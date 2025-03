Sing Sing: Conheça o longa indicado ao Oscar filmado em presídios

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O longa Sing Sing conta a jornada de Divine G (Colman Domingo), um artista preso injustamente que passou 24 anos encarcerado. Junto de seus colegas, encontrou na arte um alívio para a mente cansada e uma forma de expressar seus sentimentos, sem que houvesse julgamentos. Participando ativamente do grupo de teatro, Divine G e os outros detentos exercitam a criatividade e expõem, uns aos outros, suas fragilidades.

O longa é estrelado, em sua maioria, por ex-detentos. Clarence Maclin e Sean Dino Johnson, por exemplo, interpretam a si mesmos. Duas vezes indicado ao Oscar de Melhor Ator, Colman Domingo mostra todo o seu potencial como ator e brilha na trama como o “coração” do coletivo. O trabalho detalhista de Colman, juntamente com a dedicação dos outros atores, reflete na forma como o filme flui com verdade e naturalidade, humanizando os detentos.

Localizações reais

Ambientado na prisão de Sing Sing, a produção teve cenas externas gravadas no presídio nova-iorquino, entretanto, as cenas internas foram gravadas na penitenciária desativada de Downstate Correctional Facility, também nos Estados Unidos. ALgumas externas foram feitas na própria Sing Sing, que fica em Nova York.

A luz baixa e a pouca variação de tons no plano de fundo do filme, revelam a essência da história, dando ênfase às dificuldades do local e à instabilidade emocional dos personagens. No entanto, a produção foge do óbvio dos filmes de prisão quando temas como crimes e agressões não são o foco do enredo, abrindo espaço para novas discussões sobre reabilitação de presos e crescimento pessoal, por exemplo.

As dinâmicas teatrais organizadas pelo grupo de teatro representam a vulnerabilidade de cada personagem, uma vez que não são apenas detentos, mas também seres humanos. Quando eles chegam ao limite, cansados de serem rotulados pela sociedade e de verem o ciclo assolando suas famílias, encontram na arte a esperança e a possibilidade de uma nova vida.

Dessa forma, a história é contada com muita sensibilidade e empatia, retratando uma possível reinserção dos presos na sociedade de um modo mais humano, não desconsiderando os motivos de estarem na prisão.

INDICAÇÕES

O longa recebeu indicação de Melhor Filme no Critics’ Choice Awards, além das indicações de Melhor Ator e Roteiro Adaptado. No Oscar, que ocorre no domingo (3 de março), o filme concorre em duaz categorias, sendo elas “Melhor Ator” para Colman Domingo e “Melhor Canção Original”. Segundo pesquisas realizadas em sites norte-americanos, Colman tem um grande destaque na sua categoria.

Confira o trailer:

O filme, gravado em meados de 2023 estreou nos Estados Unidos na metade de 2024, mas chegou ao Brasil apenas na primeira quinzena de fevereiro de 2025. O filme está em cartaz nas maiores redes de cinema do país.

