Met Gala 2025: entenda o tema escolhido para o baile deste ano

O baile do Met Gala, evento muito famoso no mundo da moda, acontece toda primeira segunda-feira de maio e reúne diversas celebridades e pessoas importantes do ramo no Metropolitan Museum of Art, também conhecido como The Met, localizado em Nova York. Todo ano a primeira parte do evento – o tapete vermelho- que acontece na escadaria do museu, é a mais ansiada por todos, sempre se tornando polêmica e motivo de muito falatório nas redes sociais.

O assunto escolhido para este ano é Superfine: Tailoring Black Style, inspirado no livro Slaves to Fashion de Monica L. Miller, pesquisadora e especialista em cultura negra. Com a intenção de homenagear o livro e o movimento dandismo negro, o Met Gala 2025 dá visibilidade para o domínio da moda como manifestação política e cultural.

O movimento dandismo negro teve seu início no século XVIII, época da escravidão, quando a população escravizada era obrigada a se vestir com ternos para servirem seus senhores de maneira chique e europeizada. Quando passaram a se tornar livres, continuaram usando os ternos, mas agora feito sob medida para eles, já que não tinham a intenção de se misturar com os aristocratas brancos, mas sim, mostrar sua cultura e identidade através das roupas.

Quando homens negros passaram a usar ternos de alfaiate impecáveis e de estilo autoral, pelas estampas, cores e formas remetendo à cultura Africana, isso foi visto como um desafio às hierarquias sociais e culturais, mas também como um ato político. Logo, a temática além de significar qualidade e impecabilidade da alfaiataria no estilo negro, também desigina o empoderamento negro em espaços de poder.

O tema, que pode fazer o Met Gala de 2025 entrar para história como um dos momentos mais icônicos da moda, mas também pode criar muita polêmica e críticas, é o tema da exposição rotativa do Costume Institute, departamento do museu voltado para moda.

O Met Gala marca o início da exposição e irá acontecer no dia 5 de maio, nesta segunda-feira, e conta com os anfitriões Pharrell Williams, A$AP Rocky, Lewis Hamilton e Colman Domingo, homens que recebem um destaque especial pelo seu estilo, que costuma seguir as ideias do dandismo negro.

Mas uma coisa que pode acabar confundindo o público na hora de criticar os looks do tapete vermelho é que, na verdade, o tema não é a mesma coisa que o dress code. Os dois, claro, têm a ver um com o outro, mas eles não são a mesma coisa, então apesar de o tema homenagear a cultura negra e seu posicionamento, o dress code, que é Tailored For You, em tradução livre significa: feito sob medida para você, não tem essa necessidade, apenas induz a um look de alfaiataria autêntico e único.

Muitas pessoas na internet têm se decepcionado com as últimas edições do Met Gala, alegando que os convidados não fazem jus à proposta, mas este ano, com um tema ainda muito polêmico nos Estados Unidos, a ascensão negra em espaços de poder, um deles sendo a moda e a utilização dela como ato político, anfitriões tão importantes como esses e a mudança de que pela primeira vez em mais de 20 anos a mostra do departamento tem seu foco na moda masculina, os comentários pré evento que já estão circulando nas redes sociais são positivos e de esperança para um espetáculo digno de toda a contribuição negra à moda.

