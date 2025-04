Raphael Montes: Além de Beleza Fatal, conheça outras obras do autor

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Produzida pela plataforma Max, a telenovela Beleza Fatal conquistou o público em 2025. Escrita por Raphael Montes e protagonizada por Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli, a trama aborda temas como vingança e obsessão, com as reviravoltas típicas das obras do autor.

Raphael montes – autor

Raphael Montes, nascido no Rio de Janeiro, é um escritor de livros de suspense, crime e terror. Com narrativas envolventes que revelam o lado mais sombrio do ser humano, seus livros surpreendem os leitores com plot twists emblemáticos.

Montes se consolidou como um grande talento da literatura nacional contemporânea a partir de sua habilidade em explorar temas obscuros e perturbadores em suas obras, de forma instigante. Seus livros ganharam maior visibilidade através de indicações no BookTok, o que contribuiu também para o aumento do interesse dos leitores no gênero de suspense.

Outras obras que merecem destaque

Suicidas

Publicado em 2010, foi o livro de estreia do autor. Finalista de alguns prêmios de literatura, Suicidas é um suspense policial que conta a história de nove jovens da elite carioca que se reúnem em um porão para jogar roleta-russa.

A narrativa se alterna entre dois momentos diferentes. O leitor acompanha, ao mesmo tempo, o diário do protagonista Alê, escrito em tempo real no fatídico dia, e a leitura desses relatos pelas mães dos jovens que se suicidaram.

Intenso e surpreendente, o livro retrata de forma angustiante não apenas a morte desses jovens, mas também os acontecimentos que antecederam e motivaram o suicídio coletivo. As descrições são bem desenvolvidas e o desfecho é inesperado.

DIAS PERFEITOS

Dias Perfeitos, lançado em 2014, é um livro de terror psicológico que foi traduzido para 22 países e teve os direitos adquiridos para a produção de uma série homônima pela Globoplay.

O livro conta a história de Téo, um estudante de medicina que desenvolve uma obsessão doentia por Clarice, uma jovem que conhece por acaso e, por acreditar ser seu par perfeito, passa a persegui-la incansavelmente.

Ao longo da trama, Téo intensifica seu interesse sombrio por Clarice e chega a sequestrar a garota. A história é densa e assustadora, a psicopatia do protagonista se revela por meio de ações violentas motivadas por ciúmes, despertando revolta no leitor que se vê imerso nos acontecimentos desesperadores e inacreditáveis.

JANTAR SECRETO

Publicado em 2016, Jantar Secreto é um thriller de tirar o fôlego. Com mais de 100 mil exemplares vendidos, o livro apresenta uma proposta perturbadora, com descrições explícitas de violência e canibalismo.

A narrativa se desenvolve a partir de um grupo de quatro amigos que, com dificuldades para pagar o aluguel, decidem organizar “jantares secretos” para a elite carioca, disposta a pagar para consumir carne humana. A partir disso, o suspense se intensifica e envolve o leitor.

Com o sucesso dos jantares canibais, os protagonistas se veem envolvidos em uma enorme rede de crimes, que envolve desaparecimento de pessoas, roubo de corpos e matadouros clandestinos. Mais uma vez, Montes faz uma crítica sobre os limites da moralidade humana e escreve um desfecho surpreendente.

BOM DIA, VERÔNICA

Adaptado para uma série da Netflix em 2020, o livro Bom Dia, Verônica foi publicado originalmente em 2016 por Raphael Montes e Ilana Casoy, sob o pseudônimo Andrea Killmore.

Considerado um marco da literatura policial brasileira contemporânea, a obra retrata histórias complexas e delicadas. O enredo se intensifica quando os caminhos de Verônica Torres, escrivã da polícia, e Janete, uma dona de casa subjugada por um relacionamento abusivo, se cruzam.

Janete vive um verdadeiro pesadelo ao lado de seu marido, um policial militar que comete crimes sexuais contra mulheres. Forçada a aliciar vítimas e assistir aos abusos com uma caixa na cabeça, ela se torna peça-chave da investigação de Verônica. Com temas como violência doméstica, feminicídio e corrupção institucional, a trama é intensa,que prende o leitor do começo ao fim.

Além dos livros

Além de escritor, Raphael Montes também atua como roteirista de filmes e séries, colaborando tanto com adaptações de suas próprias obras, quanto na criação de histórias originais .

Em parceria com Ilana Casoy, escreveu os roteiros dos filmes A menina que matou os pais e O menino que matou meus pais, ambos lançados em 2021 pela Prime Video. As produções reconstroem, sob diferentes pontos de vista, a história real do caso Suzane Von Richthofen, um dos crimes mais emblemáticos do Brasil.

Em 2024, Raphael escreveu tanto o livro quanto o roteiro de Uma Família Feliz, uma produção cinematográfica protagonizada por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini. O filme aborda temas como a depressão pós-parto e as ilusões do “mundo de aparências”.

A série “Bom Dia, Verônica”, protagonizada por Tainá Müller, é uma adaptação do livro homônimo, também escrito por Montes e Ilana Casoy. Ambos os autores pretendem escrever sequências para a obra .

