Motivações e influências perigosas

As redes sociais se transformaram em uma fonte recorrente de consultas a respeito de dicas sobre hábitos saudáveis, seja para descobrir novos esportes, para aprender a execução de um exercício ou como fazer uma sobremesa saudável que não envolva banana na receita.

O público jovem está cada vez mais exigente em relação ao conteúdo que consome, em busca de influenciadores autênticos, que promovam hábitos saudáveis considerando um bem-estar integral. A mesma pesquisa lançada pela SaudaBe, em 2023, confirmou como as influências da internet costumam afetar a decisão de mais de 30% dos entrevistados que se enquadram na faixa da Gen Z.

Quando sentem que não há um apoio ao seu alcance, eles buscam as próprias alternativas nas redes. Eles preferem “pagar para ver”, com todos os riscos inerentes a isso, do que investir desde o início em uma abordagem pessoal que um profissional qualificado propõe.

A nutricionista Gabrielly Lopes conta como “virou moda” pessoas utilizarem métodos rápidos de emagrecimento, numa falsa ideia de que os resultados imediatos trarão o tão desejado bem-estar com o próprio corpo: “pagam mil reais em uma aplicação de um remédio que se diz milagroso, mas na hora de pagar uma consulta nutricional que realmente vai ser eficaz, ninguém quer” .

O verdadeiro perigo de dar ouvidos apenas a um público não-médico, como os influenciadores não formados, está em um ouvinte decidir tomar todas as suas decisões baseadas em uma pessoa que não tem conhecimento das suas condições físicas e leva uma rotina diferente daqueles que o acompanham.

Em sua própria experiência com a busca por uma vida mais saudável, Gabrielly conta que o seu segredo para se manter constante foi a leveza durante o processo: “eu consigo levar (uma vida saudável) até hoje e viver o que eu vivo porque eu não fui radical lá no começo. Não é dieta, são hábitos”.

Dieta na vida real

Uma boa alimentação é um dos maiores aliados na construção de um estilo de vida wellness. Aquilo que consumimos em um dia pode afetar até mesmo o nosso humor e rendimento no trabalho. Não é à toa que algumas pessoas dizem que “você é aquilo que você come”, pois a maneira como nos alimentamos pode dizer muito a nosso respeito.

Devido à facilidade, muitas pessoas se tornam reféns de fast foods e criam uma concepção errada sobre dietas, pois acreditam que são receitas mirabolantes que fazem parte de uma realidade distante.

Entretanto, Gabrielly é uma das profissionais que adotou suas redes sociais como uma forma de se conectar com aqueles que são iniciantes no mundo fitness e compartilhar seu estilo de vida ao mostrar os benefícios que uma boa relação com a comida e exercícios podem resultar.

Consciente de que, hoje, suas postagens influenciam sua geração em níveis que ela jamais imaginou, a nutricionista vive e mostra aos seus mais de 80 mil seguidores no Instagram o seu lema: “dieta na vida real”.

Ela expressa que se sente feliz em ser realista com seus espectadores, que são majoritariamente mulheres, e em se manter firme com seus mesmos objetivos e valores de quando tinha apenas cerca de mil seguidores. “Às vezes eu posto em uma terça-feira tomando sorvete. Elas falam: Gabi, eu gosto muito de você porque você mostra a vida real”.

Como uma jovem que tem a oportunidade de impactar a vida de milhares de pessoas de sua faixa etária, ela aponta que os principais desafios que suas pacientes e seguidoras relatam ao tentar seguir um plano de vida saudável são a inconstância e a falta de organização, especialmente aos finais de semana, em que as pessoas costumam “chutar o balde”.

Ao saber que nem sempre as pessoas seguem a dieta à risca, um conselho da nutricionista é manter o equilíbrio: “quando você pega gosto pela rotina, no final de semana, é só mais um dia”.

Comece hoje

Às vezes, um choque de realidade é preciso para que você comece a pensar a longo prazo. A própria mente e o corpo começam a dar sinais de que algo precisa ser mudado. Foi esse choque que fez a nutricionista querer mudar seus hábitos: “não era um corpo em que eu me encontrava mais. Eu não estava feliz psicologicamente e fisicamente. Foi essa série de fatores que me deu um start”.

Que a procrastinação já se tornou parte da rotina de muitos indivíduos não é mais novidade. Por isso, segundo Gabrielly, “a gente tem que quebrar esse ciclo de começar na segunda, depois do carnaval, porque sempre vai ter que deixar para depois.”

Portanto, o primeiro passo é buscar por aquilo que está ao seu alcance e filtrar tudo que você consome nas redes sociais. A comparação é um dos maiores inimigos dos iniciantes, não caia nessa.

Em seguida, encontre uma atividade física que te agrade e experimente coisas novas. Não tenha medo de se arriscar em um esporte novo, você pode se surpreender.

Uma alternativa que muitas pessoas utilizam é realizar atividades em grupo. Ter ao seu lado pessoas com os mesmos objetivos que os seus pode te ajudar a ir mais longe e se manter firme no seu compromisso com um novo estilo de vida.

O que mais dificulta as pessoas a se manterem num estilo de vida constante é a falta de resultados imediatos. Mas, que a verdade seja dita: é justo que custe muito o que vale muito. Vai custar o seu tempo, sua paciência e até mesmo seus recursos financeiros. Contudo, lembre-se que todos eles não são gastos, e sim investimentos para o seu “eu”, que terá uma vida emocionalmente e fisicamente saudável (e, quem sabe, até mais divertida).

