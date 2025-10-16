Os melhores looks das celebridades na Semana de Moda de Paris

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Se tem uma coisa que a gente ama quase tanto quanto os desfiles da Semana de Moda de Paris é ver os looks das celebridades nas primeiras filas e nas ruas da cidade mais fashion e romântica do mundo. Nesta semana, o que não faltou foi estilo, ousadia e referências que podemos adaptar no cotidiano. Confira os looks que marcaram a semana:

Zendaya

Zendaya apareceu no desfile da Louis Vuitton com um vestido metálico estruturado com pelinhos nas mangas e na gola com uma espécie de laços na parte da frente. Nos pés, usou saltos scarpins prateados que dão a identidade visual dela, já que a atriz usa muito esse modelo. Ela é a prova de que podemos ser modernos e elegantes ao mesmo tempo.

Úrsula Corberó

No desfile da Chanel, a atriz espanhola foi com um top drapeado estilo halter azul, com um decote em “V”, feito com um tecido leve que deixa uma certa transparência e mostra seu principal acessório: sua linda barriga de grávida, na qual dá um toque ousado e moderno ao look. Na parte das pernas Úrsula veste uma calça de alfaiataria preta de cintura baixa e caimento reto.

Kylie Jenner

Kylie trouxe um vestido longo metálico prateado no desfile da Schiaparelli, o look é glamouroso, escultural e com uma pegada vintage futurista. As franjas aplicadas ao busto e na barra do vestido dão movimento e textura ao look, a modelagem da peça é justa ao corpo e tem uma fenda lateral na perna.

Miranda Presley

No desfile da Dolce & Gabbana, a icônica Miranda apareceu coberta com um trench coat de couro caramelo, de corte clássico e caimento estruturado. Ela compôs o look com um cinto e bolsa combinando em estampa de oncinha, com uma calça escura e um salto de cor neutra. O look traz a imagem de uma mulher forte, elegante e confiante.

@voguemagazine She’s on her way! Miranda Priestly arrives at the Dolce & Gabbana show at Milan Fashion Week. ♬ original sound – theflixguy – theflixguy

Lisa

Lisa apareceu no desfile da Louis Vuitton com um look mais colorido e radiante do que o comum. O look se trata de um cardigan de tricô com cores em tons pasteis, ele está parcialmente aberto revelando um top dourado com brilho, na parte de baixo seguindo a mesma linha temos um shorts de tricô vermelho e branco justinho ao corpo e de cintura alta. Para finalizar, temos um cinto de tecido xadrez cinza marcando bastante sua cintura.

Central Cee

Central Cee apareceu no desfile da Yves Saint Laurent com um look totalmente estilo “street couture”, por mais que pareça básico, o brilho deste look está nos acessórios. Com uma camisa de cetim preta usada aberta no peito dando um toque de sensualidade, na parte de baixo uma calça preta oversized, adornada com correntes e fivelas metálicas, na cabeça uma bandana preta com estampa branca amarrada no estilo Y2K, óculos esportivos escuros com um design futurista, luvas de couro preto e correntes.

Anne Hathaway

No desfile da Balenciaga, a atriz apostou em uma vibe mais “rock couture”, ela veste uma camisa oversized preta com uma estampa em estilo metal-band e atrás se transforma como uma espécie de capa, nas mangas uma peça de renda. Na parte de baixo uma calça preta de caimento reto e nos pés um salto aparecendo apenas a pontinha.

Valentina Zenere

O look de Valentina Zenere é marcante e sensual, com uma pegada gótica e sofisticada bem no estilo característico da Dolce & Gabbana. Ela usa um mini dress preto de renda transparente, com mangas longas e detalhes intrincados de rendas e recortes, com uma lingerie preta por baixo, o que reforça o contraste entre o delicado e o provocante. Nos pés, ela combina com botas pretas de cano alto e salto grosso, o que dá um toque mais pesado e moderno ao look, equilibrando a transparência e o romantismo da renda.

A Semana de Moda de Paris foi um verdadeiro desfile de personalidade. Das franjas metálicas da Kylie ao tricô colorido da Lisa, cada celebridade mostrou que estilo não é para seguir regras, e sim para contar histórias com o que se veste. Afinal, a moda vai muito além das tendências, é uma forma de expressão.

______________

O artigo acima foi editado por Lívia Nomoto.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!