North West: uma criança adultizada ou uma adolescente em formação?

North West, filha de Kim Kardashian e Ye, mais conhecido como Kanye West, é um nome que, apesar da pouca idade, já domina as manchetes. Seu estilo tem repercutido na internet, levantando uma questão que divide a opinião das pessoas: o estilo de North é uma forma de expressar sua identidade ou um reflexo da adultização precoce?

No dia 15 de junho, durante a comemoração do seu aniversário, vazaram fotos da jovem de 12 anos ao lado de familiares e amigos. As imagens chamaram a atenção do público, já que algumas pessoas comentaram sobre ela estar vestida como uma adulta.

A jovem usava uma regata azul royal com decote em formato de coração, uma bermuda jeans, óculos de sol futuristas, diversas joias e seu cabelo estava azul. A divulgação das imagens gerou um debate nas redes sociais: enquanto alguns usuários afirmaram que North não parece mais ser uma criança, outros defenderam que suas escolhas de vestimenta e estilo apenas refletem sua personalidade.

Construção de Identidade

A forma como North se veste pode ser considerada uma demonstração de sua liberdade criativa. A psicóloga Luciana Barella aponta que, na pré-adolescência, experimentar diferentes estilos é uma parte natural do desenvolvimento e da busca por uma identidade própria. Suas escolhas podem ser vistas como a exploração de possibilidades, que são influenciadas por seu ambiente, redes sociais e, por seus pais.

Ye é conhecido por quebrar padrões na moda e sempre incentivar a autenticidade e a individualidade. A visão dele, que se manifesta em suas coleções e em sua própria forma de vestir, pode ter influenciado sua filha.

North tem a coragem de ser diferente, de brincar com as roupas e de usar a moda como uma forma de se expressar artisticamente. Olhando por essa perspectiva, o que vemos não é uma criança “adultizada”, mas sim uma artista em formação, usando o que veste para mostrar sua personalidade em desenvolvimento.

O peso da fama

Por outro lado, não podemos ignorar o contexto em que North está inserida. O mundo das celebridades, com seus padrões e expectativas, podem gerar uma pressão para que crianças amadureçam antes do tempo. “O contexto em que a criança vive é importante de ser analisado, adultização não é a roupa em si, mas circunstância, a intenção e a função dela”, afirma Luciana.

Os fatores como a expectativa de um comportamento sexualizado ou maduro, a exposição a ambientes adultos e a falta de orientação ou supervisão adequada sobre os limites, indicam que a jovem pode estar sendo “adultizada”.

Diversas discussões na internet apontam que seus pais apoiam essa aceleração precoce. O próprio Ye já acusou e culpou Kim de vestir a filha de forma libertina. No entanto, Kanye já expôs North a situações delicadas como a participação dela na música “Lonely Roads Still Go to Sunshine” ao lado de Sean Combs (Diddy), que está em meio a um processo judicial.

Ambos exploram a popularidade dos filhos, expondo-os a situações polêmicas para atrair a atenção do público e, consequentemente, ampliar a própria visibilidade. As crianças acabam se tornando uma extensão dos seus pais e não recebem a proteção psicológica e social que uma criança precisa.

