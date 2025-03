Quais são os principais cuidados que devemos ter com a nossa pele no outono?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Finalmente o verão se foi e a estação mais amena do ano chegou: o outono. Com essa mudança, a temperatura diminui e o clima fica mais seco. Muito diferente de como estava no início do ano, não é mesmo? As mudanças no clima e na temperatura podem ser prejudiciais para nossa pele, principalmente se não adequarmos nossa rotina de skincare. Logo, a rotina que funcionava no verão pode não funcionar agora, no outono.

Pensando nisso, conversamos com a médica dermatologista Dra. Marcia Meirelles dos Santos Negrelli, formada pela Universidade de São Paulo, sobre o que pode ser prejudicial para nossa pele em decorrência da mudança de estações e quais podem ser os novos cuidados durante o outono.

Segundo ela, nossa pele muda de acordo com as estações do ano. No Brasil, por ser um país de clima predominantemente quente, existem mais chances de ressecamento na época do outono e inverno. Isso acontece por conta da umidade do ar ser menor e por causa da baixa temperatura. Assim, tendemos a usar a água do banho mais quente, o que remove a barreira de proteção natural da pele.

Isso pode ser prejudicial, pois é nessa época que temos a piora das doenças dermatológicas, como a dermatite atópica, uma doença inflamatória crônica que provoca coceira, vermelhidão e ressecamento; ou o aparecimento de rugas em peles mais finas, por exemplo.

Quanto às rotinas de skincare, em qualquer época do ano, ela sugere que sejam usados sabonetes com ph 5, que são neutros para a pele, que é ácida, visto que não agridem a barreira cutânea. No verão, temos a tendência de lavar nosso rosto mais de uma vez ao dia, por conta da transpiração e da oleosidade, enquanto no outono, mesmo com um sabonete neutro, é importante que lavemos menos vezes durante o dia.

No rosto, os hidratantes podem variar, não só com as estações, mas também pela idade do paciente e o nível de oleosidade da sua pele. Portanto, antes de adquirir um hidrante para o rosto, consulte um profissional! Já no que diz respeito aos hidratantes corporais, durante climas mais quentes e úmidos, os mais fluidos são bem-vindos, enquanto no outono e no inverno, com as temperaturas mais baixas, Dra. Marcia dá preferência para hidratantes mais cremosos.

O outono ainda tem uma temperatura amena, não tão fria e seca como no inverno, então nós devemos cuidar agora, sem deixar que a pele fique danificada, para só depois decidirmos iniciar o tratamento. De acordo com a médica, devemos preparar a nossa pele para o inverno. Dessa forma, caprichar nos hidratantes de rosto, pode evitar fissuras, coceiras e eczemas. Essas lesões avermelhadas na pele, se forem agudas, podem provocar o surgimento de bolhas de água que, ao se romperem, eliminam um líquido claro; além, também, do aparecimento de rugas. E, é claro, os hidratantes corporais, para evitar o agravamento de algumas doenças dermatológicas, como a dermatite, por exemplo.

A dica é: deixe a pele bem hidratada neste outono! A hidratação também se faz pela quantidade de água que ingerimos. O ideal é beber, pelo menos, de dois a três litros por dia. O clima do outono pode até ser ameno, mas as alterações na nossa rotina de skincare não devem ser! A mudança nos cuidados com a pele é essencial para mantê-la saudável durante a troca das estações, e o autocuidado é indispensável em todas elas.

