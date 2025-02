Superman e Quarteto Fantástico retomam estética quadrinesca nos filmes de super-heróis 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A fidelidade aos quadrinhos em filmes de super-heróis tem ganhado força. Só nesse ano, Superman e Quarteto Fantástico são dois grandes nomes que carregam nas costas essa estética quadrinesca tão aclamada pelo público. Desde a estreia de Deadpool e Wolverine em julho do ano passado, estrelando os astros Ryan Reynolds e Hugh Jackman, o consumo de filmes de super-heróis que são fiéis às origens do personagem deixou de ser somente uma vontade, mas sim uma exigência.

A adaptação para o cinema dos dois anti-heróis mais amados pelos fãs trouxe diversos tópicos presentes nas HQs da Marvel às telas do cinema: a começar pelo clássico traje amarelo de Wolverine que levou todos a loucura; além da apresentação da personagem Cassandra Nova, irmã gêmea de Charles Xavier, que teve sua primeira aparição em 2001 nas páginas de New X-Men #114.

O sucesso de bilheteria de Deadpool e Wolverine abriu os olhos das produtoras audiovisuais. A fórmula usada no filme fez sucesso e está sendo replicada nas novas estreias desse ano: Superman, dirigido por James Gunn; e Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, por Matt Shakman. Por enquanto, temos apenas os trailers dos filmes, mas isso já foi o suficiente para deixar os fãs ansiosos para as estreias em julho desse ano.

A fidelidade à história dos quadrinhos e a estética visual retrofuturista também quadrinística em ambos os filmes chamou a atenção do público. Nenhuma das produções contará a origem dos personagens, os heróis da Marvel e da DC já terão uma “carreira” consolidada no universo, o que dá espaço aos diretores para adaptar ao cinema mais da trajetória dos protagonistas ao decorrer dos quadrinhos. Como aconteceu com o Homem-Aranha do Tom Holland, o personagem aparece inicialmente em Capitão América: Guerra Civil, porém o herói já está em ação como o “amigão da vizinhança”.

Mas o que tem de “quadrinesco” em Superman e Quarteto Fantástico?

1. Caracterização

Em Superman, a caracterização de Clark Kent/Superman, interpretado por David Corenswet, deixa esclarecedora a discrepância na postura, na personalidade e nas ações das duas facetas do personagem da DC. David conseguiu transmitir perfeitamente o humano normal que é Clark Kent: um homem meio tímido, desastrado e calmo; diferentemente de Superman, uma pessoa confiante, corajosa e heróica. O visual é uma peça importante para essa diferenciação dos “dois” personagens, enquanto Clark Kent usa óculos, cabelo desarrumado, terno e gravata bagunçados, Superman parece mais ajeitado, por se portar como alguém seguro de si.

Em Quarteto Fantástico, o universo que o filme se passa não é o mesmo que estamos acostumados em outras produções do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). Se você estiver esperando um crossover com os Vingadores, sinto lhe desapontar, mas a trama não acontece na Terra-616. Porém, como nos quadrinhos, a caracterização dos personagens aparenta permanecer a mesma: foi possível notar a espontaneidade e rebeldia de Tocha Humana (Joseph Quinn); o relacionamento de Sue Storm e Reed Richards protagonizados por Vanessa Kirby e Pedro Pascal. E temos também um vislumbre dos dotes culinários do Coisa (Ebon Moss-Bachrach), o personagem aparece cozinhando com H.E.R.B.I.E, outra figura importante nas origens literárias da equipe.

2. Trajes dos Heróis

James Gunn optou por um visual clássico ao traje do personagem de David Corenswet, a cor azul predomina, mas detalhes como a gola alta, a cueca vermelha e um cinto dourado são novas adições ao traje do Superman de 2025. O que nos relembra o Superman original dos quadrinhos e o vivido por Christopher Reeve no filme de 1978.

Já Matt Shakman adaptou o uniforme do quarteto para a década em que se passa o filme. O diretor optou por algo diferente e, em Quarteto Fantástico (2025), o começo da história da equipe é na década de 60, o que nos traz uma premissa distinta dos filmes de heróis que estamos acostumados. O que muda dos quadrinhos é que este novo uniforme faz referência ao usado no filme de 1994, com alguns detalhes em branco no colarinho, nos pés e nas mangas do traje. A respeito da caracterização do Coisa, há controvérsias, mas é inegável que está fiel às HQs.

3. Novos personagens clássicos adaptados ao cinema

Esse talvez seja o tópico no qual os fãs mais estão ansiosos para ver no produto final, esperançosos de que a adaptação tenha sido fiel aos quadrinhos.

Em Superman, novos personagens serão introduzidos ao universo cinematográfico da DC: Krypto, supercão adotado por Superman, aparecerá como um fiel escudeiro do protagonista, salvando-o quando necessário; Mulher Gavião, heroína antes adaptada em desenhos animados agora terá uma nova chance nas telonas; o retorno de Lanterna Verde, antes vivido por Ryan Reynolds em 2011, voltará estrelado por Nathan Fillion que trará o personagem Guy Gardner da Tropa dos Lanternas Verdes para o cinema.

O país fictício Borávia também faz parte do filme. Pode-se ver brevemente em uma cena um garoto, em meio a um conflito nesse país, levantando uma bandeira com o símbolo do Superman, clamando pela sua ajuda; “Borávia” é um país fictício, que primeiro apareceu na revista Superman #2, de 1939.

Para Quarteto Fantástico, teremos uma versão mais aterrorizante do vilão Galactus, que teve uma breve aparição no primeiro trailer, mas já podemos notar o icônico e clássico capacete com as peças laterais visíveis. O personagem aparece de costas indo em direção a Nova Iorque, criando um contraste de sua altura com o tamanho dos arranha-céus da metrópole.

O novo filme também apresentou brevemente o Fantastic Car, que apareceu pela primeira vez em março de 1962, na revista Fantastic Four #3. Além disso, o robô do quarteto também vai ter sua estreia no cinema, H.E.R.B.I.E foi criado para a série animada Fantastic Four (1978) da DePatie-Freleng Enterprises, e logo depois foi acrescentado aos quadrinhos.

4. Heróis do povo

O lado humano dos super-heróis da Marvel e da DC serão bastante explorados nos filmes. Em pequenas cenas dos trailers, podemos perceber que agora os poderes serão usados também no cotidiano do povo, o cuidado e preocupação em pequenos eventos do dia a dia, o clichê em que o herói ajuda a tirar o gatinho preso na árvore. Poderemos ver os personagens em ação em um dia comum, usando seus poderes para coisas “banais”. Se formos comparar com usá-los para combater um vilão alienígena roxo que parece uma uva-passa, mais conhecido como Thanos.

Segundo James Gunn, diretor do Superman, esse lado humano e empático do personagem teve uma forte influência da HQ Grandes Astros: Superman, série bastante aclamada e premiada, que foi produzida entre 2005 e 2008.

Em um breve momento do trailer de Quarteto Fantástico, pode-se notar algumas crianças fantasiadas como os integrantes da equipe, o que pode mostrar o impacto do grupo na população, talvez por seu lado cuidadoso e diligente para com os problemas diários da cidade. Em um dos pôsteres de divulgação, temos uma plateia cheia segurando cartazes adorando e idolatrando o quarteto, o povo os apoia.

E quando poderemos ver Superman e Quarteto Fantástico nos cinemas?

Temos mais alguns meses de espera analisando os trailers e criando teorias mirabolantes até podermos ver os filmes nas telonas. Mas, já anota na sua agenda: Quarteto Fantástico estreia dia 25 de julho e Superman dia 10 de julho.

