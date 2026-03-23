The pink is coming? O que já sabemos — e o que esperar — sobre o próximo álbum da Olivia Rodrigo

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Nos últimos dias a internet tem sido recheada com suposições sobre o novo álbum de Olivia Rodrigo. As redes sociais da cantora estão recebendo uma nova estética, abandonando o roxo clássico para dar lugar a uma nova paleta. Com “migalhas” deixadas pela própria Olivia, as teorias só aumentam e tudo indica que a nova era está mais próxima do que nunca!

As esperanças de um novo álbum vêm desde agosto de 2025. No último show da GUTS World Tour, Olivia subiu ao palco com uma baby tee vermelha estampada com o número três. Isso foi o suficiente para os fãs se animarem com a possibilidade de mais um álbum, carinhosamente apelidado de “OR3”. Alguns meses depois, em uma entrevista à revista Nylon, ela apontou: “Não vou falar muito, mas acho que 2026 vai ser um ano movimentado para mim. Tenho me divertido bastante imaginando novas ideias”.

Em fevereiro de 2026, para atiçar ainda mais a curiosidade dos fãs, Dan Nigro, produtor musical e coautor da cantora, compartilhou fotos de Olívia no estúdio de gravação, com a legenda: “Finishing records…”, o empurrão que faltava para os fãs da Olivia, apelidados carinhosamente de Livies, começarem a caçar cada detalhe escondido nas entrelinhas.

DAS TELAS PARA AS RUAS

Com a mídia em alerta, o sinal definitivo veio das ruas de Los Angeles. Em 13 de março, alguns fãs encontraram um grande mural misterioso, pintado de roxo com uma nova logo: “OR”. O detalhe principal é que o mural tem mudado de cor a cada dia, abandonando o clássico roxo elétrico que marcou os últimos anos. A arte foi ficando cada vez mais clara, chegando até um tom de rosa pastel, uma paleta inédita na estética da cantora. O site oficial da Olivia também tem acompanhado essa mudança em tempo real, o que levou os Livies à conclusão de que não é apenas uma decoração, mas um convite oficial para uma nova era.

Os fãs duvidam de quaisquer coincidências: Olivia apareceu em público usando um vestido da Miu Miu, bordado com trevo de quatro folhas, além de postar fotos de joaninhas e cartas de tarô com a palavra “luck”. Seguindo o padrão de títulos com quatro letras (SOUR e GUTS), a aposta principal era que o álbum se chamaria “LUCK”. Porém, em 20 de março, a parede rosa foi atualizada com a palavra “LOVE”, levando o fandom à uma nova teoria: esse será o nome da nova era de Olivia Rodrigo?

A TEORIA DA “PINK MOON”

Em 15 de março, uma fã encontrou em Londres um cadeado em formato de coração, com a nova identidade visual da artista. O objeto estava gravado com a palavra “April”, indicando possíveis novidades para o próximo mês. As investigações ganharam um novo capítulo: a próxima lua cheia, conhecida astronomicamente como Pink Moon, que acontecerá exatamente no dia 1º de abril.

A coincidência astrológica fez os Livies confirmarem a teoria, principalmente ao notarem que, há exatos cinco anos, em 1º de abril de 2021, Olivia lançava o hit “deja vu”. Seguindo as especulações, a artista deve aproveitar a simbologia de renovação e clareza da Lua Rosa para finalmente anunciar o álbum, ou quem sabe, liberar o primeiro single de sua nova era. Com a lua ao seu favor, tudo indica que abril será um mês de grandes novidades.

AS NOVAS FAIXAS

Apesar de todo o mistério em volta do lançamento, em entrevista para a British Vogue, edição de abril 2026, Olivia assume que ainda falta finalizar algumas músicas. Ela diz que escrever para esse álbum foi um desafio criativo: “Quando você está sentindo que está conectada com alguém, ou se sentindo muito bem, você não fica pensando em poemas agridoce!”, revelou.

Sua melhor amiga, Madison Hu, para a mesma matéria, também deu seu veredito à revista, exaltando a originalidade do novo álbum: “Sempre admirei a disposição dela em se expor para o mundo através da música.” Para Hu, as experiências recentes de Olívia levaram as novas composições a explorar como “o amor é complicado”.

A redatora Amel Mukhtar, que teve o privilégio de escutar três das músicas do novo álbum confirmou: “As teorias dos fãs estavam certas: todas são canções de amor, mas especificamente sobre a obsessão e a ansiedade que o acompanham – ou a depressão quando o seu amado se vai.” Segundo ela, o som é “envolvente, cinematográfico e íntimo”.

Segundo ela, a primeira faixa é um soft rock suave e envolvente sobre a espiritualidade de encontrar o homem dos seus sonhos. Olívia narra uma sensação de destino que envolve intuição feminina, manifestação e ambição.

Já a segunda, é inspirada pelo relacionamento de Miranda e Steve em Sex and the City, nessa letra, Olívia lamenta o quão triste é se sentir diminuída ao sentir falta de quem você ama. Mukhtar conta que a segunda música é “mais onírica, mais nebulosa, traça os sintomas de abstinência da separação.”

A terceira é envolvida por um ritmo dançante, Mukhtar revela: “O final orquestral me pega de surpresa e é tão lindo nesse contexto que quase me fez chorar. É a minha favorita das três.” Na composição, Olívia chega a uma constatação: o amor não cura. Sobre a própria música, ela conclui: “É como eu acho que é estar apaixonada.”

ESTAMOS PRONTOS?!

Seja através de paredes enigmáticas, cadeados perdidos ou confissões íntimas, uma coisa é certa: a era do roxo chegou ao fim. Olívia Rodrigo não está apenas lançando mais um álbum, está abrindo um novo capítulo em sua vida. Agora, resta aguardar a Pink Moon, e torcer por novas atualizações.

Será que estamos prontos para abrir nosso coração para essa nova era? O OR3 está mais perto do que nunca! Afinal, se o amor não cura, ele com certeza rende trilhas sonoras profundas e impactantes.

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O artigo acima foi editado por Isabella Messias.

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