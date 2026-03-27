Os vestidos de noiva mais memoráveis das últimas décadas

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Casamentos de celebridades sempre chamam atenção do público, seja pela cerimônia luxuosa, pelos convidados famosos ou, principalmente, pelo vestido da noiva. Ao longo das últimas décadas, alguns vestidos ficaram marcados na história da moda e continuam inspirando noivas pelo mundo.

Grace Kelly

Um dos vestidos mais icônicos da história é o de Grace Kelly em seu casamento com Rainier III, Prince of Monaco, em 1956. Criado pela figurinista Helen Rose, da Metro-Goldwyn-Mayer, o vestido se destacou pela elegância e delicadeza.

A peça tinha corpete de renda com mangas longas, gola alta e uma saia volumosa de seda, além de um véu clássico que completava o visual romântico. Mesmo décadas depois, o vestido continua sendo considerado um dos mais icônicos da história e segue inspirando noivas e estilistas até hoje.

Princesa Diana

Se os anos 80 tiveram um grande símbolo de extravagância na moda nupcial, ele atende por Princesa Diana. Em seu casamento com King Charles III em 1981, criado pelos estilistas David Emanuel e Elizabeth Emanuel, o vestido tinha mangas bufantes, saia extremamente volumosa e uma cauda de cerca de 7,6 metros.

Ele representava perfeitamente o estilo extravagante dos anos 80 e entrou para a história como um dos vestidos mais famosos já vistos.

Kate Middleton

Décadas depois, a monarquia britânica voltaria a influenciar a moda global com um novo capítulo de elegância. Em 2011, Catherine, Princess of Wales se casou com Príncipe William usando um vestido criado por Sarah Burton para a Alexander McQueen.

O modelo tinha renda delicada, mangas longas e uma silhueta elegante e clássica. O vestido foi muito elogiado por conseguir unir tradição e modernidade, influenciando fortemente a moda bridal daquela década.

Kim Kardashian

Fora do universo real, as celebridades também passaram a ditar tendências com força total e Kim Kardashian é um dos maiores exemplos disso. Em 2014, seu casamento com Kanye West consolidou uma nova estética para vestidos de noiva.

Criado por Riccardo Tisci para a Givenchy, o vestido era mais moderno, com renda transparente, mangas longas e silhueta ajustada ao corpo. O look reforçou a tendência de vestidos sensuais e sofisticados.

Meghan Markle

Na contramão dos excessos que marcaram outros casamentos reais, Meghan Markle apostou em uma abordagem completamente diferente. Para se casar com Prince Harry em 2018, ela escolheu um vestido minimalista criado por Clare Waight Keller para a Givenchy.

Com linhas limpas e elegantes, o modelo chamou atenção justamente pela simplicidade sofisticada, mostrando que menos também pode ser muito marcante.

Priyanka Chopra

No universo das celebridades americanas, outro vestido muito comentado foi o de Priyanka Chopra em seu casamento com Nick Jonas, em 2018.

@overthemoon Happy Five-Year Anniversary, #PriyankaChopra and @Nick Jonas! 🤍 The talented couple wed at Umaid Bhawan Palace in Jodhpur, Rajasthan, 🇮🇳. Both looked stunning in custom @Ralph Lauren. Priyanka’s veil was an impressive 75-feet-long, and at the altar, she and Nick exchanged @Chopard wedding bands. 💍 “Walking out and seeing him standing at the altar for the first time with the sun behind him was just something out of a fairytale for me,” the bride told @People Magazine. “As much as we planned, I could not have planned for how perfect that sky was or how the birds flew when the music started or what the string quartet sounded like or what he looked like. Everything was perfect.” 🎥: @EAST WEST 📷: @Jose Villa Styling: @mimicuttrell #VogueWedding #OTMWeddings #priyankachoprajonas #nickjonas #thejonasbrothers #joejonas #kevinjonas #celebritywedding ♬ original sound – Over The Moon

Criado pela Ralph Lauren, o vestido impressionou pelos detalhes bordados à mão e pelo véu extremamente longo, que se tornou um dos mais comentados da moda nupcial recente.

Hailey Bieber

Recentemente, em 2019, o casamento de Hailey Bieber com Justin Bieber também entrou para a lista de looks memoráveis.

O vestido foi desenhado por Virgil Abloh para a Off-White e chamou atenção por misturar o clássico com o contemporâneo. O véu bordado com a frase “Till Death Do Us Part” virou um dos detalhes mais comentados do casamento.

Sofia Richie

Outro vestido que dominou as redes sociais foi o de Sofia Richie em seu casamento com Elliot Grainge em 2023.

Criado pela Chanel, o vestido tinha uma estética minimalista e extremamente elegante, refletindo o estilo sofisticado da nova geração de noivas.

Esses vestidos mostram como a moda nupcial evolui ao longo do tempo. Enquanto alguns apostam no romantismo e no volume, outros seguem a linha da simplicidade e da elegância moderna. Mesmo assim, todos têm algo em comum: conseguem transformar um momento pessoal em um verdadeiro acontecimento cultural e fashion.

No fim, acompanhar esses vestidos é também acompanhar a história da moda. Uma mistura de tradição, criatividade e identidade que continua inspirando noivas ao redor do mundo.

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!