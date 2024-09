QUEM É CAJU? Uma Jornada De Amor e Liberdade Tratada No Novo Álbum de Liniker

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Caju se apresentou publicamente no mês de agosto, um alter ego que veio para representar uma das muitas facetas da cantora Liniker, mas acima de tudo, para revelar o lado mais vulnerável da artista enquanto mantém a força de uma popstar. E essa mulher conquistou o público! Pela primeira vez na carreira, Liniker alcançou a marca de 6 milhões de streams em 24 horas.

O álbum pode ser definido como brasileiro ao extremo. No disco, a artista transita do pagode ao pop, criando um trabalho extremamente autêntico e versátil, captando as mais diversas brasilidades. Na ideia de exportar os ritmos do país para além dos limites territoriais, o nome do álbum faz referência à fruta brasileira mais exportada mundo afora, o caju.

Algo a se orgulhar em alguns dos álbuns nacionais atualmente é o retorno do hábito de criar uma narrativa completa para os discos, em que as músicas se complementam de forma linear. Liniker cumpriu essa proposta ao criar uma obra que proporciona uma experiência quase que sensorial para os ouvintes.

A preocupação da artista foi além: desde a data de lançamento até o próprio nome do disco, tudo foi milimetricamente pensado para construir o álbum na mente dos fãs.

O destino de Caju

A faixa que dá nome ao disco inicia a história no momento pré-decolagem de um voo que sai do Japão com destino à Cidade do Caju. Quantas coisas podem ser refletidas em um voo de 24 horas? Para Caju, a primeira reflexão surge sobre inseguranças e medos, e o desejo de ser verdadeiramente amada.

Como todo bom álbum, há uma sequência de músicas que marcam o auge da experiência. O trio de faixas responsável por esse momento vai contra a tendência do TikTok e entrega músicas de 7 minutos cada.

A primeira, ‘VELUDO MARROM’, pessoalmente, pode ser classificada como uma das canções de amor mais bonitas que já escutei. É singela, com arranjos delicados e uma lírica poética que descreve o sentimento de paixão e intimidade. Fala de um amor reconfortante, e a música cria exatamente essa atmosfera.

No feat com ANAVITÓRIA, “AO TEU LADO”, o que cativa é a orquestração, que desperta a emoção antes mesmo da letra. O piano, inicialmente límpido e sereno, cresce para um nível intenso, enquanto as artistas descrevem a construção de belas memórias. Em um trabalho minucioso, como o de costurar, elas criam ponto a ponto a profundidade do afeto. A canção facilmente seria trilha de alguma animação romântica da Disney.

Fechando o trio, ‘ME AJUDE A SALVAR OS DOMINGOS’ fala sobre aquela solidão típica de um final de domingo e a vontade de ter uma companhia para afastar essa melancolia. Temos um momento cinematográfico quando o som do trem citado é incluído nos arranjos percussivos da canção.

Os ritmos das faixas passam a se diversificar a partir de ‘NEGONA DOS OLHOS TERRÍVEIS’, uma colaboração com o grupo BaianaSystem, que traz uma melodia praiana e alto astral. Ela é seguida por ‘MAYONGA’, com uma batida igualmente alegre, que faz referência ao banho de iniciação das filhas e filhos de santo no candomblé.

A faixa ‘PAPO DE EDREDOM’ é um r&b chique e sensual, que narra os momentos de transparência com o parceiro e reflete sobre a vulnerabilidade diante do outro. Já ‘POTE DE OURO’, em parceria com Priscila Senna, reluz aos ritmos baianos. Mesmo sem os instrumentos reproduzindo melodias melancólicas, a letra trata da descoberta de uma traição.

Carregando a energia pop do álbum, em ‘POPSTAR’, Caju se coloca como a estrela maravilhosa que é e pede para ser amada além da fama – um desejo que a própria Liniker expressou em algumas entrevistas concedidas para promover o álbum. A vontade de ser vista e amada além da fama, de se sentir humana.

‘FEBRE’ segue uma rota completamente diferente da faixa anterior e apresenta um pagode, que ganhou até uma versão com Thiaguinho! Em ‘DEIXA ESTAR’, Liniker se junta a Pabllo Vittar e, com uma das referências do pop brasileiro, Lulu Santos, recriando uma pista dos anos 80 com o ritmo disco. Com um pop tendencialmente eletrônico, a canção ‘SO SPECIAL’ é cantada em inglês e é um feat com Tropkillaz.

Para finalizar o álbum, ‘TAKE YOUR TIME AND RELAX’ é um monólogo que marca o encontro de Caju com Liniker. Ela se apaixonou, se decepcionou, se permitiu e compreendeu a existência de uma versão que expõe os anseios mais íntimos de si, uma mulher que passa por uma busca de amor e afeto até encontrar a liberdade.

Chegamos à cidade do Caju

O álbum captou a rotação do sol que Liniker carrega dentro de si, e que ascendeu para iluminar novos caminhos ao final da jornada. A artista pensou em todos os detalhes do disco. Criou um trabalho coeso, bonito visualmente, e agora colhe os belos frutos com o sucesso comercial.

Liniker esgotou os ingressos do show de estreia do álbum, que acontecerá em São Paulo, dia 8 de novembro. Foram necessárias mais duas datas extras, também esgotadas devido à alta demanda para o primeiro show. Mais do que isso, uma estrela como essa deveria integrar os palcos de festivais, programas de TV e todos os meios possíveis para que mais pessoas possam conhecer Caju!

Afinal, a personagem expõe uma jornada em busca do amor. E não é isso que todos buscamos?

—————————————

O artigo acima foi editado por Camila Lutfi.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!