Descubra como tratar sua acne da maneira correta

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A popularidade de conteĂşdos sobre o tratamento da acne nas redes sociais, mostrando “produtos inĂ©ditos” e mĂ©todos de cuidados sem o acompanhamento adequado de um dermatologista, tĂŞm causado muita preocupação aos profissionais da área da saĂşde.Â

A acne pode ser desenvolvida na pele independentemente da idade, mas costuma ser mais presente em jovens e adolescentes. Com isso, esse público acaba procurando diversas formas para acabar com essa inflamação que, em conjunto com a rápida necessidade de recuperação, acabam resultando em um mau tratamento. Por isso, a profissional Patrícia Leal explica sobre a maneira correta de tratar e lidar com sua acne.

Afinal, o que Ă© acne?

Antes de qualquer tratamento, é necessário saber as origens do seu quadro acneico. Segundo Patrícia, “não existe tratamento sem uma investigação por trás”. Por isso, é importante conhecer sua condição antes de qualquer estratégia de cuidado.

A acne Ă© uma inflamação na pele, causada pela obstrução dos poros, pelo excesso de oleosidade, impurezas e cĂ©lulas mortas. Essa disfunção da pele aumenta a probabilidade da proliferação de bactĂ©rias, que levam ao surgimento de cravos, comedões, espinhas e atĂ© mesmo nĂłdulos e lesões. Mas alĂ©m disso, mudanças hormonais e emocionais tambĂ©m podem afetar seu surgimento.Â

Isso apenas reforça a necessidade de um tratamento e cuidado especĂ­fico Ă s suas necessidades, que sĂł podem ser determinados por um profissional estĂ©tico e dermatolĂłgico. Por isso, reforça a especialista, “o diagnĂłstico qualificado Ă© essencial antes de qualquer tratamento e recuperação”.Â

Diferentes graus da acne

A acne Ă© dividida por graus, e cada um possui suas especificidades. A acne de 1Âş grau Ă© a mais sutil e percebida de maneira mais leve. Caracterizada por cravos e comedões, Ă© a mais comum a aparecer e, geralmente, começa na puberdade. A tardia intervenção dessa condição pode resultar no 2Âş grau da infecção.Â

A acne de 2Âş grau, alĂ©m dos cravos e comedões, aparece com mais espinhas e pĂşstulas. O 3Âş grau da inflamação Ă© a que mais gera incĂ´modo nos pacientes que buscam o tratamento estĂ©tico, com caracterĂ­sticas internas e externas podendo, muitas vezes, deixar cicatrizes na pele. Â

A partir do 4Âş grau da acne, o cuidado nĂŁo Ă© mais da esteticista. Como explica PatrĂ­cia, a gravidade da infecção vai alĂ©m dos cuidados estĂ©ticos e necessita de um dermatologista para um cuidado mais cauteloso, que certamente irá incluir um tratamento com medicações orais.Â

A melhor forma de identificar a acne é através das sessões estéticas, que determinarão seu grau e gravidade. A partir disso, o tratamento adequado será prescrito para você!

Tratamento da acne

Após identificar seu quadro acneico, diferentes métodos de cuidados podem ser impostos a você, dependendo das necessidades do seu corpo. Mas de forma geral, o que mais ajuda a prevenir a acne são as limpezas de pele, que podem ser realizadas em clínicas de estética. Além disso, o cuidado caseiro, o famoso skincare, é essencial, podendo incluir gel de limpeza, sabonete facial, água micelar, entre outros



Não se pode esquecer que cada pele tem sua característica própria, e isso influencia na escolha dos produtos. “Por exemplo, se sua pele tem uma tendência a ser mais oleosa, é necessário um sabonete facial que ajuda a combater essa adversidade”, diz Patrícia.

Isso tambĂ©m vale para produtos como creme e maquiagens. Usar produtos que condizem com sua pele, e saber a forma certa de removĂŞ-los, Ă© essencial para manter a saĂşde e limpeza da pele, evitando o surgimento da acne e outras adversidades.Â

AlĂ©m dos cuidados com produtos, Ă© necessário um olhar mais cuidadoso para sua alimentação. A má alimentação, com o consumo de comidas muito oleosas, gordurosas e industrializadas, pode resultar na maior formação de sebo e oleosidade na pele.Â

É importante ressaltar que remĂ©dios e problemas emocionais e hormonais tambĂ©m sĂŁo influentes no surgimento da acne. Em alguns casos, nĂŁo podem ser evitados, apenas controlados.Â

Dicas de uma especialista

Para Patrícia, “o melhor tratamento é aquele que começa antes de ser necessário”. Sempre fazer uma boa higienização do rosto, hidratação, esfoliações leves de 15 em 15 dias e aplicar muito protetor solar é a chave para uma pele sem danos. Cuidados e limpezas básicas nas principais áreas afetadas, como rosto e costas, é algo que deve fazer parte da rotina, seja para tratamento ou não.

______________

O texto acima foi editado por Anna Goudard

Gostou do conteúdo? Veja Her Campus Cásper Líbero para mais!