Relembre os momentos mais marcantes da Superturnê

A Superturnê não tem esse nome apenas para representar o quarto álbum da carreira de Jão. Em um 2024 de grandes turnês, o cantor brasileiro conseguiu ganhar destaque com a superprodução de seus shows e atraiu mais de 500 mil pessoas para os estádios de todo o Brasil. Foram 16 apresentações da turnê e 14 participações em festivais, que juntos arrecadaram mais de 49 milhões de reais.

Jão criou um espetáculo dividido em quatro eras, cada uma representando um álbum de sua carreira e um elemento da natureza, com Lobos sendo a terra, Anti-Herói o ar, Pirata a água e Super o fogo. Uma turnê que finalizou sendo uma das mais bem-sucedidas do país nos últimos tempos só poderia ter sido recheada de momentos marcantes.

A estreia

A primeira apresentação da nova turnê aconteceu no dia 20 de janeiro de 2024, no Allianz Parque, em São Paulo. Após ter anunciado ingressos esgotados para o fim de semana na capital paulista, as expectativas dos fãs eram altíssimas.

A gigantesca estrutura do palco, que contava com quatro telões de led com 30 metros de altura cada, passarelas com 60 metros de comprimento e a presença de um imenso dragão na cenografia, foi surpreendente, principalmente ao ser comparada com as das turnês passadas do cantor.

Cada apresentação contou com duas horas e meia de grandes surpresas, como efeitos especiais, clipes bem produzidos, referências da trajetória de Jão nos telões, diversas trocas de figurino, confetes, shows de fogos e uma música surpresa escolhida pelo público.

Um dos momentos que mais impactou o público com certeza foi durante a sequência das canções “Sinais” e “A Última Noite”, em que Jão levitou 30 metros, como se estivesse sendo abduzido. Depois de ser içado, a segunda música foi apresentada com o cantor sentado em cima dos telões, que exibiam a imagem de um grande prédio em referência a letra da canção.

As imagens do show tomaram conta das redes sociais. Jão chegou a ser o assunto mais comentado do X, o antigo Twitter, durante dois dias.

A volta com o ex namorado

O segundo show em São Paulo aconteceu no dia 21 de janeiro. A superprodução já não era mais novidade para ninguém, mas mesmo assim, os fãs foram pegos de surpresa.

Na última música da setlist, “Alinhamento Milenar”, Jão, contaminado pela alegria e emoção, não conseguiu se conter e deu um beijo no seu produtor e sócio, Pedro Tofani. Os dois se conheceram na faculdade em 2014, e logo iniciaram um relacionamento.

Após cinco anos, o casal chegou ao fim, mas em 2022 começaram a surgir boatos de que os dois teriam retomado o namoro, porém nada tinha sido comprovado até então. Além de pegar os fãs presentes de surpresa, o beijo ainda foi visto por todo o Brasil, já que a apresentação estava sendo exibida pelo canal Multishow.

A confirmação definitiva da volta do casal aconteceu após o momento através das redes sociais do cantor, que usou a foto do beijo para comemorar o aniversário de Pedro.

A tradição das cartas

Jão criou uma tradição especial com seus fãs: para anunciar o lançamento de cada álbum, o artista divulgava em suas redes sociais cartas que contavam um pouco sobre a trajetória, sentimentos e impressões dele em cada lançamento.

Em Super não foi diferente, e para encerrar o ciclo dos quatro elementos, o compositor decidiu levar a tradição para os palcos. Em cada show da turnê, um fã era escolhido para receber uma carta escrita à mão pelo cantor.

Na última apresentação, Jão decidiu elevar o nível do momento: nesse show, todos receberam a tão esperada carta. Como forma de agradecimento, foram lançadas 50 mil cópias de sua última mensagem por todo o estádio. Assim, ninguém ficou de fora de um momento tão especial.

Imprevistos

No meio de tantas alegrias, nem tudo sempre dá certo. Alguns shows sofreram com imprevistos devido aos locais escolhidos. O show em Salvador, por exemplo, teve de ser adiado por ordens da organização da Arena Fonte Nova, onde ocorreria a final do Campeonato Baiano de Futebol no dia seguinte à apresentação.

O show seria remarcado para uma nova data disponível na arena, mas teve de ser reagendado em um novo local devido a mais um jogo de futebol.

Já no Rio de Janeiro, o espetáculo teve tanta demanda que teve que ser locado para a área externa do Riocentro. Dezenas de fãs reclamaram e justificaram que o novo local não seria agradável para receber o público em caso de mudanças climáticas, como aconteceu no REP Festival, em 2023. Para manter o bem estar dos fãs, Jão decidiu mudar a data e o local, e o show que aconteceria dia 11 de maio só foi acontecer dia primeiro de junho.

Último show

Infelizmente, após um ano, a turnê teve que chegar ao fim. No dia 20 de janeiro de 2025, Jão realizou seu último show da era Super. A estrutura da apresentação seguiu da mesma forma, mas claro que o cantor mais querido da Geração Z não deixaria de surpreender.

Além da setlist oficial, foram adicionadas oito músicas do álbum deluxe Supernova, lançado durante a turnê. Além disso, o cantor relembrou o início de sua carreira e performou “Dança pra Mim” e “Ressaca”, seus primeiros lançamentos.

Os momentos que marcaram os fãs durante os shows estavam presentes, mas Jão surpreendeu com mais um de tirar o fôlego. Para performar suas novas canções, “Religião” e “Super”, o artista deitou em uma cama que estava envolta de chamas e que foi içada, ficando cada vez mais elevada.

Outra surpresa aconteceu durante a canção “Meninos e Meninas”. Jão e seu ballet, outra novidade do último show, surgiram no palco vestindo o novo lançamento da Adidas com o artista. Em colaboração, foi desenvolvida uma camiseta azul e rosa estilo de time que exalta a bisexualidade e a comunidade LGBTQIAP+. Além disso, depois de anos de pedidos, o clipe da canção já está disponível nas redes sociais.

