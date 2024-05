A influência das integrantes do grupo Blackpink na indústria da moda, especialmente nas grandes marcas de luxo

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Desde sua estreia em 2016, o Blackpink tem se destacado não apenas no cenário musical, mas também como ícones de estilo e moda. Com uma habilidade de misturar estilos, o grupo sul-coreano brinca muito com as tendências, seja na moda de luxo, arte ou audiovisual. Isso ficou evidente na edição de 2023 do festival Coachella, onde as integrantes Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé trouxeram todas as estéticas que estavam em alta para o palco, com todos os looks patrocinados por grandes marcas.

Os coreanos são o povo mais propenso a comprar luxo, além de possuírem maior poder aquisitivo. A partir do momento em que a Coreia do Sul ultrapassou os Estados Unidos em consumo per capita de luxo no mercado de moda, as marcas estão investindo com força nas estrelas do K-pop, pois além de influenciá-las, elas exportam os produtos para outros continentes.

Cada integrante do Blackpink traz uma personalidade diferente, o que faz com que muitas pessoas se identificassem, atraindo assim um público extremamente fiel. Basta um post nas redes sociais para esgotar os produtos que elas promovem, o que mostra o poder de influência que possuem.

Jennie: A “Chanel Humana”

Jennie, com sua delicadeza e sofisticação, se tornou o rosto da Chanel, sendo embaixadora global da marca desde 2017. Essa parceria a coloca no centro das atenções da moda.

A cantora recebeu o apelido de “Chanel humana” por sempre ser vista usando roupas e acessórios da marca. Ela também foi responsável por rejuvenescer a imagem da grife na Ásia, atraindo a Geração Z como novos compradores.

Jisoo: Princesa da Dior

Jisoo brilha como embaixadora da Dior, trazendo elegância e feminilidade para o palco. Ela incorpora tendências da primavera em seus looks, combinando peças de marcas renomadas com toques pessoais que refletem sua personalidade.Também tornou-se embaixadora da Cartier, trazendo a sofistificação atemporal da marca de joias aos seus looks.

Lisa: A Rapper Sensual da Celine e Bulgari

Com seu estilo descontraído e sensual, Lisa é o rosto da Celine e Bulgari. Pela primeira vez, em 2020, a Celine – marca pertencente ao conglomerado LVMH – a anunciou como a primeira embaixadora da história da marca. Já no ano seguinte, em 2021, Lisa foi responsável por 90% das vendas da Celine, crescendo 115% e se tornando a marca de luxo de crescimento mais rápido do mundo, em valor de marca.

Sua habilidade de misturar moda streetwear com alta costura a tornam uma verdadeira pioneira do estilo. Lisa também foi a primeira artista do K-pop a ser selecionada como jurada do Prêmio de Moda Francesa, ANDAM.

Rosé: 1ª Embaixadora da Yves Saint Laurent

Rosé é a primeira embaixadora global da grife fundada por Yves Saint Laurent há 60 anos. Duas semanas após seu anúncio como embaixadora da casa, as pesquisas online por produtos da Saint Laurent aumentaram significativamente em vários países asiáticos. Os looks ousados e autênticos capturam a essência da moda contemporânea.

Em 2024, Rosé dominou a semana de moda de Paris, e acabou juntando-se a Lisa como as únicas artistas do K-pop a serem selecionadas como juradas do ANDAM.

Nos dois últimos anos, as quatro membros do grupo ficaram entre os sete influenciadores de moda mais impactantes das redes sociais. E já em 2024 estão no topo entre os principais na semana de moda de outono/inverno, segundo o Lefty.

Trabalhando individualmente com algumas das marcas mais luxuosas do mundo, tanto de moda quanto de joalheria, como a Cartier, Bulgari e Tiffany & Co., o Blackpink se tornou uma força a ser reconhecida na indústria fashion. Além de ditar tendências, elas inspiram uma nova geração de amantes da moda. Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé não apenas usam a moda, elas a redefinem.

