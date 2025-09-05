NFL: tudo que você precisa saber sobre uma das ligas de futebol americano mais famosas do mundo 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A temporada da NFL (National Football League) sempre se inicia no mês de setembro e se encerra em fevereiro, com um dos maiores eventos de todos os tempos, o Super Bowl.

Como funciona?

A liga de futebol americano é dividida em duas conferências de 16 times cada: a NFC (National Football Conference) e AFC (American Football Conference), que são subdivididas em quatro grupos (Norte, Sul, Leste e Oeste), compostos por quatro times.

A temporada regular ocorre durante 18 semanas, onde cada time participa de 17 jogos e há uma de descanso para cada um.

Após a ocorrência desses jogos, a temporada dos playoffs (mata-mata) começa, com a participação dos sete melhores times de cada conferência. Nesse momento, a NFC e a AFC se dividem definitivamente e seus times apenas enfrentam uns aos outros.

Em seguida, sobram apenas os campeões de cada conferência, que se enfrentam no Super Bowl, que não só dá palco à final de conferências, mas também a shows icônicos no intervalo mais caro do mundo.

O jogo

Os jogos possuem duração de 60 minutos, divididos em dois tempos, cada um com dois quartos de 15 minutos, que podem ser levados à prorrogação em caso de empate.

Os times são divididos em equipes de ataque e defesa, que se enfrentam diversas vezes em um campo de 100 jardas, cada uma equivalente a aproximadamente 92 centímetros.

Durante o jogo, os dois times se enfrentam no esquema ataque X defesa, onde o time atacante tem o objetivo final de marcar um touchdown, adicionando seis pontos no placar.

O touchdown é marcado quando um dos times chega a endzone, zona de pontuação, avançando através das descidas ou downs, que são 4 chances para andar dez jardas.

Logo depois, o time precisa fazer uma decisão entre duas opções, o 2TP ou o ponto extra. O 2TP se enquadra como um mini touchdown com valor de dois pontos e o ponto extra é executado pelo kicker, com o objetivo de acertar a bola no Y com um chute.

A fama

Nos últimos anos, a liga de futebol americano obteve um crescimento gigantesco de audiência brasileira. De acordo com um estudo da Yard by Yard, 41 milhões de brasileiros se declararam fãs do da NFL em 2024, demonstrando um aumento de 310% em relação a 2014.

Uma prova disso é ter um estádio brasileiro, a Neo Química Arena, como sede para a NFL pela segunda vez. No ano passado, no dia sete de setembro, o Brasil recebeu pela primeira vez um jogo oficial de futebol americano, onde o Green Bay Packers enfrentou o Philadelphia Eagles.

E agora, no dia seis de setembro de 2025, a arena recebe o segundo jogo oficial da NFL, com uma disputa entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

A legião de fãs do futebol americano está claramente ultrapassando fronteiras e gerações, movendo famílias e amigos para se encontrarem e compartilharem dessa paixão.

O artigo acima foi editado por Duda Kabzas.

