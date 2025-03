Lollapalooza: 5 artistas brasileiros que já fizeram história no festival

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O Lollapalooza 2025 acontece no autódromo de Interlagos nos dias 28, 29 e 30 de março, e contará com performances de Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake, mas não só nomes internacionais estão entre os mais esperados. Artistas brasileiros vêm provando, ao longo dos anos, que estão no páreo e também sustentam apresentações memoráveis e emocionantes nos festivais.

Diversos nomes da música estão fazendo história nas edições do Lollapalooza no país, que, cada vez mais, abre portas tanto para talentos em ascensão, quanto para cantores nacionais já consagrados.

JÃO (2022)

Em 2022, Jão se firmou no cenário de artistas brasileiros após a apresentação no festival. O show marcou o início da era do terceiro álbum do artista, Pirata, lançado em outubro do ano anterior. Um polvo inflável tomou conta do palco, envolvendo os músicos da banda e o cantor, captando olhares não só dos fãs, mas também do resto da plateia e dos críticos, que classificaram a apresentação como uma das melhores daquela edição.

O grande destaque da performance, além da composição do cenário, foi a altura que a multidão entoou as músicas. “Idiota”, o hit recém-lançado, na época, tomou conta da plateia e surpreendeu até mesmo Jão, que desceu do palco e se jogou nos braços do público para marcar o início de uma nova fase na carreira e celebrar o feito enorme. O artista volta aos palcos do Lollapalooza em 2025 para a alegria dos fãs.

PABLLO VITTAR (2022)

Pabllo Vittar teve uma das apresentações mais lembradas e comentadas da edição de 2022. A drag queen fez uma multidão de fãs dançar e cantar alto com as batidas de funk já conhecidas de muitos. Apesar dos 30 minutos de atraso no show por conta de um temporal, o público ainda assim se manteve firme para esperar a artista.

A plateia vibrou com os sucessos “Corpo sensual”, “Problema seu” e “Amor de que”. Outro ponto alto foi quando Pabllo manifestou sua opinião política sobre as eleições presidenciais que aconteceriam no Brasil naquele ano, atitude que ficou marcada como uma forma de resistência e chamou a atenção de quem estava acompanhando o festival não só presencialmente, como também nas redes sociais.

TITÃS (2024)

Para celebrar os 40 anos de carreira, a banda encerrou uma turnê de reencontro com os maiores sucessos que marcaram o rock nacional. Com direito a uma performance incrível e cheia de momentos emocionantes. Os membros da formação original Toni Bellotto, Arnaldo Antunes, Branco Mello, Sérgio Britto, Charles Gavin e Paulo Miklos, com exceção de Marcelo Fromer, morto em um atropelamento em 2001, dividiram um palco novamente após 30 anos.

“Homem Primata”, “Pra dizer adeus”, “Flores” e “Marvin” levaram os fãs presentes à loucura, além de momentos em que os músicos homenagearam Fromer com a canção “Epitáfio” e quando convidaram Alice Fromer, filha do artista, para cantar “Toda cor”. Para finalizar o espetáculo, a banda entoou “Sonífera Ilha”, um dos primeiros sucessos do grupo.

IZA (2019)

No último dia da edição de 2019, Iza alegrou a multidão com um pop cheio de letras empoderadas e batidas contagiantes. Dona de sucessos como “Pesadão”, “Ginga” e “Dona de Mim”, faixas que dominavam as rádios na época, a cantora deixou o nome marcado no festival com um show eletrizante.

Alguns dos momentos marcantes da apresentação, além da plateia cantando alto as músicas mais conhecidas, foram quando Iza levou o público à loucura com covers de divas pop, como “Bad Romance”, da Lady Gaga e “What’s my Name”, da Rihanna,foram as escolhidas. Além da participação de Marcelo Falcão durante a performance de “Pesadão”, músico também responsável pela faixa.

LUDMILLA (2023)

Ludmilla encantou o público e fez uma multidão cantar pagode e funk, gêneros normalmente menos explorados pelo Lollapalooza. Os sucessos da cantora como “Rainha da favela”, “Socadona”, “Não quero mais” e “Vem amor”, foram acompanhados por um coro de milhares de pessoas.

Os grandes destaques da apresentação foram o momento do medley “Lud Session #2”, parceria com Glória Groove, com uma pegada de pagode e uma das favoritas dos fãs. Além da performance de “Maldivas”, momento no qual a esposa de Ludimilla, Brunna Gonçalves, sobe no palco para uma participação especial.

