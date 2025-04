The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A terceira temporada de The White Lotus, uma das séries de mistério mais aclamadas dos últimos tempos, lançou seu último episódio na semana passada. Criada e dirigida por Mike White, a série surgiu para sair do óbvio clichê de suspense, com seus cenários paradisíacos e personagens excêntricos. Em sua dinâmica básica, a narrativa aborda diferentes turistas em uma viagem a um resort cinco estrelas.

A primeira temporada explorou o Havaí e a segunda o sul da Itália. Para a terceira, a Tailândia foi o local escolhido, o que combinou perfeitamente com a história.

Esse texto contém spoilers da terceira temporada de The White Lotus

As personagens

No primeiro episódio é possível perceber quem iremos acompanhar durante os 8 episódios: uma família perfeita de comercial de margarina, um casal apaixonado, um grupo de três velhas amigas e a já conhecida Belinda (Natasha Rothwell), que retorna da primeira temporada. O que poderia dar errado?

Logo notamos com o quê estamos lidando. A família Ratliff é na verdade composta por Timothy (Jason Isaacs), um pai corrupto, Victoria (Parker Posey), uma mãe medicamente controlada, Piper (Sarah Catherine Hook), uma filha “zen” e uma dupla de irmãos, Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan (Sam Nivola), buscando aventuras fora do comum – e do legalmente permitido.

O casal, apesar do amor, vive em constante crise devido ao romantismo de Chelsea (Aimee Lou Wood) e a insensibilidade do namorado Rick (Walton Goggins). Jaclyn (Michelle Monaghan), Kate (Leslie Bibb) e Laurie (Carrie Coon) nutrem uma incessante rivalidade feminina. Já Belinda só quer relaxar e aproveitar seu período de treinamento no hotel para, um dia, abrir seu próprio spa.

São apresentados também Gaitok (Tayme Thapthimthong) e Mook (Lalisa Manoban), funcionários tailandeses do hotel que definem a friendzone. Além disso, conhecemos Chloe (Charlotte Le Bon), nova esposa de Greg Hunt (Jon Gries), agora apresentado como Gary. Outros personagens, apesar de secundários, também marcam presença no decorrer da história, como Valentin (Arnas Fedaravicius) e Sritala (Patravadi Mejudhon).

O paraíso budista x o caos da narrativa

O ambiente calmo e paradisíaco tailandês contrasta com os conflitos exibidos em tela, deixando a série excêntrica e interessante ao espectador. O que deveria ser um centro de relaxamento e meditação acaba se transformando em um palco de inúmeras angústias e complicações.

Rick e Timothy, por exemplo, tentam esconder seus problemas e inseguranças durante a viagem e, por isso, fogem de qualquer tentativa de resolução pacífica, o que gera agonia e suspense. Enquanto Ratliff encobre a falência da família, Rick omite o verdadeiro motivo da estadia à Chelsea: encarar o assassino do próprio pai.

A relação incestuosa dos irmãos também gerou um grande burburinho, não apenas pelo ato em si, mas pela completa indiferença de Lochlan ao perceber o que havia feito e sua justificativa: eu só queria tentar te agradar. Por outro lado, Saxon entra em pânico, tendo uma epifania sobre o que estava fazendo com a própria vida e o vazio que continha em si. Com a ajuda de Chelsea, ele tenta mudar alguns de seus principais traços: arrogância, voluptuosidade e egocentrismo.

A desconfiança de Belinda sobre Greg Hunt ser o assassino de Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) também mantém o suspense no ar, visto que a massagista passa a ser um alvo após reconhecê-lo no resort. Suspeitando de seu caráter violento, Belinda se vê amedrontada mesmo estando em um lugar, aparentemente, seguro e pacífico.

Destaques da temporada

O núcleo da família Ratliff foi explorado de diversas maneiras no decorrer da série. Suas futilidades arrancaram risadas do público e seus defeitos levantaram algumas questões. Por exemplo, como a vontade de Lochlan de agradar a todos chegou a um nível extremo, além da descoberta da verdadeira face da irmã no último episódio como uma “falsa budista”.

