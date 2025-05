Sabrina Carpenter completa 26 anos: os destaques na carreira da diva pop

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Desde que Sabrina Carpenter abriu parte dos shows da The Eras Tour, de Taylor Swift, a cantora vem fazendo sucesso dentre os fãs de música pop e, recentemente, se tornou a queridinha do mundo pop com o seu hit “Espresso”, que bombou como hit do verão e dominou o topo dos charts, tocando em todas as rádios e sendo a música mais rápida a bater 1 bilhão de streams na história do Spotify.

Conhecida por sua pouca altura, humor picante, blush bem marcado e performances de prender a atenção de qualquer um, Sabrina montou uma fanbase muito grande e muito rapidamente com o grande sucesso de seu último álbum lançado Short n’ Sweet, mas não foi aí que a história da cantora, atriz e compositora começou.

O início de sua trajetória

Sabrina AnnLynn Carpenter nasceu em 11 de Maio de 1999, em Quakertown, na Pensilvânia. Seus pais são David e Elizabeth Carpenter e suas três irmãs se chamam Shannon, Sarah e Cayla (irmã por parte de pai). Sabrina sempre teve muita familiaridade com a música e, desde cedo fazia covers em seu canal de YouTube.

Em 2009, postou um vídeo cantando “Picture to Burn”, da cantora Taylor Swift.

No mesmo ano, Sabrina garantiu o terceiro lugar no concurso “The Next Miley Cyrus Project”, idealizado pela própria Miley Cyrus.

Destaques como atriz

Seu primeiro papel como atriz foi em dezembro de 2010, com uma aparição em Law&Order: SVU. Após isso, Carpenter participou de The Goodwin Games, Austin & Ally, Gulliver Quinn, Orange Is The New Black, The Unprofessional e fez a bailarina principal do jogo de dança Just Dance Kids Z.

Em 2013, Sabrina aparece no filme Horns e grava a canção “Smile” para o álbum Disney Fairies: Faith, Trust And Pixie Dust, além de “All You Need”, para o desenho Princesinha Sofia, no qual dava a voz original da personagem Vivian.

Sua carreira de atriz ganhou mais destaque quando, em 2014, foi contratada pelo Disney Channel para dar vida à personagem Maya Hart na série Garota Conhece o Mundo (Girl Meets World), que dá continuação à história de O Mundo é dos Jovens (Boy Meets World, 1993-2000). Carpenter estrelou ao lado de Rowan Blanchard durante 3 temporadas, somando 72 episódios. A série teve sua estreia em 2014 e terminou em 2017. A faixa principal do seriado foi gravada por Sabrina e se chama “Take On The World”.

Mais alguns papeis conhecidos de Carpenter são em Wildside, The Hate U Give, Tall Girl, Work It, Clouds, Tall Girl 2 e Emergency. Além destes, em 2024, ela também estrelou o seu próprio filme musical especial de natal, chamado A Nonsense Christmas.

Sabrina e o mundo da música

Seu primeiro single, lançado em março de 2014, foi “Can’t Blame A Girl For Trying”, música que futuramente pertenceria a seu álbum Eyes Wide Open. Sabrina ganhou um Radio Disney Music Award na categoria Best Crush Song com seu primeiro lançamento e seu álbum atingiu a 43ª posição na Billboard 200.

Em 2016, teve seu próximo lançamento, o álbum EVOLution, com a música “Thumbs”, que ficou popular dentre o público adolescente, apesar de fugir da estética inicial da cantora e focar em uma intensa crítica social misturada com um refrão pegajoso e uma batida cativante. Com esse lançamento, veio também a primeira turnê de Sabrina, a EVOLution Tour. Os shows foram esgotados e, no ano seguinte, a cantora foi ato de abertura para a turnê Dangerous Woman de Ariana Grande no Brasil. Ainda em 2017, o single “Why” saiu nas plataformas digitais e ele foi para os “Today’s Top Hits” do Spotify.

No início do ano de 2018, Jonas Blue e Sabrina anunciaram a música “Alien” através das redes sociais e, no mesmo ano, foi anunciado o terceiro álbum de estúdio da cantora, Singular Act I, com oito faixas, incluindo “Paris” – música surpresa na Short n’ Sweet Tour em uma das datas de Paris, e “Sue Me”, clipe estrelado por Sabrina Carpenter e sua grande amiga Joey King. Segundo Carpenter, esse álbum mudaria tudo, pois ela havia passado dois anos escrevendo e era uma parte nova de si mesma.

O Singular Act II, lançado em 2019, teve a faixa bastante popular “Looking at Me”, e em seguida, em 2022, veio o anúncio de seu álbum que popularizou mais a cantora. emails i can’t send, com a faixa popular por suas outros variadas a cada show da cantora “Nonsense” – faixa conhecida pelas outros personalizadas durante shows de abertura e shows da emails i can’t send tour.

