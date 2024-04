‘Arte na Moda: MASP Renner’, uma exposição sobre a roupa como obra de arte

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A exposição Arte na Moda: MASP Renner, está sendo exibida no segundo subsolo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, até o dia 9 de junho de 2024. A coletânea que conta com 78 trabalhos de 26 duplas de artistas e designers de moda retrata a roupa como uma verdadeira obra de arte.

O ingresso para conferir a exposição pode ser encontrado no site do Masp. O museu, que está instalado na Avenida Paulista, fica aberto de terça a domingo a partir das 10h.

A coleção traz uma variedade de temas sociais que impactam no vestuário. Algumas duplas exploraram as roupas como uma escultura, costurando a peça diretamente no manequim, por exemplo, outras expõem o acessório como um utensílio para acampar.

Original photo by Bárbara Rabello

Quando um museu do tamanho do Masp decide apresentar uma coleção de moda, todos profissionais que estão por trás dessa indústria, sejam elas costureiros(as), designers, estilistas, stylists e etc são valorizados. Até chegar ao resultado final, as peças passam por diversos trabalhadores.

Colaborações entre artistas

Com a curadoria adjunta de moda de Patricia Carta, Lilian Pacce e Hanayrá Negreiros, essas peças do acervo do museu foram produzidas nas três temporadas, entre 2017 e 2022, do Projeto Masp Renner, que promoveu conexões entre moda e arte com profissionais de diferentes gerações.

O programa contou com o patrocínio da rede de varejo Renner, com o incentivo de uma grande empresa, os artistas são impulsionados a continuarem com seus movimentos e ideais no mundo da moda, além de ganharem uma visibilidade maior por ter uma grande companhia por trás.

O projeto surgiu em 2017 para aumentar o acervo de moda do Masp. Essa não foi a primeira vez que o museu expõe vestimentas, anos atrás teve a exposição Masp Rhodia, que tinha a mesma proposta de unir designers e artistas para produzirem peças. O segmento de colaborações é conhecido no mundo fashion, pois une visões diferentes em prol de gerar inovações.

Estão disponíveis também no Masp, os croquis das peças, o que é muito interessante para observar e entender o que os artistas estavam pensando quando o look foi desenvolvido. Nos levando a compreender a ideia por trás de uma vestimenta que traz sentimentos.

Moda como expressão artística

Segundo o dicionário Oxford, arte é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Com essa definição, é possível fazer uma relação entre a roupa como obra de arte, algo que é intencional na “Arte na Moda: MASP Renner”.

A exposição retrata a moda como um objeto artístico, saindo do estereótipo que são apenas roupas. Moda é uma forma de expressão e através dela é possível representar um grupo social, e a exibição diz muito sobre isso. Outro ponto que é abordado com as roupas é o de manifestação cultural.

O trabalho exposto é muito bonito com peças de roupas diferentes e muito excêntricas. Desde a mochila que vira uma cabana, até uma roupa com materiais de uniformes de trabalhadores, o museu exibe vestimentas de personalidade e que encanta os olhos de quem vê.

Ademais, ao observar todo o vestuário apresentado é possível fazer uma ligação entre diferentes vertentes da arte, encontra a moda, o design, esculturas, desenhos e pinturas, uma verdadeira variedade de itens no universo artístico.

