O Verão que Mudou a Minha Vida: veja teorias sobre a última temporada da série

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A última temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida finalmente ganhou trailer e data de estreia, 16 de julho, para a alegria dos fãs que aguardam ansiosamente o desfecho da história. A produção da Amazon Prime Video, baseada na trilogia de livros da autora Jenny Han, conquistou um grande número de admiradores com seus romances adolescentes cheios de dilemas e, agora, se prepara para sua despedida.

Com o lançamento se aproximando e novas imagens e cenas sendo divulgadas, as expectativas só aumentam. Naturalmente, teorias sobre o rumo da série começaram a surgir na internet. Apesar da série seguir os livros, trazendo apenas pequenas mudanças nas temporadas anteriores, não seria a primeira vez que a produção estaria disposta a tomar algumas liberdades criativas, e é isso que tem gerado certa apreensão entre os fãs.

Um dos pontos mais debatidos é o destino amoroso de Belly. No livro, a personagem termina com um dos irmãos Fisher, mas muitos fãs se perguntam se a série seguirá esse caminho ou ousará surpreender com um final diferente.

O trailer sugere que a última temporada será marcada por amadurecimento, despedidas e decisões difíceis. O clima de verão, que sempre foi pano de fundo para o romance, agora também carrega uma sensação de encerramento, não apenas para Belly, mas para todos os personagens.

Belly e Jeremiah: o casal que conquistou os fãs

Uma das teorias mais discutidas entre os fãs de O Verão que Mudou a Minha Vida é a possibilidade de Belly e Jeremiah terminarem juntos na série, um desfecho diferente dos livros de Jenny Han, em que Belly escolhe Conrad. Essa possibilidade tem gerado grande expectativa e também dividido opiniões entre o público, especialmente após o trailer da temporada final, que deu bastante destaque ao relacionamento entre Belly e Jeremiah.

Depois dos eventos da segunda temporada, muitos fãs passaram a torcer pelo novo casal. A química leve e descontraída entre eles contrasta com o relacionamento turbulento que Belly teve com Conrad. Essa dinâmica mais estável e afetuosa conquistou o público, fazendo com que a ideia de um final diferente do original ganhasse força.

Nos livros, o relacionamento entre Belly e Jeremiah termina de maneira polêmica e, para muitos leitores, mal desenvolvida. Em Sempre Teremos o Verão, o casal decide dar um tempo, e durante esse período Jeremiah fica com outra garota de sua faculdade. Quando Belly descobre a traição, durante uma festa, sente-se profundamente magoada.

Ainda assim, Jeremiah a pede em casamento — uma decisão que muitos fãs consideram forçada. No dia do casamento, a mãe de Belly entrega uma carta deixada por Susannah, mãe dos irmãos Fisher, destinada ao homem com quem Belly deveria se casar. Ao abrir a carta, Jeremiah descobre que ela havia sido escrita para Conrad, não para ele. Esse momento abala profundamente o personagem e o leva a desistir do casamento, abrindo o caminho para que Belly e Conrad finalmente fiquem juntos.

Imagens vazadas mostram que o casamento foi gravado, por isso o debate entre os fãs se intensificou. Ainda não está claro se o casamento realmente acontecerá na série ou se será interrompida, como nos livros. De qualquer forma, muitos esperam que, caso a traição de Jeremiah seja retratada, ela ganhe uma construção mais sólida e dramática.

Apesar do teaser e do trailer conterem pistas sutis que indicam que Belly e Conrad podem ser o casal “endgame”, a incerteza permanece. A série pode seguir fielmente os livros ou optar por um caminho original, o que tornaria esse encerramento ainda mais imprevisível e emocionante para os fãs.

Belly Grávida?

A teoria de uma possível gravidez de Belly pode se concretizar de duas formas: a primeira é por meio do clássico, e polêmico, plot de gravidez inesperada. Embora essa seja uma possibilidade, ela é pouco provável, já que mudaria drasticamente o rumo da história. Além disso, nada nesse sentido foi mencionado por Jenny Han ou pelo elenco antes.

A segunda, e mais provável, forma de vermos Belly grávida na série seria após o salto temporal já confirmado por Jenny Han. Embora ainda não se saiba com precisão quanto tempo se passará, a autora adiantou que veremos os personagens mais maduros depois dessa passagem de tempo. Por isso, muitos fãs especulam que Belly poderá aparecer grávida, ou até mesmo já com filhos, nos momentos finais da série.

A Venda da Casa da Praia

Outra teoria que surgiu após a confirmação do salto temporal é a possível venda da casa de praia. Sabemos que os personagens lutaram muito para mantê-la e, como ela tem um papel central ao longo das temporadas, nesta não será diferente: teremos, sim, momentos importantes na casa de Cousins. No entanto, ela não será o cenário principal desta última fase.

Assim como na segunda temporada, em que vimos um pouco mais da vida dos personagens além do verão, esta temporada deve seguir a mesma linha, focando na vida universitária e no amadurecimento de cada um. A casa de praia ainda servirá de palco para um momento marcante entre Conrad e Belly. Contudo, com o salto temporal confirmado, fãs passaram a especular que a casa poderá ser vendida para servir como um símbolo de amadurecimento dos personagens.

doutor conrad

Não é novidade que Conrad está trilhando seu caminho rumo à carreira médica. Nos livros, após o término com Belly, ele concentra todo o seu foco nos estudos, o que acaba afastando-o ainda mais do irmão e da própria Belly. E tudo indica que, na série, Conrad seguirá esse mesmo caminho.

Em imagens divulgadas recentemente pela conta oficial da Prime Vídeo, vemos Conrad em uma sala repleta de medicamentos e usando um jaleco branco. Na foto, ele aparece falando ao telefone com expressão preocupada, olhando diretamente para a câmera, o que gerou especulações entre os fãs.

A teoria que ganhou força é a de que a formação médica de Conrad terá mais destaque na nova temporada. Alguns fãs acreditam que um dos personagens principais pode sofrer um acidente. Outros, levantam até a possibilidade de uma nova grande perda, tão impactante quanto a de Susannah.

Carta de Casamento

Sabemos o quanto a personagem Susannah é importante para a história. Mesmo após sua morte na segunda temporada, ela continuou presente por meio das lembranças dos personagens. E nesta nova temporada, não será diferente.

Como vimos anteriormente, Susannah deixou cartas para Belly e os meninos, para que fossem lidas em momentos específicos de suas vidas. E uma delas, talvez a mais aguardada, ainda não apareceu.

Quem leu os livros sabe que Susannah escreveu uma carta para o futuro marido de Belly, mais especificamente, para Conrad. Ela sempre torceu pelo casal e desejava que eles ficassem juntos. No entanto, os livros não revelam o conteúdo dessa carta de casamento.

Por isso, muitos fãs torcem para que a série resolva esse mistério deixado nos livros e finalmente revele o que Susannah escreveu para o seu filho mais velho.

A série ainda nem foi lançada e novas informações continuam surgindo a todo momento. As teorias não param de aparecer e ganhar força, tudo o que os fãs podem fazer agora é especular e aguardar pelo desfecho dessa história.

______________

O texto acima foi editado por Anna Goudard.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!