Rick e Chelsea também comoveram. Diferente do estereótipo dos relacionamentos entre um homem rico mais velho e uma garota mais nova, sua relação surpreendeu pela genuína preocupação de Chelsea com o namorado e a paixão desenvolvida por ambos. Alguns dos diálogos mais emocionantes estão, também, no episódio oito.

O encontro de Jaclyn, Kate e Laurie com os amigos de Valentin foi cômico. Dentre os acontecimentos, a discussão com as garotas russas, o caso de Jaclyn e Valentin e a bebedeira dos seis foram alguns dos mais interessantes além da revelação dos russos como assaltantes do hotel.

Alguns hóspedes e momentos icônicos fizeram sucesso nas redes sociais. Parker Posey, atriz que interpreta Victoria Ratliff, movimentou a mídia com suas falas arrastadas de deboche e superioridade, com destaque para o seu choque ao descobrir que Piper gostaria de tirar um ano sabático em um mosteiro budista: Você quer morar em Taiwan?!

Outra cena que impressionou foi o monólogo sem filtros de Frank (Sam Rockwell), amigo de Rick, durante uma conversa em Bangkok. A naturalidade com que desabafa sobre as experiências que viveu na Tailândia é, no mínimo, bizarra.

Patrick Schwarzenegger se destacou com sua ousadia e personalidade em cena, mostrando que seu talento não se limitava a carregar um sobrenome de prestígio. O ator, inclusive, quase perdeu seu papel devido ao parentesco com Arnold Schwarzenegger.

Aimee Lou Wood, que participou de Sex Education, também teve grande relevância na mídia com seu carisma e sorriso “incomum” às telas, que compõem grande parte de sua beleza e performance na série. No fundo, todos se apaixonaram um pouco por ela.

“O azar vem em três”

Assim como nas outras temporadas, o plot twist foi trágico e inesperado. Nem ler todas as entrelinhas poderiam ser suficientes para descobrir o que estava por vir. Na verdade, Chelsea acertou com seu pressentimento: o azar realmente vem em três.

Tivemos um grande susto com a quase morte de Lochlan ao tomar, acidentalmente, um suco envenenado da tentativa malsucedida de Timothy de matar a família. Apesar disso, as vítimas foram outras: Jim Hollinger, marido de Sritala e descoberto verdadeiro pai de Rick, Chelsea, atingida por uma bala perdida e, por fim, seu namorado, morto por Gaitok em seu único ato de violência.

Apesar das teorias mais famosas serem confirmadas (três mortes e revelação do pai de Rick), a morte de Chelsea chocou os espectadores, posto que os outros núcleos possuíam muitos pontos de conflito que poderiam resultar em um assassinato. Algumas das perdas mais prováveis, para o público, eram Belinda, Chloe, Gaitok e a família Ratliff.

No final, o diálogo de Chelsea e Rick impressionou mais do que o esperado. “Acho que vamos ficar juntos para sempre, não acha?”.

Apesar das mortes, a série trouxe momentos de resolução: o discurso de Laurie sobre Jaclyn e Kate emocionou, mostrando a importância da amizade feminina na vida de qualquer mulher e como boas relações são mais que suficientes para ser feliz. Laurie destaca que não é necessário provar suas conquistas pessoais aos outros, mas sim olhar ao seu redor e se sentir grata pelo tempo que passou com quem ama.

O arrependimento de Timothy por sua decisão absurda e, por pouco impedida, também tranquilizou o público, mas despertou curiosidade pelo destino da família após revelar, depois de uma semana e muito esforço, que tudo está prestes a mudar.

Por agora, Belinda e seu filho, Zion (Nicholas Duvernay), conseguiram escapar de Greg Hunt com uma quantia suja e generosa de dinheiro após a massagista fazer o mesmo discurso que ouviu na primeira temporada para Pornchai (Dom Hetrakul). Valentin e os amigos russos se safaram do roubo no hotel. Por fim, Gaitok finalmente terá um “trabalho digno” para conquistar Mook, que sutilmente o manipulou no decorrer da história.

Dessa forma, The White Lotus encerra mais uma temporada de forma brilhante e dramática, com falas irônicas, personagens complexos, uma narrativa desenvolvida e o mais importante: originalidade e suspense de sobra.

——————–

