Hozier e as referências mitológicas em suas letras

Conhecido principalmente pela canção Take Me To Church, com mais de 3 bilhões de streams no Spotify, Hozier é um cantor e compositor irlandês que se destaca em cada lançamento. Em seus trabalhos Hozier apresenta músicas com ritmos diferentes, mas todas possuem algo em comum: a mitologia grega.

Apoiando-se na beleza das mitologias, é através dessas referências que ele consegue explorar emoções complexas, que vão além de simples palavras. Quantas vezes não sentimos algo e só conseguimos explicar por meio de metáforas? Bom, imagino que seja isso que leve Hozier a usá-las tanto.

Em entrevista à VEJA, sobre o último álbum, Unreal Unearth, ele disse: “Inicialmente, as músicas traziam referências mais diretas ao texto e eu achei que seria limitante criar um álbum popular contemporâneo dessa forma. Não queria que fosse como a de um musical da Broadway. Então decidi trabalhar com o conceito dos nove círculos do inferno de forma mais ampla e encontrei uma tela muito maior para pintar. Tive muito espaço para brincar com as ideias.”

Então, quais são as referências? Vamos trazer algumas delas nessa matéria.

FROM EDEN

Presente no primeiro álbum, intitulado Hozier, “From Eden” traz metáforas sobre a perda da inocência e a complexidade das relações amorosas. Na mitologia grega, o Jardim de Éden é o paraíso na vida após a morte, como os campos elíseos na Biblía. É um lugar onde pessoas de bem podem descansar e aproveitar, com muito amor e luz. A música traz o olhar de uma pessoa falha e pecadora, sobre uma outra pura, que merece o melhor.

Em entrevista ao jornal The Sun, Hozier disse que a música é sobre idolatrar alguém, a distância, pela perspectiva do Diabo. Para o The Telegraph Sunday, falou: “Sempre adorei, no blues, a forma como o Diabo pode ser um personagem que anda e fala. Seu estado é tão terrível que parece uma presença ao seu redor. Não perco tempo pensando na natureza de Deus, mas me interesso pelo que as pessoas dizem sobre Deus, como Ele é usado para controlar pessoas e mudar políticas no mundo físico.”

A inocência morreu gritando Querida, me pergunte, eu devo saber Eu me arrastei do Éden até aqui Só para sentar do lado de fora da sua porta. Hozier – From Eden

sUNLIGHT

Nesta canção, o eu lírico está apaixonado e sua paixão é representada pela luz do sol, que acaba o machucando. Isso te lembra algo? O mito de Ícaro. De maneira resumida, a história fala de Ícaro e seu pai Dédalo, que estão presos em um labirinto e, para escaparem, Dédalo construiu asas de cera. Porém, Ícaro voa tão próximo do sol que as asas acabam derretendo e ele morre.

Trazendo para a música, a letra nos apresenta a um questionamento se o amor que o eu lírico vive é realmente saudável. Ele vive uma paixão que o ilumina como a luz do sol, mas, de forma ambígua, ilumina tanto que chega a queimar e, como na história de Ícaro, pode ser mortal. Um amor tão profundo, que pode levar a ruína.

A cada dia, você levantaria comigo Saiba que eu alegremente seria O Ícaro para a sua certeza Oh, minha luz do sol, luz do sol, luz do sol Oh, seu amor é luz do sol Hozier – Sunlight

tALK

Ainda melancólico mas dessa vez sensual, a música “Talk” traz referências ao mito de Orfeu e Eurídice. Orfeu era completamente apaixonado por Eurídice e, quando ela morre, ele vai até o Mundo Inferior para negociar a vida de sua amada com Hades, deus da morte. O combinado é que ele deveria sair sem olhar para trás, mas, quando está na saída, não resiste a tentação e vira para ver se Eurídice estava lá e acaba a perdendo.

Na letra de Hozier temos a intensidade das personagens entre os desejos e as escolhas. A música começa como se fosse a voz que fez Orfeu ir até o submundo, trazendo a mistura entre esperança e desespero. A composição não é apenas uma referência, mas uma metáfora para o amor intenso.

Eu seria a voz que incitou Orfeu Quando o corpo dela foi encontrado Eu seria a esperança sem escolha do luto Que o levou para o submundo Eu seria a terrível necessidade do devoto Que o fez se virar E eu seria o perdão imediato Em Eurídice Imagine ser amado por mim Hozier – Talk

Swan Upon Leda

O nome já faz referência ao mito de Leda e ao Cisne, no qual Zeus aparece em forma de Cisne para seduzir ou violentar Leda – a rainha de Esparta. Na melodia, a lenda demonstra uma forma de violência e poder sobre outros indivíduos ou nações.

Hozier aborda, principalmente, a questão do colonialismo (Ocupante em terra antiga /Império sobre Jerusalém). Além disso, aborda as pessoas inocentes que sofrem em meio aos conflitos, na música, é representado por uma avó contrabandeando remédios (Uma avó contrabandeando remédios/ Passado onde o deus menino-soldado/ Setanta estava morto).

O portão para o mundo A arma em uma mão trêmula Onde a natureza desfaz a fronteira O pilar do mito se mantém O cisne sobre Leda Hozier – Swan Upon Leda

UNREAL UNEARTH

Nos dias 30 de maio e 1° de junho, Hozier estará no Brasil para a turnê do álbum mais recente, Unreal Unearth, então é claro que precisamos trazer as referências de seu último trabalho.

Em entrevista ao portal “Tenho mais amigos do que Discos”, o irlandês afirmou que toda a estrutura do disco foi pensada no Inferno de Dante. “Naquela época, eu já estava escrevendo bastante material inspirado na jornada de Dante. Algumas canções faziam referência direta, mas logo percebi que precisava me afastar um pouco dessas referências tão literais. Comecei a abordar os temas dos Nove Círculos de maneira mais ampla, buscando capturar o sentimento geral dos cantos. Ou seja, a ideia surgiu desde cedo, mas a forma de executá-la foi mudando conforme o processo criativo avançava”, afirmou o cantor.

Um exemplo é a letra de “Abstract (Psychopomp)”, que faz referência à Psicopompo, uma figura que encontra as pessoas em suas mortes e os conduz à vida após a morte. No caso da música, essa figura é Caronte, enquanto Hermes tem o papel de proteger essas almas.

A música melancólica traz referências a uma memória de infância de Hozier, no qual ele presencia uma cena de resgate de um animal atropelado. Uma ação simples que, pelo olhar do artista, foi visto como um momento de alívio para o animal, deixando-o confortável e guiando ele para o próximo mundo, que nem um Psicopompo.

Analisar as referências de Hozier daria um trabalho acadêmico! O artista consegue trazer um pedaço da mitologia em todas as suas músicas, enriquecendo a experiência de quem as escuta. Não só as composições são complexas e notáveis, mas, se você tiver a oportunidade, vá a um show que não irá se arrepender.