Além de “because i liked a boy”, faixa viralizada por conta do envolvimento de Sabrina Carpenter em um suposto triângulo amoroso com a também cantora Olivia Rodrigo e o cantor Joshua Bassett. Sabrina recebeu muitos ataques após as músicas “drivers license” e “dejavu” de Olivia, que faziam referência a uma garota loira, como na frase “And you’re probably with that blonde girl, who always made me doubt” (“E você provavelmente está com aquela garota loira, que sempre me fez duvidar”).

Com faixas animadas como “Read your Mind” e “Fast Times” e faixas emocionais como “emails i can’t send” e “Tornado Warnings”, Sabrina traz diferentes lados de si mesma — abordando não apenas situações amorosas, sensuais e divertidas, mas também familiares, traumáticas e de inseguranças. Em 2023, a versão deluxe do álbum, emails i can’t send fwd:, trouxe quatro novas músicas, uma delas sendo “Feather”, que se popularizou muito durante o ato de abertura da The Eras Tour, pelo famoso chute de Sabrina no verso “I slam the door, I hit ignore” (“Eu bato a porta, aperto o botão de ignorar”) . Além disso, o clipe da faixa levou o nome de Carpenter às alturas por críticas vindas da igreja pelo cenário escolhido pela cantora e por envolver em um mesmo clipe roupas curtas, assédio, mortes violentas e figuras religiosas.

Logo após o natal de 2023, em novembro, Sabrina lançou o seu EP natalino, fruitcake, contendo seis faixas, incluindo uma versão alternativa de “Nonsense”, chamada “A Nonsense Christmas” e outras músicas de natal, desde algumas mais sentimentais como “cincy lou who” até outras mais animadas como “buy me presents” que possui suas clássicas piadinhas de duplo sentido acompanhadas de um copo morno de leite.

O álbum que mudou sua vida

Short n’ Sweet é de longe o álbum da carreira de Sabrina Carpenter, mesmo não sendo o primeiro a demonstrar seu grande talento, foi o primeiro a trazer o reconhecimento que de fato merece. Em 2024, seu single hit “Espresso” dominou o mundo da música e conquistou o coração do público com uma melodia completamente viciante e um clipe sexy e divertido, passando a mesma energia da cantora. A primeira performance da música veio como uma surpresa para os fãs durante sua performance no Coachella.

Em seguida, o single “Please Please Please” foi anunciado e fez tanto sucesso quanto o primeiro, colocando a cantora no topo de todos os charts e trazendo um clipe icônico com o ator de Saltburn, Barry Keoghan.

O lançamento oficial do álbum, em agosto do mesmo ano, veio com um terceiro single, “Taste”, estrelado pela atriz Jenna Ortega, com um thriller trash que referencia filmes de terror antigos como Ginger Snaps, Death Becomes Her, Kill Bill, Psycho, Addams Family Values, Jennifer’s Body, Halloween Ends e seu próprio clipe “Please Please Please”. Na letra da música, Sabrina diz “I know I’ve been known to share” (“Sei que sou conhecida por dividir”), fazendo referência à sua antiga situação amorosa com Rodrigo e Bassett e trazendo sua situação com Shawn Mendes e Camila Cabello à tona. Após o término de ambos, Sabrina teria supostamente ficado com Mendes, que posteriormente reatou o relacionamento com Cabello. O conflito levou a música a explodir nas redes.

Com o anúncio da Short n’ Sweet Tour, com início em 2024, todas as músicas do novo álbum de Sabrina se popularizam cada vez mais e ela ficou famosa por suas marcantes performances com roupas brilhantes e cheias de renda. Suas músicas picantes e referências ao lado do prazer sexual feminino desafiam muito a mídia atualmente, mas Carpenter nunca se deixou abalar pelo público que a critica. O fim das outros de “Nonsense” de sua turnê anterior deram espaço para novas surpresas em suas músicas, como as posições sexuais durante a performance de “Juno”, que são um dos momentos mais aguardados de seus shows.

Sabrina vem marcando presença em diversos eventos como o Met Gala e os Grammys, seja através de seus looks icônicos, performances maravilhosas ou vitórias impressionantes. Chocando o público geral e encantando cada vez mais os seus fãs, Sabrina não tem medo de desafiar a crítica e entregar apresentações autênticas com músicas bem escritas e bem trabalhadas.

A princesa do pop

A nova princesinha do pop merece todo o reconhecimento que tem e poucos conseguiram ir tão longe quanto ela, cantando com figuras tão importantes quanto Christina Aguilera, Shania Twain, Dolly Parton e vários outros ícones. Seu talento vai muito além do superficial, compondo músicas profundas e sentimentais como “Lie To Girls” e “decode”.

Sabrina tem um poder de criar marcas registradas por todo lugar onde passa, seja com sua franja que milhares de meninas copiaram, corsets de coração, botas com plataformas altíssimas, mini saias ou blush marcado.

Seus prêmios e recordes são reflexo de todo o seu trabalho e quem acompanhou a sua jornada de pertinho, desde o início, vê como ela merece cada uma das coisas que vem recebendo hoje. Ela é um ícone recheado de carisma desde criança e vemos isso em cada uma de suas letras.

