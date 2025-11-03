Let’s start by asking the question: What is mindfulness? Mindfulness is a state of being fully present in the moment. It’s the awareness of thoughts, feelings, bodily sensations, and your environment without judgment.
In life, when things get too busy and chaotic, you might feel like you’re spiraling out of control. Emotions start to arise seemingly out of nowhere, and suddenly you’re screaming over a coffee spill. If it were any other day, you might have reacted in a different, calmer manner.
To come back to a state of being fully present and in the moment, here are 5 ways to practice mindfulness:
- Meditation:
In my personal experience with meditation, I have utilized it in times when I felt disconnected from reality. Every night before bed, I would find a 5-minute guided meditation to listen to. I would prepare my space to make sure that it wouldn’t distract me, find a comfortable position, and begin.
- Can take as little as 5 minutes or up to 30 minutes of your daily routine
- Reduces stress symptoms
- Helps you stay grounded and present in your body if you’re feeling disconnected
- Can be done in any comfortable space at work, home, or school
- Can help you feel more compassion towards yourself and others
- Can help you get a better night’s rest
- Improves focus.
In practice, starting or ending your day with meditation can be a life-changing experience as you become more aware of your body and how much it works to keep you alive. Becoming aware of your thoughts and feelings can help you dig deeper and find the root of your emotions and thoughts – helping you build a healthier life.
- Gratitude:
How I practice gratitude in my life is by keeping a gratitude journal on my bedside table, where I write some things I’m grateful for and why. Sometimes I might use a gratitude prompt like: What is your favorite part of your daily routine? Name 5 things you’re proud of, and what makes you laugh? You can find prompts online or on Pinterest.
- Practicing gratitude can help improve relationships
- Improves resilience
- Can boost motivation
- Builds character
- Boost self-esteem
- Leads to acts of kindness and compassion
When you practice daily gratitude, your mindset shifts to a more positive way of thinking. This not only enhances your approach to life, but also your relationships. Overall, it can be a great way to help remind you of just how much life has given to you, and how much you can give back.
- Breath work:
As someone who has been diagnosed with generalized anxiety disorder, when an anxiety attack occurs, it’s hard to remind my mind of where it is in the present moment. During my struggle to manage my anxiety, I found breathwork to be a quick way of guiding my mind back to my body. I would use the 4-7-8 method, meaning I would breathe in for 4 seconds, hold for 7, and breathe out for 8.
- Breath work helps calm your nervous system
- Lowers blood pressure
- Improves mental clarity
- Boosts the immune system
- Improves sleep
Setting time aside to practice breath work can help you in times when you need to regulate your nervous system and take a break. It’s a nice tool to have in your back pocket, especially if you are a busy bee. It’s fast and easy to practice wherever you are.
- Journaling:
As an avid journal keeper, I find that writing my thoughts down helps to keep my brain organized. I usually start my journals by stating how I’m feeling in the present moment and what events led to those emotions. I find that journaling doesn’t always have to be neat and clean; it can be messy and chaotic. The fact that you’re trying to make sense of your thoughts is what truly counts.
- Journaling can help organize your thoughts
- Can reduce stress
- Can help form a call of action
- Can be used to measure progress
- Helps you identify which thoughts are your own and which are not.
Journaling may seem like something so minuscule and unimportant in the grand scheme of things but actually having to sit down with your thoughts and analyze them can be surprising. When you acknowledge and process your emotions, it creates a blank slate for you to experience life to the fullest.
- Little walks:
Every day after class, I try to take a mindful little walk. I walk across the canal by my school, enjoying the autumn colors. There’s something about taking a pause from your hectic life and watching nature that is transcendent. It reminds you, you’re just a little human on a floating rock experiencing the creation of something extraordinary beyond explanation. When you have that perspective, it’s hard to take any of your problems that seriously (P.S., it was never that serious).
- Helps with emotional balance
- Keeps you focused on the present
- Boost cardiovascular health
- Improves metabolism
- Improves posture
Obviously, a little walk won’t fix all your problems, but it will help you clear your mind to better assess them. Not only does a mindful walk have mental benefits, but it also has physical benefits. What better way to start a healthier life than to exercise both your mind and physical body?
Now that we are aware of some things we can do to practice mindfulness, it’s time to set things in motion. Starting doesn’t have to be big; it can be as small as starting with one of these practices. My hope for you is that by allowing yourself to become more aware of your emotions, thoughts, and feelings, you will become a better version of yourself. Not only for you, but for the people around you. Together, we can help uplift one another and start a chain of mental awareness.
This is all for today, I hope you enjoyed learning about different ways to practice mindfulness. Until next time, don’t forget to hug your loved ones.
5 Maneras de Practicar la Atención Plena:
Comencemos haciendo la pregunta: ¿Qué es la atención plena? La atención plena es un estado de estar completamente presente en el momento. Es la conciencia de los pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y del entorno sin juzgarlos.
En la vida, cuando las cosas se vuelven demasiado ocupadas y caóticas, puedes sentir que estás perdiendo el control. Las emociones comienzan a surgir aparentemente de la nada, y de repente estás gritando por un derrame de café. Si fuera cualquier otro día, podrías haber reaccionado de una manera diferente y más tranquila.
Para volver a un estado de estar plenamente presente y en el momento, aquí hay 5 formas de practicar la atención plena:
- Meditación
En mi experiencia personal con la meditación, la he utilizado en momentos en los que me sentía desconectada de la realidad. Cada noche antes de acostarme, buscaba una meditación guiada de 5 minutos para escuchar. Preparaba mi espacio para asegurarme de que no me distrajera, encontraba una posición cómoda y empezaba.
