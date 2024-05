10 séries brasileiras para assistir depois de “Justiça 2”

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Justiça 2, continuação de Justiça, produção de 2016, lançou os últimos quatro episódios da temporada na última quinta-feira (23). A produção superou a novela Renascer no Globoplay e assumiu a liderança das séries mais vistas do momento no streaming.

A trama tem em seu elenco nomes como Murilo Benício, Juan Paiva, Leandra Leal, Alice Wegmann, Nanda Costa, Belize Pombal e acompanha os protagonistas Jayme, Milena, Balthazar e Geíza, que são presos no mesmo dia e libertados sete anos depois.

Gostou de Justiça 2 e quer conhecer mais séries nacionais? Separamos 10 para você dar uma chance!

Os Outros

Consagrada como a série nacional mais assistida na Globoplay em 2023, Os Outros tem como plano de fundo o condomínio fictício “Barra Diamond”, localizado na Barra da Tijuca, região nobre do Rio de Janeiro. Nele, os casais de vizinhos Cibele (Adriana Esteves), Amâncio (Thomas Aquino), Mila (Maeve Jinkings) e Wando (Milhem Cortaz), e seus respectivos filhos, Marcinho (Antonio Haddad) e Rogério (Paulo Mendes) passam por uma relação conturbada.

Eduardo Sterblitch e Drica Moraes fecham o elenco, interpretando, respectivamente, Sérgio, um ex-policial miliciano, e Lúcia, a misteriosa síndica do “Barra”.

Com 12 episódios e já renovada para uma segunda temporada, Os Outros traz elementos de terror ao retratar as violências vividas pelos moradores do condomínio de luxo e provoca uma reflexão ao mostrar os personagens sempre culpando ‘os outros’ por suas ações.

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Globoplay

Fim

Baseada no romance de Fernanda Torres, a série “Fim” acompanha a trajetória de cinco amigos – Ciro (Fabio Assunção), Álvaro (Thelmo Fernandes), Neto (David Junior), Silvio (Bruno Mazzeo) e Ribeiro (Emilio Dantas), que se reencontram no funeral de Ciro. A partir daí, o público vai conhecer a vida dos personagens de 1968 até 2012.

A trama tragicômica de 10 episódios tem doses de melancolia e mostra as frustrações, amores, traições, loucuras e mágoas da vida, propondo acompanhando uma reflexão sobre o sentido da vida e a certeza da finitude.

Classificação: 18 anos

Onde assistir: Globoplay

Bom Dia, Verônica

Bom Dia, Verônica se tornou uma das séries nacionais mais queridinhas do público. A produção, que tem sua primeira temporada baseada no livro de mesmo nome, escrito por Raphael Montes e por Ilana Casoy, narra a história de Verônica Torres (Tainá Müller), escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo que, após presenciar um suicídio e receber um telefonema anônimo de uma mulher pedindo por sua ajuda, decide entrar de cabeça nos dois casos e tentar descobrir o que existe por trás deles.

Com 3 temporadas, a série conta com nomes de peso em seu elenco, como Camila Morgado, Eduardo Moscovis, Reynaldo Gianecchini, Klara Castanho e Camila Márdila. A conclusão da é feita em três episódios – sim, a última temporada da série tem apenas três episódios – e adiciona ao elenco Rodrigo Santoro e Maitê Proença.

Classificação: 18 anos

Onde assistir: Netflix

Sob Pressão

Ganhadora de quatro prêmios no 31o Festival International de Programmes Audiovisuels (2018), em Biarritz, na França, a série Sob Pressão acompanha o dia a dia na emergência do hospital público fictício “Luis Carlos Macedo”, localizado no subúrbio carioca, e a jornada dos profissionais da saúde que fazem de tudo para manter seus pacientes vivos, mesmo que em um ambiente totalmente precarizado.

A trama, inspirada em casos reais vividos com frequência por médicos brasileiros, tem como protagonistas Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano). No decurso da história, existem algumas mudanças na equipe médica, com a saída e entrada de alguns personagens, e no próprio hospital, sem mudar a estrutura central da trama, já que os protagonistas se mantém.

