Autoaceitação e respeito aos corpos: 10 inspirações que você deveria seguir

Incentivar conversas sobre autoaceitação e o cuidado com o próprio corpo é essencial, e alguns perfis do Instagram focam em dialogar com o público sobre como ter uma relação saudável consigo mesmo. Nem sempre falar sobre autoestima é algo fácil, visto que até nos dias de hoje o mito da beleza imposto pela sociedade consegue assombrar diversas mulheres.

Sendo assim, uma forma de encorajar essas conversas a continuar e também de destacar a diversidade social é acompanhar pessoas que apoiem a causa. A seguir, 10 mulheres que usam as redes sociais como forma de entusiasmar o amor próprio e o autoconhecimento.

Marcela Ceribelli (@marcelaceribelli)

CEO e diretora criativa nas páginas @obvious.cc e @chapapadinhasdeendorfina, contas que publicam posts sobre o universo feminino em formato de conteúdo, podcasts, newsletter e eventos.

Marcela também é escritora, o seu primeiro livro chama-se Aurora: O despertar da mulher exausta, finalista do Prêmio Jabuti 2023. O livro convida à reflexão sobre os medos, desejos e incertezas de mulheres que buscam o equilíbrio em meio ao caos diário.

Natália Sousa (@natyops)

Natália Sousa é jornalista, escritora, palestrante e podcaster. Criou o podcast chamado Para dar nome às coisas no qual aborda, em conversas e mergulhos profundos, temas como o autoconhecimento.

Isabella Scupino (@iscupino)

Modelo e influenciadora, Isabella compartilha conteúdos em suas redes sociais sobre como é ser uma modelo midsize, explicando que não é apenas uma palavra, mas sim um movimento de identificação para mulheres que nunca se viram representadas por pessoas magras e nem plus size. Ela comenta que esse movimento a ajudou muito no processo de autoaceitação.

Gabs Floquet (@heygabsf)

Na sua conta do Instagram, Gabs, com o seu perfil focado em moda, beleza e lifestyle, ajuda as pessoas a se cuidarem melhor na busca pela autoaceitação.

Lela Brandão (@lela.brandao)

Lela, além de ter um podcast chamado gostosas também choram, ela também tem a própria marca chamada Lela Brandão Co. (@lelabrandao.co), que visa desenvolver roupas confortáveis para todos os tipos de corpos, cumprindo o papel de abraçar a diversidade. O podcast é cheio de conselhos sobre diversos assuntos relacionados a situações convencionais na vida das mulheres.

Mayra Fernandes (@midmayra)

Mayra cria conteúdo para as redes sociais com o foco em maquiagem, looks, dicas de compras, treino e principalmente sobre autoaceitação. A influenciadora evidencia os looks midsize.

Letticia Munniz (@letticiamunniz)

A modelo Letticia já apareceu nas capas da revista Claudia, Elle e Glamour. Além disso, para incentivar a prática de esportes, ela também criou o clubinho para todas as grandes gostosas chamado @biggirlsclub. Todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras sempre às 18:20 treinam funcional e na quinta-feira yoga.

Ana Beatriz Ho (@anabeatrizho)

O perfil de Ana traz conteúdos sobre a vida fitness de uma mulher que inspira outras mulheres a praticarem exercícios físicos e a serem mais confiantes e fortes todos os dias.

Juliana Santana (@baddiesantana)

Em sua conta, Juliana compartilha a sua trajetória com o amor próprio e incentiva outras mulheres a embarcarem nessa jornada e a seguirem os seus passos.

Giulia Dias (@giuliadias)

Giulia é modelo nascida em Curitiba. Aos nove anos sofreu um trágico acidente de trânsito que deixou cicatrizes no seu rosto. Hoje em dia, ela já participou de vários bate-papos sobre sua história, visando a força de celebrar e construir a autoestima. Desconstruir velhos padrões faz parte da luta a favor da representatividade.