- Puede tomar desde tan solo 5 minutos hasta 30 minutos de tu rutina diaria
- Reduce los síntomas del estrés
- Te ayuda a mantenerte presente en tu cuerpo si te sientes desconectado
- Se puede hacer en cualquier espacio cómodo en el trabajo, el hogar o en la escuela
- Puede ayudarte a sentir más compasión hacia ti mismo y hacia los demás.
- Puede ayudar a descansar mejor por la noche
- Mejora el enfoque
En práctica, comenzar o terminar tu día con meditación puede ser una experiencia que te cambiará la vida a medida que te vuelves más consciente de tu cuerpo y cuánto funciona para mantenerte vivo. Tomar conciencia de tus pensamientos y sentimientos puede ayudarte a profundizar y encontrar la raíz de tus emociones y pensamientos, ayudándote a construir una vida más saludable.
- Gratitude:
Cómo practico la gratitud en mi vida es llevando un diario de gratitud en mi mesita de noche donde escribo algunas cosas por las que estoy agradecida y por qué. A veces puedo usar temas de escritura como: ¿Cuál es tu parte favorita de tu rutina diaria? Nombra 5 cosas de las que estás orgulloso, y ¿qué te hace reír? Puedes encontrar temas en línea o en Pinterest.
- Practicar la gratitud puede ayudar a mejorar las relaciones
- Mejora la resiliencia
- Puede aumentar la motivación
- Contribuye al desarrollo personal
- Aumenta el autoestima
- Conduce actos de bondad y compasión
Cuando practicas la gratitud diaria, tu mentalidad cambia a una más positiva. Esto no solo mejora tu enfoque en la vida, sino también tus relaciones. En general, puede ser una gran manera de ayudarte a recordar cuánto te ha dado la vida y cuánto le puedes devolver.
- Ejercicios de respiración:
Como alguien que ha sido diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, cuando se produce un ataque de ansiedad, es difícil recordar a mi mente dónde está en ese momento presente. Durante mi lucha por manejar mi ansiedad, encontré que el trabajo de respiración era una forma rápida de guiar mi mente de vuelta a mi cuerpo. Yo usaría el método 4-7-8, lo que significa que respiraría durante 4 segundos, mantendría 7 y exhalaba por 8.
- Ejercicios de respiración ayuda a calmar el sistema nervioso
- Disminuye la presión arterial
- Mejora la claridad mental
- Impulsa el sistema inmunológico
- Mejora el sueño
Apartar tiempo para practicar el trabajo de respiración puede ayudarte en momentos en los que necesitas regular tu sistema nervioso y tomarte un descanso. Es una buena herramienta para tener en tu bolsillo trasero, especialmente si eres una abeja ocupada. Es rápido y fácil de practicar donde quiera que estés.
- Diario:
Como un ávido guardián del diario, encuentro que escribir mis pensamientos ayuda a mantener mi cerebro organizado. Normalmente comienzo mis diarios diciendo cómo me siento en el momento presente y qué eventos condujeron a esas emociones. Encuentro que el diario no siempre tiene que ser limpio y ordenado; puede ser desordenado y caótico. El hecho de que estés tratando de dar sentido a tus pensamientos es lo que realmente cuenta.
- Escribir un diario puede ayudar a organizar tus pensamientos
- Puede reducir el estrés
- Puede ayudar a formar una llamada de acción
- Se puede utilizar para medir el progreso
- Te ayuda a identificar qué pensamientos son tuyos y cuáles no
Escribir un diario puede parecer algo tan minúsculo y sin importancia en el gran esquema de las cosas, pero tener que sentarte con tus pensamientos y analizarlos puede ser sorprendente. Cuando reconoces y procesas tus emociones, creas una pizarra blanca para que vivas la vida al máximo.
- Paseítos:
Todos los días después de mis clases, trato de dar un pequeño paseo consciente. Cruzó el canal por mi escuela, disfrutando de los colores del otoño. Hay algo acerca de tomar una pausa de tu vida agitada y ver la naturaleza que es trascendente. Te recuerda que eres solo un pequeño humano en una roca flotante atravesando la creación de algo extraordinario más allá de la explicación. Cuando tienes esa perspectiva, es difícil tomarte en serio cualquiera de tus problemas (P.D., nunca fue tan serio).
- Ayuda con el equilibrio emocional
- Te mantiene enfocado en el presente
- Mejorar la salud cardiovascular
- Mejora el metabolismo
- Mejora la postura
Obviamente, una pequeña caminata no solucionará todos tus problemas, pero te ayudará a despejar tu mente para evaluarlos mejor. Una caminata consciente no solo tiene beneficios mentales, sino que también tiene beneficios físicos. Qué mejor manera de comenzar una vida más saludable que ejercitando tanto la mente como los músculos físicos.
Ahora que somos conscientes de algunas cosas que podemos hacer para practicar la atención plena, es hora de poner las cosas en movimiento. Empezar no tiene que ser grande; puede ser tan pequeño como empezar con una de estas prácticas. Mi esperanza para ti es que al permitirte ser más consciente de tus emociones, pensamientos y sentimientos, te conviertas en una mejor versión de ti mismo. No solo para ti, sino para las personas que te rodean. Juntos, podemos ayudarnos a elevarnos los unos a los otros y comenzar una cadena de conciencia mental.
Esto es todo por hoy, espero que hayas disfrutado aprender sobre diferentes formas de practicar la atención plena. Hasta la próxima, no olvides abrazar a tus seres queridos.