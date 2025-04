SPFW N59: Weider Silveiro transforma a passarela em altar ao feminino

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

No SPFW N59, o estilista piauiense Weider Silveiro apresentou uma das coleções mais impactantes da temporada — visualmente poderosa, um conceito sólido e emocionalmente tocante. Conhecido por sua estética limpa e silhuetas bem construídas, Weider criou mais do que moda: fez da passarela um ritual contemporâneo de reverência ao feminino.

O desfile começou com sons das ondas do mar quebrando e no telão apareciam imagens de ícones femininos da antiguidade e também da cultura pop. A coleção foi inspirada em diversas representações da deusa Vênus, de Willendorf à Botticelli, passando pela força de ícones como Cher, Madonna, Shakira e Joelma. A ideia era clara: celebrar todas as formas de ser mulher — ancestral, moderna, mítica ou pop.

Beleza como escultura viva

No backstage, o responsável pela beleza do desfile, Helder Rodrigues, explicou como a maquiagem e os cabelos foram pensados como extensão das roupas e da proposta artística:

“O desfile do Weider fala muito de formas e tem essa temática de arte. A gente quis transmitir esse elemento mais lúdico para os cabelos, para que não ficasse uma maquiagem cotidiana. Inventamos esses cabelos coloridos — vinho, vermelho — com textura frisada. É cabelo sintético, como se fosse um acessório, uma touca encaixada. O Weider permite esse lugar… ele transita muito entre arte e moda” contou Helder.

O visual proposto dialogou perfeitamente com a cartela monocromática e sofisticada em tons de berinjela, verde menta, rosa claro e vermelho-desejo, com tecidos de jersey de poliamida da Nanete Têxtil e denim sustentável da Canatiba.

Silêncio e contemplação

Um dos momentos mais marcantes da apresentação foi quando as modelos pararam no meio da passarela, silenciosamente, para que o público contemplasse as roupas com mais atenção — uma escolha que encantou quem prestigiava o evento.

A modelo Larissa Battistin, que participou do desfile, compartilhou a própria percepção:

“Eu acho que foi uma ótima forma de homenagear as mulheres e a força das mulheres. A ideia da passarela, das modelos pararem para o público contemplar a roupa da mulher… foi uma ideia surreal, muito bem construída. Eu acho que o público deve ter ficado encantado, porque foi algo muito diferente.”

Estreia emocionante

Entre os convidados, quem também se emocionou foi a influenciadora Júlia Ferrari, que acompanhou tudo de perto e viveu seu primeiro Fashion Week como convidada:

“Meu primeiro desfile foi esse, e eu achei sensacional. Quando apagou a luz eu fiquei arrepiada, parecia que ia acontecer uma coisa muito incrível — e realmente aconteceu. Eu amei as roupas.”

Moda que reverencia, emociona e provoca

Com styling deMarcell Maia e direção de Roberta Marzolla, o desfile foi preciso e inesquecível. Uma coleção que não apenas veste, mas comunica — com beleza, poesia e respeito pela história e pelo feminino. Dizem que é possível perceber quando um designer, além de amar a moda, também ama as mulheres, e Weider definitivamente é um deles.

————————————

O artigo acima foi editado por Duda Kabzas.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!