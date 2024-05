The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

今皆さんはストレスを抱えていますか?

毎日、仕事や学業に頑張って取り組んでいると、いつの間にか疲れがたまってしまいます。疲れが溜まるということは、あなたが頑張っている証拠である反面、私たちが本来持っているはずの能力を発揮する機会を妨げる有害なものでもあります。例えば、普段は上手くこなせている課題を中々うまく出来なかったり、友達に強く当たってしまったりします。そして、自分の心に疲れが蓄積されていくと、貴方自身に精神的にも身体的にも深刻な影響が及ぼされる可能性があります。

私は人の気持ちに過敏に反応してしまう、いわゆる「繊細さん」です。なので、周りに気を遣ってしまう分、疲れが溜まりやすい気質があります。そこで、私がどのように疲れを解消しているのかを皆さんにご紹介します。ぜひ、今から紹介する方法を試して、疲れの溜めすぎを未然に防ぎましょう!!