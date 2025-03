Lollapalooza 2025: dicas de look para o festival

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Falta menos de uma semana para o Lollapalooza Brasil, um dos festivais mais esperados pelos amantes de música. O festival ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, com atrações como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake.

Muitos fãs que irão para o evento ainda não possuem um look para aproveitar os espetáculos, e se esse for o seu caso, aqui vão algumas dicas:

Escolha uma roupa confortável

Sim, curtir os shows de seus artistas favoritos com um look bonito é incrível, mas é necessário levar em conta o conforto. Dito isso, é importante ressaltar que é possível encontrar um outfit que seja lindo e confortável ao mesmo tempo. O evento tem longa duração, então priorize o seu conforto!

Faça combinações diferentes

Não hesite em ser original e soltar a criatividade. Combinações de diferentes peças de roupa, com diversas cores e estilos, são ótimas para festivais. Roupas com brilho, texturas e tecidos incomuns sempre se destacam em eventos como esse, sendo opções recomendadas.

Não tenha vergonha de soltar a criatividade!

Utilize acessórios diversos

Os acessórios fazem toda a diferença em um look, é aquele “toque final” que ele está precisando. Por isso, busque os melhores acompanhamentos para suas peças principais de roupa.

Chapéus, colares, pulseiras, brincos e óculos são apenas algumas das diversas opções para você arrasar nesse festival!

Inspire-se no seu artista ou banda favorito

Uma ótima opção é inspirar-se na estética que o seu artista ou banda preferida que tocará no festival adota. Peças de roupa com frases de suas composições, nomes de álbuns e músicas são ideais.

Além disso, alguns artistas que estarão no evento possuem álbuns de cores específicas, as quais também são opções de cor para o seu look, principalmente se você ainda está em dúvida sobre qual estilo adotar.

Um exemplo disso é a cantora Olivia Rodrigo, que estará presente no primeiro dia de festival. Seus dois álbuns, Sour e Guts, adotam a cor roxa, em diferentes tons e, muitos de seus fãs já estão arriscando nos outfits combinando com a cantora.

Agora é só aproveitar! Vai curtir o festival com alguém importante ou até mesmo em grupo? Converse com seus parceiros de festival sobre os gostos de cada um e seus artistas mais esperados que estarão no evento. A partir disso, vocês podem se basear em diferentes estéticas de artistas para montar os looks ou até mesmo combinarem o mesmo outfit. Assim, você e seus acompanhantes devem arrasar com os looks matching!

Essas são algumas dicas para você que está em dúvida sobre qual roupa usar no Lollapalooza 2025 arrasar no look de uma forma bonita, original e confortável! Gostou?

