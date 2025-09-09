Como a trilha sonora de O Verão Que Mudou Minha Vida virou um personagem da série

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Depois de duas temporadas de grande sucesso, um dos assuntos mais comentados de O Verão Que Mudou Minha Vida é, com justiça, a trilha sonora tão bem encaixada que parece um personagem à parte.

Desde a primeira temporada, é nítido que as músicas ajudam a construir a sensação emocional das cenas, seja no sofrimento, no romance ou na tensão. Aqui estão algumas das mais marcantes, que se tornaram inseparáveis da história (cuidado com os spoilers).

As brincadeiras da terceira temporada começam com as músicas da Taylor Swift desde um dos primeiros trailers. “Daylight” toca enquanto cenas fofas de Belly e Jeremiah aparecem, mostrando seus momentos de namoro na faculdade, leves e cheios de carinho. Porém, quando o primeiro amor de Belly, Conrad, surge na tela, a trilha muda para “Red”.

A transição é simbólica: “Daylight” fala de um relacionamento que é como a luz do dia, associado à cor dourada e à felicidade, enquanto “Red” traz a intensidade da paixão “porque amar ele é vermelho”, como diz a letra. Essa troca mostra como o amor de Jeremiah é seguro e luminoso, mas o de Conrad carrega a força avassaladora da verdadeira paixão, impossível de ser vivida sem deixar marcas.

1. Drivers License – Olivia Rodrigo

Logo no primeiro episódio da segunda temporada, a faixa toca enquanto Belly lida com as consequências do distanciamento de Conrad e a morte da mãe de Susannah paira sobre todos.

A letra de Olivia Rodrigo, sobre perda e um coração partido, encaixa-se como se tivesse sido escrita para Belly. É uma das primeiras vezes que a série mostra com clareza que a música não está ali só para “embelezar”, mas para carregar a dor da protagonista.

2. False God – Taylor Swift

Desde a 1ª temporada, quando o beijo de Conrad e Belly foi interrompido, por um fogo de artifício que Jeremiah lançou na direção do casal, “False God” marcou os fãs como símbolo do amor de Belly e Conrad.

Então quando a música retorna no episódio seis da 3ª temporada, no quase beijo após um momento frágil de Conrad e que Belly o ajuda, parece reafirmar que por mais que os dois tentem negar, eles continuam cultivando esse sentimento que é visivelmente impossível de apagar.

3. Exile – Taylor Swift feat. Bon Iver

Quando Conrad deixa o hotel, na temporada dois, com o rosto abatido, a trilha sonora mergulha o espectador em “Exile”. A música reflete duas pessoas exiladas, não só fisicamente, mas emocionalmente uma da outra. Bon Iver canta com amargura e mágoa: “Você era minha terra natal, agora estou no exílio, vendo você partir”. É como se ele tivesse perdido o lar que ela representava.

Taylor responde, quase em lamento resignado, reconhecendo que “tentei te dar tanto segunda, terceira, centésima chance” e que agora nenhum dos dois sabe mais o que restou daquela conexão.

4. How to Disappear – Lana Del Rey

Na cena em que Belly, Conrad e Jeremiah estão frente a frente, a música traduz a sensação de fuga e desconexão que paira entre eles. Cada um, do seu jeito, gostaria de desaparecer da dor do momento, Belly pela culpa, Conrad pelo amor não correspondido, Jeremiah pela insegurança. A faixa de Lana Del Rey reforça o silêncio carregado e mostra que, mesmo juntos, eles estão emocionalmente distantes.

5. You’re losing me – Taylor Swift

Quando Belly descobre a traição de Jeremiah com sua colega da faculdade, a letra ecoa falando sobre sentir o amor se desfazendo aos poucos, que reflete exatamente o que ela vive: um relacionamento que não aguenta mais o silêncio e os erros acumulados.

A trilha age como voz interna de Belly, expondo o medo de que o afeto esteja escapando, apesar dos sentimentos ainda lá, intensificando o silêncio emocional que se instala entre os personagens.

