Marca de Kanye West lança camiseta com suástica: existe limite quando se trata de moda?

Conhecido mundialmente no ramo musical, a figura de Kanye West tem sido cada vez mais atrelada a polêmicas. Na indústria da moda, a antiga colaboração da sua marca, Yeezy, com a Adidas, deu vida a um novo e diferente cenário na moda streetwear. Algumas novidades que vimos foram a popularização de tons terrosos, camadas e silhuetas diferenciadas, tornando Kanye o mais influente e criativo no meio. No entanto, sua influência tem sido cada vez mais controversa. Recentemente, Kanye lançou um item que causou muita polêmica nas mídias, gerando opiniões bastante contrárias à atitude do rapper.

Desde meados de 2022, após sua separação com a socialite americana Kim Kardashian, Kanye vem fazendo uma série de postagens polêmicas em suas redes sociais que estão tomando proporções cada vez mais sérias. Algumas das postagens que mais geraram indgnação do público foram feitas na plataforma “X”, em que o rapper afirma ser nazista e faz apologia ao antigo líder e ditador da Alemanha nazista, Hitler, fato que levou muitos fãs e apoiadores do cantor a se revoltarem.

No último mês, o site da marca Yezzy continha apenas um item à venda: uma camiseta branca, que até então poderia ser vista como algo normal por alguns, porém na mesma estava estampada uma suástica na cor preta, também conhecida como o símbolo usado para representar a “entidade ariana” e o orgulho nacional alemão na Segunda Guerra Mundial. O item foi apresentado pela primeira vez no famigerado intervalo do Super Bowl e estava sendo vendido no site da marca por US$20 (cerca de R$115 reais).

Essa semana, o artista também causou uma onda de decepção entre seus fãs ao postar uma foto em seu Instagram utilizando a vestimenta do Ku Klux Klan com a legenda “Roupa do dia”, o que levou a própria rede social a apagar sua postagem. A partir disso, muitas pessoas passaram a se questionar, existe limite quando se trata de moda?

Nesse caso, é necessário entender a problemática que acompanha o símbolo e o que ele representa para a história do mundo e da moda. Inicialmente a suástica era utilizada por civilizações do Oriente Próximo e da Índia; com o ressurgimento da Europa, a mesma tomou outros segmentos e passou a carregar o significado de “boa sorte”.

Os partidos da extrema-direita alemã começaram a utilizar o símbolo associando-o à ideia de um estado racialmente puro, que socialmente excluía e assassinava homossexuais, judeus, ciganos, pessoas com deficiência e negros, o que torna a atitude de Ye ainda mais controversa, já que ele próprio é um homem negro. Vale lembrar que o rapper costuma usar seu trabalho e sua conta nas redes sociais para compartilhar suas próprias visões, o que pode incluir provocações e experimentações com símbolos polêmicos.

Na história da moda, grandes maisons, como Chanel e Dior, tiveram grande participação na criação de roupas para soldados nazistas e suas esposas. Assim como o rapper, Coco Chanel também revolucionou o mundo da moda por meio de suas criações. Porém, estava constantemente envolvida com agentes nazistas e utilizava de sua influência para realizar mediações entre a Alemanha e o Reino Unido, além de propagar discursos antissemitas e xenofóbicos.

A criação de uma camiseta com uma suástica na frente tem suas intenções e dentre elas está a de intencionalmente causar uma polêmica, já que seu criador não as evita de forma alguma. O professor de Filosofia e pesquisador da extrema direita, Renato Levin-Borges, diz que a polêmica é uma estratégia de marketing para colocar produtos em evidência nas redes sociais, onde está o público-alvo das empresas de fast fashion.

Ao contrário do que muitos pensam, a venda das camisetas com o símbolo provavelmente não trará nenhum tipo de punição para o rapper, visto que a Constituição Americana de 1791 garante liberdade religiosa e de expressão com poucos limites, abrindo espaço à manifestação do discurso de ódio.

Mesmo com a queda da Alemanha nazista e as seguidas condenações recebidas pelos que causaram as violências daquele período, ainda hoje existem pessoas que apoiam o antigo regime e tendem a levar esse posicionamento para a indústria fashion, uma importante formadora de opinião.

O artigo acima foi editado por Giuliana Miranda.

