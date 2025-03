Lewis Hamilton e Charles Leclerc: O Que Esperar da Nova Dupla da Ferrari?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Em fevereiro de 2024, antes mesmo da primeira corrida da temporada da Fórmula 1, Lewis Hamilton e a Scuderia Ferrari HP anunciaram sua mais nova parceria. Embora muitos rumores tenham surgido algumas semanas antes do anúncio, poucos acreditavam nessa mudança drástica na carreira do piloto britânico, que passou anos dirigindo para a Mercedes, com quem conquistou a maioria dos seus títulos mundiais.

Para dar lugar a Hamilton, a Scuderia Ferrari dispensou Carlos Sainz Jr., atualmente piloto da Williams, deixando Charles Leclerc, o queridinho dos italianos e da equipe, como companheiro de time do britânico.

Desde o comunicado oficializando essa mudança, os fãs têm se questionado sobre o que podemos esperar dessa nova dupla da Ferrari, não apenas em questões de desempenho, mas também em relação ao relacionamento dos pilotos dentro e fora da pista.

Testes de pré-temporada

Os treinos de pré-temporada, que aconteceram no Circuito de Sakhir, no Bahrein, trouxeram novas informações sobre essa dupla, que, segundo Lewis Hamilton, é provavelmente a mais forte que a categoria já teve.

Durante o primeiro dia de treinos, Lewis Hamilton terminou em décimo terceiro, após completar 70 voltas no circuito. Já Charles Leclerc, que deu apenas uma volta a mais que o companheiro de equipe, terminou o dia em quarto lugar.

O segundo dia foi mais animador para o britânico, que chegou a liderar o treino por alguns momentos, mas acabou perdendo a posição para Carlos Sainz. Ao final do dia, a dupla da Ferrari completou o top 3, com Charles em terceiro e Lewis em segundo. Hamilton alcançou a segunda posição com apenas 45 voltas, enquanto Leclerc precisou de 83.

No terceiro e último dia de treino, os resultados não foram tão prósperos, os dois pilotos terminaram fora do top 5. Hamilton alcançou a sexta posição com 47 voltas, enquanto Leclerc ficou em nono, com 66 voltas.

Após os treinos de pré-temporada, a opinião do público, que já era dividida, ficou ainda mais polarizada. Enquanto alguns acreditam que os testes mostraram que o britânico se sente mais à vontade com o carro deste ano e está perto de conquistar seu oitavo título, outros acreditam que Lewis não conseguirá um bom desempenho na Ferrari. Neste último grupo está o consultor da equipe Red Bull Racing, Helmut Marko.

Independentemente da opinião geral, se levarmos em conta apenas os resultados da pré-temporada, Lewis Hamilton parece estar um pouco à frente do monegasco, mas nada alarmante. A dupla parece bem equilibrada, o que pode render disputas interessantes ao longo da temporada.

É importante lembrar que, embora os testes de pré-temporada tragam números interessantes, na maioria das vezes eles não refletem completamente a realidade da temporada. Muitos times ainda estão escondendo seus verdadeiros desempenhos para as corridas.

CHARLES, LEWIS E AS Sapatilhas de Corrida

O espanhol e o monegasco correram juntos durante 4 anos e mesmo com algumas desavenças na pista, Charles Leclerc e Carlos Sainz sempre tiveram uma química inegável fora delas. Um exemplo dessa sintonia entre os dois são as gincanas e propagandas promovidas pela Ferrari ao longo de suas temporadas como companheiros de equipe.

Diferente da Mercedes, antigo time de Lewis Hamilton, a equipe italiana produz muito conteúdo midiático para seus fãs, que adoram acompanhar um pouco mais as duplas da Scuderia pelas redes sociais. Então, era só uma questão de tempo até que a nova dupla do time ganhasse posts e vídeos dedicados a eles.

Um dos vídeos dos atuais rostos da equipe italiana viralizou no TikTok, e a química entre eles tem sido bastante criticada. No post, Leclerc e Hamilton estão comparando uma sapatilha de corrida, da Ferrari, de 2005 com uma sapatilha de corrida deste ano. Grande parte dos comentários aponta a falta de sincronia entre os dois, afirmando que os vídeos eram mais engraçados com Carlos e que Lewis não parecia muito à vontade na gravação.

Para conquistar boa parte dos fãs da Scuderia Ferrari, o britânico vai precisar superar essa barreira e se sentir mais confortável na frente das câmeras. Nesse quesito, Leclerc parece estar à frente, mais adaptado – e acostumado – que seu novo companheiro de equipe.

FERRARI E SUA ESTREIA NO GP da Austrália

Durante os treinos livres da primeira corrida da temporada, a fé dos fãs na equipe italiana foi renovada com as boas posições de Charles Leclerc nos três treinos, chegando a liderar o segundo na sexta-feira. Em comparação, Hamilton teve um início difícil, mas conseguiu ficar no top 10 nos dois últimos treinos.

A classificação de sábado foi inesperadamente difícil para os dois carros da Ferrari. Mesmo com ambos os pilotos no Q3, a melhor posição foi de Charles Leclerc, que ficou em sétimo lugar, enquanto Lewis Hamilton lutou pela oitava posição. Nas entrevistas pós-classificação, o monegasco falou sobre a queda de desempenho do carro e admitiu que, apesar disso, não esperava um resultado tão ruim.

No domingo, a primeira corrida da temporada trouxe mais resultados decepcionantes para a Scuderia Ferrari. Em uma prova marcada pela chuva e pelo caos na pista, Leclerc passou a maior parte da corrida à frente de seu companheiro de equipe, lutando para chegar ao top 3. Enquanto Hamilton se manteve atrás do monegasco e demonstrou dificuldade ao tentar superar Alex Albon, piloto da Williams, sem sucesso.

Nas voltas finais da corrida, a chuva voltou com mais intensidade ao circuito. Após manter seus dois pilotos na pista por uma volta a mais do que os rivais, Hamilton chegou a liderar a prova por um breve momento. No entanto, após as paradas, o britânico voltou à frente de Leclerc, mas o monegasco não demorou para ultrapassá-lo e terminar a corrida em oitavo, na frente do colega de equipe.

Até o momento, a Ferrari não parecia interessada em definir um primeiro e segundo piloto. Talvez a equipe esteja adotando uma abordagem semelhante à da McLaren no ano passado, deixando a prioridade em aberto até que seja realmente necessário. De qualquer forma, Charles Leclerc demonstrou durante a corrida que estará na briga pelo campeonato este ano e que não pretende facilitar para seu companheiro de equipe. Já Lewis Hamilton, que parecia bem adaptado ao carro da Ferrari nos treinos de pré-temporada, agora não transmite a mesma confiança na pista.

