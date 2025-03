As performances femininas no mundo pop: mulheres fazem mais que os homens?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A cultura pop voltou a se mostrar cada vez mais presente e relevante no mundo da música, com o surgimento de diversos ícones e hits populares, como Sabrina Carpenter, com seu álbum “Short n’ Sweet”, Benson Boone com sua música “Beautiful Things” e Chappell Roan com seu hit “Good Luck, Babe!”, além de ídolos já conhecidos, como Taylor Swift, Justin Bieber, Harry Styles, Beyoncé, Shawn Mendes, Lady Gaga e Shakira.

A premiação do Grammy foi realizada na noite de dois de fevereiro, onde muitos desses artistas estiveram presentes com apresentações e indicações. Porém, o que muitos não perceberam foi a atenção midiática extremamente focada nos shows masculinos, dando destaque à performance de Benson Boone, por exemplo.

Os meios de comunicação, especialmente redes sociais, focaram muito no momento em que Benson canta seu hit mais famoso, “Beautiful Things”, gerando diversos short clips de quando ele tira seu terno e aparece com um macacão azul bebê, para Reels do Instagram, TikTok ou até mesmo, o Shorts do Youtube.

A apresentação foi simples e rápida, sem grande esforço da produção. Já, os demais shows, entretanto, foram um dos assuntos mais comentados daquela semana, enquanto as performers Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Charli XCX não foram tão reconhecidas e exaltadas pelo seu trabalho espetacular, com demasiado esforço de dançarinos, cenários e figurino.

Será que foi só um acontecimento isolado?

E a resposta para essa pergunta sempre esteve bem na nossa frente, mas nunca recebeu a devida atenção. Não foi um único ocorrido, e há vários casos que podem provar tal afirmação, como o de cantores com shows com menores produções, por exemplo Shawn Mendes, Niall Horan e Ed Sheeran, mas que arrecadam tanta verba quanto os mais elaborados de artistas femininas.

Entretanto, há um artista em específico que merece ser lembrado por seus diversos shows grandiosos e repletos de efeitos especiais, que atrai uma multidão de fãs ao redor do mundo, o artista The Weeknd, que executa uma performance extraordinária e diferente em cada show, impactando todos os espectadores.

Lembrando que o objetivo aqui não é diminuir e menosprezar os artistas homens, e sim ressaltar como a ascensão na indústria musical para as mulheres é muito mais complicada.

Isso nos leva a uma discussão muito mais grave, o machismo enraizado na sociedade.

As mulheres sempre foram e continuam sendo desrespeitadas e desvalorizadas em todas as áreas, especialmente a profissional, por não serem consideradas capazes o suficiente.

Todavia, atualmente, há diversos movimentos feministas, que lutam pela igualdade de gênero, com o objetivo de romper com a superioridade do patriarcado, tendo o feminismo marcado por suas três ondas, que se iniciaram no fim do século XIX e no começo do século XX, e perduram até os dias de hoje.

E uma boa notícia, é que esses movimentos vêm gerando ótimos resultados para o trabalho árduo das mulheres, como a apresentação da Rihanna no Super Bowl, no ano de 2023, que entrou para o “Guinness Book”, como o show mais assistido da final de conferências da NFL.

Além disso, muitos podem lembrar que nesse dia inesquecível, Rihanna anunciou sua segunda gravidez, o que pode ter causado um déjà vu em alguns, pois em 2011, Beyoncé anunciou sua gravidez no palco do VMA, sendo protagonista de mais um momento icônico de sua carreira.

E por que isso é tão relevante?

A maternidade se torna uma responsabilidade gigantesca para as mulheres, sua primeira e única prioridade. Isso, acaba colocando a carreira das famosas em segundo plano, gerando frustração e estresse em suas gravadoras, causando, muitas vezes, a demissão das artistas após retornarem de licença maternidade, pelo ‘prejuízo’ gerado, de acordo com os profissionais responsáveis pela gravação e lançamento de seus álbuns.

Ademais, há casos de fãs que se revoltam pela ausência de suas ídolas, cobrando novas músicas e álbuns, sem se preocupar com o bem estar e saúde das mesmas, aplicando cada vez mais pressão.

Com certeza, se desse para voltar no tempo, uma mulher performando um show no evento esportivo mais assistido do mundo ou em uma premiação da MTV não seria nem cogitado, exemplificando a história de superação dessas mulheres.

E apesar de todo esse avanço conquistado com bastante garra e luta feminina, ainda é necessário muito progresso para que algum dia, as divas pop possam ter o reconhecimento devido por toda sua dedicação, esforço e abdicação de suas privacidades e momentos com família e amigos.

