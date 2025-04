Daniel Alves absolvido: O que a decisão revela sobre a sociedade atual?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Na última semana, após mais de um ano do julgamento que condenou Daniel Alves por estupro, o jogador teve sua pena anulada e foi absolvido pela justiça espanhola. O Ministério Público do país, que até então apelava por uma pena mais dura, promete recorrer à nova sentença. A decisão gerou revolta em todo o mundo e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Tanto a atual decisão do júri, quanto o descontentamento das pessoas, revelam marcas da sociedade atual.

O CASO

No dia 31 de dezembro de 2022, uma espanhola, que teve sua identidade preservada, denunciou o jogador Daniel Alves por estupro. Segundo ela, o crime teria acontecido em uma boate de Barcelona durante aquela madrugada e, desde que o caso tomou as manchetes, Daniel tem alegado inocência. No começo, ele argumentou não conhecer a vítima, mas versões depois chegou a admitir ter tido relações sexuais com ela, que, supostamente, teriam sido consentidas.

O brasileiro chegou a ser preso em 2023, mas teve sua fiança paga pela família de seu amigo Neymar Júnior, e, com isso, pôde aguardar o julgamento em liberdade. Em fevereiro de 2024, o jogador foi condenado por agressão sexual e voltou para o presídio, inicialmente, ficaria mais de nove anos em detenção, mas a pena foi reduzida para quatro anos e meio.

Apesar disso, o cárcere durou pouco porque novamente ele teve sua fiança paga, dessa vez, por alguém que nunca veio à público, e pôde aguardar a decisão de suas apelações fora da prisão. Desde então, o réu tem recorrido à justiça para revisão da sentença. O recurso foi julgado na última sexta-feira, 28 de março, e os juízes decidiram pela absolvição do réu por “insuficiência de provas”.

INCONSISTÊNCIAS NO DEPOIMENTO

Apesar de a justiça espanhola ter absolvido Daniel por falta de provas, há inúmeros indícios de que o crime tenha acontecido e todos eles corroboram com a versão da vítima. Após a denunciante passar por exames periciais, foi encontrado nela material genético do réu e lesões corporais que são compatíveis com os seus relatos. Para além disso, tanto testemunhas que estavam no local, quanto as câmeras de segurança da boate e de um policial que passava pela vítima, confirmam evidências do depoimento dela.

Enquanto a denunciante manteve sua versão desde a acusação, o jogador mudou o seu relato pelo menos cinco vezes. Inicialmente, ele negou conhecer a vítima, depois, disse ter apenas encontrado com ela no banheiro da boate. Conforme as provas apareciam, ele admitiu ter tido relações sexuais com a mulher, mudando a forma como elas aconteceram. Em seu último depoimento, o réu alega que o ato sexual aconteceu por ele estar embriagado.

@g1 DanielAlvesabsolvido – Veja os argumentos que a Justiçausou para condenar e, depois, anular a condenação do ex-jogador por estupro. Daniel já estava em liberdade provisória e, agora, fica livre de cumprir a sentença à qual havia sido condenado. Daniel Alves ficou 15 meses preso e saiu da cadeia em março de 2024 após pagar uma fiança de 1 milhão de euros. Saiba mais vendo o vídeo e clicando em “leia o artigo” #Espanha #g1 #tiktoknotícias ♬ som original – g1 – g1

Apesar de todos os indícios, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha afirma que as provas são insuficientes para a condenação do réu. Além disso, os juízes questionaram a confiabilidade do depoimento da vítima, principal evidência usada para a incriminação do jogador.

MAIS JOGADORES ACUSADOS DE ESTUPRO

Daniel Alves não foi o primeiro ídolo do mundo da bola acusado de um crime hediondo como esse. Recentemente, o jogador Robinho também estampou os jornais por ter estuprado uma mulher em 2013, na Itália. Atualmente ele cumpre pena no Brasil.

Cuca, atual técnico do Atlético Mineiro, é outro nome que enfrentou uma condenação por violência sexual. O crime teria acontecido em 1987, na Suiça, e envolve o estupro coletivo de uma menor de idade. Em 2024, o brasileiro teve seu julgamento anulado por erro processual. Para o técnico, esse deveria ser um assunto esquecido.

O caso Daniel Alves, desde a sua vasta divulgação até a absolvição, revela muito sobre a sociedade em que estamos inseridos. Ao mesmo tempo em que a remissão da pena escancara o mundo patriarcal em que ainda vivemos, também observamos avanços.

Uma vítima que não mudou de versão nem por uma vez, testemunhas que reforçam o relato da denunciante e todas as outras provas que indiscutivelmente apontam para o cometimento do crime são insuficientes quando, do outro lado, há um jogador de futebol famoso, multi vitorioso, com uma fortuna avaliada em milhões de reais e que troca de versão a cada novo depoimento que dá à justiça.

A trajetória feita por Daniel Alves até a sua absolvição, deixa claro o sistema usado por homens de todo o mundo para perpetuar a submissão feminina. Primeiro, um parceiro se compadece da dor vivida pelo réu de um crime hediondo. Depois, a justiça, que deveria proteger o elo mais vulnerável, entende que todas as provas coletadas são insuficientes para garantir que o estupro aconteceu e questiona o relato da vítima. Enquanto isso, ao longo dos depoimentos, o brasileiro se mostra incapaz de se decidir entre não conhecer a mulher, a relação ter acontecido ou se só estava bêbado.

Apesar do cenário desanimador, a situação mostra que do caso Cuca, na década de 1980, para hoje, houve progresso. Prova disso é o técnico não entender a repulsa das pessoas por sua figura, para ele, o fato tinha acontecido há tanto tempo que não deveria mais ser mencionado – como se os anos amenizassem o ocorrido ou que as pessoas não tivessem mais o direito de se indignar com um crime como esse só porque já se passaram mais de 30 anos.

Esses agressores não entendem que não é sobre tempo, sobrenome ou conta bancária. A questão é que, por mais uma vez, uma mulher foi vítima dos desejos e poderes de um homem. Por mais uma vez, uma mulher teve seus direitos negados porque um homem simplesmente se sentiu no direito de ter seus prazeres satisfeitos a qualquer custo. A discussão nunca foi sobre eles, mas sim sobre tudo o que é negado às mulheres.

A sociedade atual, ao contrário das gerações passadas, já não tolera mais casos como o do Daniel Alves. A revolta vista, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, desde que a denúncia foi noticiada, mostra que as pessoas deixaram de relevar comportamentos hediondos apenas por envolver alguém que ostentasse a posição de ídolo. Atualmente, por mais que os homens tendam a se proteger, as pessoas passaram a não mais se calar, aceitar ou banalizar seus atos repugnantes.

___________

O artigo acima foi editado por Júlia Salvi.

