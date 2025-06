Sneakerhead: conheça a tendência e sua adaptação ao mercado feminino

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Sneakerhead é um termo utilizado para as pessoas apaixonadas por tênis, principalmente os modelos mais exclusivos e raros. Além de gostarem muito desse tipo de calçado, elas também costumam colecionar diversos pares para compor os seus looks. Segundo dados da Euromintor, as vendas de tênis chegaram à US$152 bilhões em 2023, provando que esse mercado está em alta.

Os sneakers (tênis em inglês) ganharam popularidade no esporte, especialmente o basquete nos anos 80, com muitos jogadores usando e inspirando o público a adquirirem determinados modelos. Posteriormente, o skate também foi fundamental para esse mundo.

A cena musical do hip hop foi importante para a popularização dos tênis, porque esse universo sempre foi além da música, é um lifestyle que impacta até mesmo nas vestimentas. E as marcas souberam aproveitar a paixão dos jovens com os sneakers fazendo vários lançamentos.

A cultura dos sneakers deixou de ser um simples calçado e se tornou um verdadeiro estilo de vida, com diversos eventos para unir os apaixonados por tênis. E isso movimentou o mercado, porque como muitos modelos são fabricados em poucas unidades, a revenda é algo muito comum. Diversas pessoas ficam na fila da loja para comprar os últimos lançamentos e revendem por um valor muito mais caro do que pagaram.

Os sneakerheads gostam da exclusividade e da história de um determinado modelo de tênis. Eles querem saber o que está por trás daquela coleção e amam se sentir parte de uma comunidade. As redes sociais, principalmente o TikTok e Instagram, emergiram como a principal forma para compartilhar essa paixão e encontrar pessoas com o mesmo gosto. Além disso, elas ajudam a popularizar ainda mais o movimento.

A popularização da tendência sneakerhead

No começo, essa tendência foi utilizada majoritariamente por homens, mas com o passar dos anos ela foi se adaptando ao mercado feminino e hoje é um verdadeiro fenômeno entre as mulheres que buscam conforto e estilo ao usar os sneakers.

Já nos anos 2000, personalidades conhecidas como Britney Spears, Paris Hilton e o grupo Destiny´s Child começaram a usar os tênis e esse movimento influenciou a moda da época.

Outra razão para a popularização da tendência no mercado feminino foi a possibilidade das marcas criarem numerações menores para atingir as mulheres, tendo em vista que os tênis não eram acessíveis para esse público por falta de numeração.

Esses sneakers são usados em vários tipos de looks, desde os mais casuais, esportivos, sociais e até mesmo para ocasiões mais formais, como casamento. Várias noivas já se casaram usando o seu par de tênis favoritos.

Uma das silhuetas mais famosas é a linha Air Jordan, da Nike criada pelo jogador de basquete Michael Jordan em 1985. Desde o primeiro tênis da coleção, já foram lançados mais de 30 modelos, que são sempre um grande fenômeno entre os sneakerheads.

Os tênis que parecem chuteiras estão em alta há um tempo e as mulheres foram as maiores consumidoras desse modelo.

O primeiro a fazer mais sucesso foi o Adidas Samba, mas o Puma Palermo e o Onitsuka Tiger Mexico 66 também são queridinhos das fashionistas.

Os sneakers estilo dad shoes, modelo que tem um aspecto mais esportivo, são muito utilizados para os looks mais sociais, porque eles tiram um pouco a seriedade da roupa, mas sem perder o estilo. O New Balance 530 é um exemplo desse tipo de tênis.