6. Lacy – Olivia Rodrigo

A música entra no momento em que Belly enfrenta a dor da traição e o conflito com Jeremiah. A traição de seu parceiro com Lacie Brown, a música “Lacy” de Olivia Rodrigo, representa a personagem principal.

A letra, sobre obsessão e sentimentos de inferioridade, reflete perfeitamente a percepção de Belly ao confrontar o ocorrido. A faixa transforma o momento em algo quase tangível: não é só a traição que dói, mas o impacto emocional de se sentir deslocada, traída por quem ela confiava e a comparação com a outra mulher.

7. We Can’t Be Friends – Ariana Grande

Durante a despedida de solteira de Belly, ela começa a dançar na balada ao som de “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”. Enquanto dança, flashbacks de momentos com Conrad começam a surgir em sua mente.

A música, com uma letra bem clara sobre não poder ser amiga de alguém que ama, acompanha Belly refletindo sobre o amor perdido e as memórias que ainda a assombram. A cena é uma representação visual e sonora do conflito interno de Belly, dividida entre o presente e o passado, entre o amor atual (Jeremiah) e o primeiro amor (Conrad).

8. LOML — Taylor Swift

No episódio sete, apesar dos fãs dizerem que não foi uma escolha tão boa para o final desse episódio, “LOML” encerra o capítulo com uma intensidade única. Após a confissão de Conrad na praia, Belly responde que é tarde demais e que eles nunca foram nada, afirmando sua escolha por Jeremiah. A letra, que transforma um amor declarado em perda irreversível, ecoa com perfeição nesse momento.

A música não apenas reforça a dor da cena, mas também marca um divisor de águas emocional na temporada. E por essa música dizer sobre alguém ser “a perda da vida” faz total sentido, é assim que Conrad se sente ao escutar da mulher que ama que eles nunca foram nada.

9. US — Gracie Abrams

No começo do episódio, lançado no dia 27, Belly acorda confusa após a confissão de Conrad, e “US” toca para representar o peso de suas dúvidas. A música, delicada e melancólica, mostra a fragilidade da protagonista enquanto ela tenta processar seus sentimentos entre o amor antigo e a vida que estava começando a construir.

A faixa age como uma voz interna de Belly, principalmente quando Gracie Abrams canta “se a história é clara, alguém sempre acaba em ruínas, e o que parecia ser o destino se transforma em: O que diabos eu estava fazendo?”. Quase traduzindo o que Belly não consegue expressar em palavras.

10. Cardigan – Taylor Swift

No final do episódio 8, após a cerimônia de casamento ser cancelada, a série mostra Belly deixando a casa de praia e indo para o aeroporto. E, por fim, quando a personagem encontra Conrad no aeroporto, “Cardigan” entra em cena. A música, que fala sobre um triângulo amoroso, tem uma relação direta com a situação de Belly. Quando Taylor canta “escolha duas garotas, perca a garota certa”, podemos adaptar para dois garotos que faz mais sentido do ponto de vista de Belly.

E quando Belly está prestes a embarcar e vê Conrad esperando seu voo para a Califórnia, a música diz: “eu sabia que você voltaria para mim”.

11. You’re On Your Own, Kid – Taylor Swift

No episódio da última quarta, quando Belly decide ficar em Paris, “You’re On Your Own, Kid” toca em um momento muito simbólico da série. A música não só acompanha visualmente a escolha da protagonista, como também verbaliza seu amadurecimento silencioso.

Ao optar por seguir seu próprio caminho, longe dos dois irmãos e de todo o peso emocional que representam, Belly finalmente escolhe a si mesma. A letra da música sobre crescer, se decepcionar e entender que, em algum momento, todos estamos por conta própria, serve como uma espécie de diálogo interno da personagem. É o ponto de virada onde ela deixa de viver pelos outros e começa a construir quem ela realmente é, mesmo que isso signifique estar sozinha por um tempo.

Diversas teorias para os dois próximos episódios já estão sendo criadas e as expectativas sobre a trilha sonora só aumentam. A autora dos livros, Jenny Han, sempre acerta nas escolhas musicais, então as expectativas do público estão bem elevadas. Será que elas ainda conseguem ser ultrapassadas?