Durante o período da pandemia, a série ganhou um especial em dois episódios intitulado de Sob Pressão – Plantão Covid, trazendo histórias de pacientes que enfrentavam o vírus e os dramas pessoais dos médicos.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Globoplay

Cidade Invisível

Ambientada em Belém (PA) e no Rio de Janeiro, Cidade invisível acompanha a trajetória de Eric (Marco Pigossi), um detetive da Polícia Ambiental carioca que, após a morte de sua esposa Gabriela (Julia Konrad) em um incêndio misterioso, passa a ser atormentado por seres que jurava serem apenas do folclore brasileiro.

Com duas temporadas, a série trabalha com uma mistura de folclore e suspense. Ao longo dos episódios, o público desvenda o passado de Eric e conhece algumas das entidades mais populares do país, como Iara (Jéssica Córes), Saci (Wesley Guimarães) e Cuca (Alessandra Negrini).

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Netflix

Onde Está Meu Coração

Em “Onde Está Meu Coração”, Letícia Colin dá vida a Amanda, uma jovem médica de classe média alta viciada em drogas. Ao longo dos capítulos, o telespectador acompanha a personagem perdendo o controle à medida que seu vício se aprofunda cada vez mais e afetando a vida daqueles ao seu redor, como sua mãe Sofia (Mariana Lima) e seu pai David (Fabio Assunção).

Com 10 capítulos, “Onde Está Meu Coração” rendeu uma indicação ao Emmy Internacional para Letícia Colin e mostra que o vício pode acometer qualquer pessoa, independente do gênero ou da classe social.

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Globoplay

Rota 66: A Polícia Que Mata

Baseada no livro-reportagem de 1992 do jornalista Caco Barcellos, interpretado aqui por Humberto Carrão, “Rota 66: A História da Polícia que Mata” trata da atuação violenta dos policiais da Rota, tropa de elite criada no período da Ditadura Militar, nas periferias de São Paulo.

A série começa com a morte de três jovens de classe média alta, baleados depois de uma perseguição de carro. Caco se interessa pelo caso e, através de apurações, descobre que, diferente do que foi dito pelos policiais, não houve um tiroteio. Os jovens, na verdade, foram executados. A partir disso, o repórter vai atrás de casos semelhantes e se depara com uma série de violências.

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Globoplay

Bônus: Séries antigas que vale a pena serem revisitadas

Hilda Furacão

Adaptada do romance homônimo de Roberto Drummond, “Hilda Furacão”, de 1998, acompanha ao longo de seus 32 capítulos a trajetória de Hilda Gualtieri Müller (Ana Paula Arósio), jovem da alta sociedade que escandaliza ao romper com as convenções sociais vigentes na época quando abandona seu noivo no altar, se torna uma prostituta e passa a se envolver com o seminarista Malthus (Rodrigo Santoro).

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Globoplay

A Casa das Sete Mulheres

Baseada na obra literária de Letícia Wierzchowski, “A Casa das Sete Mulheres” se desenvolve a partir da ótica das mulheres da família de Bento Gonçalves (Werner Schünemann), líder da Revolta Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul entre os anos de 1835 e 1845. Com 51 capítulos, a série, lançada em 2003, traz Bete Mendes, Nívea Maria, Camila Morgado, Mariana Ximenes, Samara Felippo, Eliane Giardini e Daniela Escobar no papel das protagonistas.

Classificação: 14 anos

Onde: Globoplay

Tapas & Beijos

Sucesso nas redes sociais, as desilusões amorosas de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão) ainda cativam o público. “Tapas & Beijos”, lançada em 2015, acompanha o dia a dia das duas amigas em busca de um amor. Ao longo de cinco temporadas repletas de muito humor, nomes importantes passaram a compor o elenco, como Flávio Migliaccio, Érico Brás, Otávio Müller, Evandro Mesquita, e, claro, Fabio Assunção e Vladimir Brichta, pares românticos das protagonistas.

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Globoplay

—–

O artigo acima foi editado por Julia Pujar.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!