“Stranger Things”: O impacto cultural da série antes de sua última temporada

Depois do sucesso estrondoso, a Netflix anunciou que a quinta e última temporada da série Stranger Things será lançada em 2025. Ainda sem previsão de uma data de estreia, o aviso retrata o fim de uma era de sucesso.

Desde sua primeira temporada, lançada em 2016, Stranger Things marcou profundamente os fãs de todo o planeta, por apresentar elementos cativantes e nostálgicos dos anos 80. Com referências icônicas, desde os bordões até a trilha sonora, a trama garantiu um espaço no coração do público.

A história que marcou o mundo

A série conta a história de Will Byers (Noah Schnapp), um menino de 12 anos, que desapareceu misteriosamente da fictícia cidade de Hawkins, no estado de Indiana. Seus amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e, posteriormente, a indecifrável Onze (Millie Bobby Brown) fazem de tudo para ajudar o colega perdido. Cenas de mistério, drama e suspense retratam os acontecimentos na década de 1980.

O movimento dos fãs

O impacto cultural do seriado é tão grande que os fãs se mobilizam em eventos, estreias, exposições e em grupos nas redes sociais. O sucesso do programa também repercutiu no comércio de produtos exclusivos e cheio de easter eggs, como maquiagens, camisetas, canecas e bonecos personalizados.

Os símbolos de uma era

Alguns elementos marcantes da série abriram as portas para que Stranger Things se tornasse um fenômeno mundial. Confira agora cinco itens que impactaram os fãs:

“Amigos não mentem” – uma história sobre amizade

Além de todo o suspense e acontecimentos paranormais, Stranger Things retrata uma história sobre amizade. O laço entre os protagonistas mostra como amor, compaixão e reciprocidade entre amigos podem superar qualquer obstáculo. Esse vínculo genuíno foi essencial para que o público se conectasse e se inspirasse nessa relação sincera entre os jovens.

uma saudade eterna

O impacto cultural de Stranger Things é inegável, e o fim da série certamente deixará uma imensa saudade nos fãs, no elenco, nos produtores e em todos que ajudaram a tornar essa jornada tão especial. Por enquanto, cabe ao público aproveitar a reta final e celebrar tudo o que essa história inesquecível já nos proporcionou, e, claro, maratonar todas as temporadas antes do grande desfecho!

