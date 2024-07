Ivete Sangalo e Ludmilla: entre polêmicas e baixa demanda

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

No mês de maio, o cancelamento das turnês de Ludmilla e Ivete Sangalo trouxe discussões sobre a indústria de shows no país. Ambas as cantoras anunciaram a suspensão de suas turnês com a Produtora 30e, gerando especulações e debates sobre os motivos por trás dessas decisões.

Cancelamentos e polêmicas

Ludmilla e Ivete Sangalo, duas das maiores estrelas da música brasileira, surpreenderam os fãs ao cancelarem suas respectivas turnês, Ludmilla In The House Tour e A Festa, programadas para o segundo semestre de 2024. Segundo as artistas, a principal razão para esses cancelamentos envolve o descumprimento do contrato por parte da Produtora 30e.

A tensão entre as artistas e a produtora teria escalado devido a problemas relacionados a contratos e pagamentos. Ludmilla, em particular, enfrentou desafios em relação à logística e à comunicação com a produtora que, segundo relatos, não estava cumprindo com os acordos previamente estabelecidos no contrato.

“Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que

tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o

propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs

merecem” Ludmilla em um comunicado divulgado em suas redes sociais. Após muitos burburinhos a nota logo depois foi apagada.

Ivete, por sua vez, mencionou “motivos de força maior” em seu comunicado oficial, sem entrar

em detalhes. Mas, ao que tudo indica, a relação conturbada com a produtora também foi um fator

decisivo.

A turnê A Festa seria realizada para comemorar os 30 anos de sua carreira.

A questão da demanda

Além das disputas contratuais, outro aspecto central nas discussões sobre os cancelamentos é a questão da demanda.

Fontes do setor sugerem que a indústria de shows no Brasil pode estar enfrentando uma “bolha”, com uma oferta excessiva de eventos e uma demanda que não acompanha o crescimento. Isso é evidenciado pelo aumento nos custos de produção e a redução no número de ingressos vendidos, refletindo um mercado saturado e um público que se mostra cada vez mais seletivo.

Especialistas destacam que, nos últimos anos, houve uma proliferação de grandes eventos e festivais, o que criou uma competição por espectadores. Essa saturação fez com que a viabilidade financeira de turnês de grande escala fosse colocada em cheque, especialmente em um cenário econômico desafiador.

