A moda durante as décadas: o que mudou?

A moda é um espelho da sociedade, evoluindo constantemente e se adaptando a diversas culturas, estilos, classes sociais e tendências de cada época. Ao longo das décadas, os estilos, técnicas e perfil se transformaram, moldando a identidade e a expressão de gerações.

A palavra “moda” tem sua origem do latim “modus”, que significa “modo” e “comportamento”. Assim, podemos dizer que a moda se adapta a partir do comportamento das pessoas, mudando naturalmente de uma forma cíclica de acordo com as questões sociais, culturais e econômicas.

O conceito de moda como conhecemos surgiu no início do Renascimento Europeu, se apresentando como uma forma das pessoas se diferenciarem uma das outras, utilizando vestimentas variáveis das que eram impostas a elas. Com o passar dos séculos, o termo começou a ganhar um outro tipo de significado, valorizando um estilo mais luxuoso e idealizando o que é belo por meio de pinturas e estátuas a partir de pensamentos ocidentais.

O século XIV foi o marco para uma transformação na sociedade, passando da Era Medieval para a Era Moderna e proporcionando um avanço na moda com a ida de técnicas asiáticas e tecidos luxuosos para a Europa. A moda passou a explorar o comportamento e a beleza individual, tornando-se um meio de expressar status sociais das classes e riqueza. A moda italiana foi a que se destacou nesse meio, vendo a beleza como algo importante, junto da simplicidade e da elegância clássica, assim se espalhando em diversos países como França e Inglaterra.

Já a idade contemporânea foi o momento de democratização da moda, popularizando-se entre as classes e permitindo um acesso maior entre elas. A moda feminina tornou-se mais presente, com o corpo feminino ganhando mais importância. Mas, como a moda se destacou durante as décadas?

Década de 30 e 40

Entre essas décadas, o mundo passou por uma crise avassaladora com a queda da Bolsa de Wall Street, que deixou sua marca na moda. A crise alcançou o setor têxtil, que passou por uma transição de seda para tecidos mais baratos, trazendo uma moda mais reciclável.

O visual feminino se tornou mais presente, utilizando cabelos curtos, uma cintura marcada e vestidos justos e retos, com uma inspiração na antiguidade clássica. Coco Chanel ganhou destaque neste período, transformando por completo a moda ao apresentar um novo estilo, combinando elegância e simplicidade. Já a moda masculina passou por diversas mudanças com a influência do filme Aconteceu Naquela Noite (1934), trazendo a moda do Chapéu Fedora.

Década de 50 e 60

Com o final da Segunda Guerra Mundial, o cotidiano e política ao redor do mundo passou por diversas mudanças, onde o consumismo e a produção em massa começaram a aumentar entre as classes e fábricas.

Durante a década de 50, a feminilidade passou a ser a “moda” – as mulheres deveriam ser boas donas de casa e bonitas, além de terem filhos. As vestimentas femininas moldavam o corpo das mulheres com suas cinturas marcadas, vestidos rodados, sapatos baixos, saias, entre outras coisas.

Já na década de 60, os movimentos liberais tomaram a frente da sociedade e a moda passou a ser influenciada por esses novos pensamentos. As pessoas eram quem ditava o que era vestido. Passou-se a utilizar as minissaias, vestidos tubinhos, estampas com diversas formas geométricas, listras e cores chamativas, deixando a feminilidade e curvas dos anos 50 para trás.

Década de 70 e 80

Marcado pelo avanço da tecnologia, os anos 70 e 80 deixaram suas tendências seguirem até os dias de hoje com sua cultura e movimentos que foram importantes para a época.

Os anos 70, marcados pela era hippie, punk e disco, passou por transformações sociais que marcaram a época, como a luta contra o capitalismo e mudanças políticas. Na moda, os pensamentos liberais passaram a influenciar os estilos, trazendo uma forte personalidade individual na moda.

Passou a ser utilizado roupas mais confortáveis, calça boca de sino, camisetas tie dye, roupas floridas e as pantalonas. Junto disso, grandes nomes como Calvin Klein, Giorgio Armani e Ralph Lauren começaram a ganhar palco.

Com o final da Guerra Fria e do surgimento de novas ordens políticas, os anos 80 marcaram a ascensão da música pop e do rock, com a apresentação de grandes nomes como Madonna e Michael Jackson. Aqui, a moda do excesso era tendência.

Mom jeans, cores neon, estampas chamativas, cabelos armados, jaquetas bufantes e ombreiras eram as tendências mais vistas nas ruas. Foi aqui também que o street style começou a surgir com a combinação de elementos de outras épocas e de estilos diferentes, sendo mais comum em áreas urbanas e no cotidiano.

Década de 90 e 2000

Com uma onda de ideias minimalistas, os anos 90 foram o estopim da cultura pop e de suas músicas que influenciaram a moda. Estilos como o grunge e o hip hop começaram a crescer. Camiseta flanela, spaghetti straps, tops, estampa xadrez, jardineiras, plataforma e tamancos viraram tendência na época. E filmes como Clueless (1995) marcaram a moda ao representar bem as tendências.

Os anos 2000 foram um salto na história, desde as produções de músicas e filmes até os aspectos tecnológicos. A moda desse período também foi muito influenciada pelo corpo magro como padrão de beleza, trazendo a calça de cintura baixa, moda na época. As minissaias, lenços, jeans e tomara que caia estavam em alta e os vestidos com calça passaram a ser vistos nos tapetes vermelhos.

Como está a moda atualmente

A moda atualmente passou a ser construída a partir da ideia de “se sentir bem”, sem necessidade de seguir tendências, o masculino e o feminino passaram a não ser importantes. As plataformas digitais como TikTok, Instagram e Pinterest tornaram-se palco para a democratização de uma nova moda, onde diversas tendências começaram a surgir.

A volta dos anos 80 e 90 na moda atual traz um resgate em elementos famosos como street style, meias coloridas e estampa de oncinha. Famosas como Hailey Bieber trouxeram uma estética de “makeup no makeup” e clean girl nas redes sociais que passaram a ser adotadas por diversas pessoas.

A moda atual também adotou cores como vermelho cereja, azul bebê, marrom e verde como tendência. E a junção de diferentes estilos transformou a estética atual, trazendo o vintage, o minimalista e o streetwear em alta.

