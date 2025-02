Ingressos à venda: O que esperar do The Town 2025?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A edição de 2025 do The Town está chegando e promete muitas novidades. Com sua estreia em 2023, o festival foi criado para ser uma versão adaptada do tão famoso Rock in Rio, mas em um cenário inspirado na metrópole paulistana. Nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, o Autódromo de Interlagos receberá novamente os palcos do The Town, com um público cheio de expectativas para melhorias na estrutura deste ano.

No início desta semana, o festival anunciou novidades no line-up para preparar os paulistas para a venda dos ingressos. Com Green Day, Jacob Collier e Capital Inicial já confirmados como atrações do festival, o The Town deu a notícia que as cantoras Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo comandarão os palcos no dia 13 de setembro. Já as headliners escolhidas para o dia 14 foram as gigantes do pop Katy Perry e Camila Cabello. Os artistas que marcarão presença nas outras datas ainda estão em fase de negociação com a equipe de Roberto Medina, empresário idealizador do festival, mas já geram especulações dos fãs nas redes sociais.

Uma das novidades que mais animou àqueles que pretendem retornar à Cidade da Música foi o aumento dos telões do palco Skyline. Uma das principais reclamações sobre a primeira edição foi que ele não tinha um tamanho considerado adequado para transmitir as imagens ao público.

Perrengues na Cidade da Música

Diante deste processo de organização do The Town 2025, é importante relembrar não só os bons momentos de sua edição passada, mas também os perrengues, que o público espera que não se repitam, e as críticas, que podem fazer a experiência mais memorável ainda.

Mesmo com reformas feitas no Autódromo de Interlagos especialmente para a estreia do festival em 2023, a estrutura do evento ainda sim deixou a desejar com os problemas causados pela chuva, além das filas extensas para os quiosques de alimentação e atrasos na logística de acesso e saída do autódromo.

Uma das queixas mais frequentes dos fãs nos ambientes digitais é a “reciclagem de artistas”, devido à repetição no line-up de cantores que se apresentaram recentemente no Rock in Rio. Por isso, para 2025, o público espera que as sugestões feitas a partir da experiência vivida na primeira edição sejam ouvidas e colocadas em prática.

Informações sobre a venda de Ingressos

A venda do The Town Card para o público geral estará disponível para compra exclusivamente online no site da Ticketmaster Brasil a partir das 19h do dia 20 de fevereiro. Esta modalidade de ingresso permite que o fã garanta sua entrada no festival sem uma data pré-definida e escolha o dia de preferência após o anúncio do line-up completo por meio do mesmo site.

Os valores dos ingressos variam de R$ 447,50 para meia-entrada e R$ 895,00 para a inteira, com o pagamento podendo ser feito por cartão de crédito ou Pix.

