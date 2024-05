Desenhos Nostálgicos: 11 animações que vão te fazer voltar à infância

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Relembrar a infância através de comidas, cheiros, objetos, programas de TV e desenhos é motivo de alegria para a maioria das pessoas. Por isso, preparamos uma lista com alguns desenhos que fizeram parte da nossa vida e dos quais vale a pena lembrar.

1. Pinky Dinky Doo – 2005

Criador: Jim Jinkins.

Pinky é uma menina de sete anos de idade, que sempre ajuda seu irmão encontrar a solução para os problemas contando histórias e usando a imaginação. O desenho foi exibido no Brasil na TV Cultura.

2. Historinhas de Dragões – 1999

Criadores: Ron Rodecker, Jim Coane.

Dois irmãos encontram uma pedra mágica, que os transporta até a terra mágica dos dragões para viverem aventuras. A animação passava no Cartoon Network e no Discovery Kids.

3. Três Espiãs Demais – 2001

Criador: Vincent Chalvon-Demersay.

Três garotas de Beverly Hills mantém uma vida dupla, são estudantes e espiãs que enfrentam as mais diferentes situações assim que são chamadas pelo Jerry, chefe da Organização Mundial de Proteção Humana. Foi exibido no Brasil em vários canais, tornando-se um sucesso e sendo um dos desenhos mais lembrados e queridos pelo público. Atualmente está disponível no Prime Video.

4. Sete Monstrinhos – 2000

Criador: Maurice Sendak.

Esse desenho mostra a vida de uma família composta por uma mãe humana e sete filhos monstros, todos com características únicas e divertidas. O desenho fazia parte da programação na TV Cultura.

5. Super Choque – 2000

Criadores: Dwayne McDuffie e Denys Cowan.

Vários jovens da cidade foram expostos a um gás estranho e ganharam poderes, a maioria deles viram vilões. O desenho conta a história e mostra a rotina do herói Virgil, que foi exposto ao gás e ganhou o poder de controlar a eletricidade, e seu amigo Richie, que mesmo sem poderes é um grande inventor. Juntos, eles protegem a cidade dos ataques dos vilões superpoderosos.Tenho certeza que muita gente almoçou por anos assistindo Super Choque no SBT.

6. As Aventuras de Jackie Chan – 2000

Criadores: John Rogers, Duane Capizzi e Jeff Kline.

O arqueólogo Jackie Chan se junta de seu tio e sua sobrinha em busca de talismãs mágicos, protegidos por grandes vilões. O desenho conta a divertida aventura dos três e foi exibido no Brasil pela TV Globinho até 2012.

7. Madeline – 1993

Criador: DiC Entertainment, Cinar Corporation.

Esse desenho mostra o dia a dia de Madeline e onze amigas, todas moram em um internato em Paris. É um desenho mais antigo e de baixo estímulo, passou no Brasil pela TV Futura.

8. As trigemêas – 1997

Criadora: Roser Capdevila.

O desenho baseado em uma série de livros traz a rotina de trigêmeas, a autora e ilustradora catalã, que também é mãe de trigêmeas, baseou as personagens em suas filhas e trouxe para as telinhas a doçura e a arte das três. O desenho passou no Brasil pela TV futura e na Globo até 2004.

9. Jim no mundo da lua – 2006

Criador: Alexander Bar.

Jim é um morador da lua! Junto ao seu cachorro e seus amigos, ele vive as mais loucas aventuras no espaço. Você pode assistir hoje no Prime Vídeo, o desenho passou na TV Cultura e no Discovery Kids.

10. A vida e aventuras de Juniper Lee – 2005

Juniper é uma adolescente que detém poderes de enxergar o mal, e com o seu irmão e seu cachorro (falante) juntam forças para lutar e combater os vilões, mesclando o combate com a sua vida rotineira. Esse desenho também está disponível no Prime Vídeo e passou aqui no Brasil pela Cartoon Network.

11. X-man evolution – 2000

O desenho derivado dos famosos quadrinhos conta com 52 episódios. Apesar de ser do ano de 2000, é o mais lembrado e amado. Depois do último lançamento da Disney dentro desse universo da Marvel, X-man ‘97, muita gente se recordou da animação. X-man evolution passou no SBT no programa matinal Bom dia & Cia.

