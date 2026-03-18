Lollapalooza 2026: Como sobreviver a um dia de festival?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A edição de 2026 do Lollapalooza Brasil acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Sabrina Carpenter, Chappel Roan e Tyler, the Creator são os headliners de cada um dos dias e estão previstos para iniciarem seus shows às 21h30. Os portões do autódromo abrem às 11h e as últimas apresentações se encerram às 23h30.

Para que todos os fãs tenham uma experiência positiva, aqui estão as melhores dicas para sobreviver ao festival. É necessário prestar atenção no transporte até o local, alimentação, roupas e condições climáticas.

Preparação

O ideal é se planejar antes de ir até o local, e o transporte público acaba sendo a melhor opção, já que liga várias partes da cidade com mais rapidez. Trens da CPTM, ViaMobilidade e Metrô vão permanecer funcionando 24 horas durante todos os dias do festival, com as estações disponíveis para desembarque e transferência de linhas. O embarque será permitido após meia-noite apenas na estação Autódromo, da linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade.

O evento oferece serviço de transfers oficiais saindo de diversos pontos da Grande São Paulo. Também são ofertados trens expressos, com passagem especial, e ônibus com algumas paradas até o destino final. Todas as modalidades estão disponíveis no site oficial do Lollapalooza Brasil.

Festivais de música tendem a influenciar o público a escolher roupas mais elaboradas, porém, a recomendação principal é escolher peças leves, confortáveis, que não atrapalhem a locomoção e que não incomodem ao longo do dia. O calçado é um ponto que deve ser levado em conta: precisa ser confortável, resistente e que possa sujar.

O Lolla permite a entrada de mochilas e bolsas, então, a melhor opção é levar uma de tamanho médio e que seja prática de carregar. Mas cuidado com o exagero. O festival até oferece um sistema de lockers para armazenamento de itens pessoais, no entanto, é preciso pagar e o acesso aos armários nem sempre é rápido. O melhor é levar apenas o essencial e segurar seus pertences durante o dia.

Itens permitidos nas bolsas são alimentos industrializados lacrados e frutas cortadas ou sanduíches em embalagem transparente não rígida. Comidas leves e fáceis de comer são uma boa dica para manter a energia durante os shows.

Água também é importante, mas apenas garrafas plásticas de até 500 ml sem tampa podem entrar. O festival oferece garrafas e pontos de hidratação espalhados por todo o autódromo. Passar filtro solar é indispensável, e o Lolla libera a entrada do protetor para reaplicação, desde que a embalagem não seja de aerosol.

Chuva

O mês de março é conhecido pela grande quantidade de chuva ao longo dos dias, e durante o Lolla não é diferente. Todo ano, pelo menos em uma das datas, chove forte no autódromo.

Capa de chuva é um item que não pode ficar de fora — mais de uma, se for o modelo descartável, ou apenas uma mais resistente. Jaquetas impermeáveis e corta-ventos são ótimas opções também.

Também é preciso pensar nos celulares e carregadores portáteis, item essencial para curtir o dia todo e ainda ter bateria no final do último show. Usar uma capa à prova d’água para dispositivos eletrônicos pode evitar dores de cabeça. Chapéu, boné ou viseira também são úteis para não prejudicar a visão da apresentação com água caindo no rosto e olhos.

Por isso, também é preciso ir com o calçado confortável, resistente e, se possível, impermeável. Capa de proteção para o sapato também é uma opção para manter os pés secos e sem lama.

Programação de apresentações

Você pode conferir os horários dos shows e em qual palco eles vão acontecer nas redes oficiais do Lollapalooza Brasil. O festival ocorre em um espaço muito grande e as apresentações têm intervalos pequenos de tempo, ou seja, é preciso prestar atenção para não perder nenhum dos seus artistas preferidos.

Como os palcos ficam distribuídos em diferentes áreas do autódromo, é importante conferir o mapa oficial do evento para calcular deslocamentos e prever o tempo de caminhada entre um show e outro.

Uma dica extra é colocar o line-up do dia como plano de fundo do celular, para facilitar a consulta. Também vale destacar quais apresentações são prioridade para cada fã.

Papel de parede/lockscreen dos horários e palcos do Lollapalooza Brasil 2026 pra vocês se guiarem ao longo do(s) dia(s). ✨



⚠️ Clique em carregar em 4K pra salvar com maior qualidade. pic.twitter.com/jpEKiuZB9I — We In The Crowd (@weinthecrowd) March 16, 2026

Saída e volta para casa

A saída do festival tende a ser movimentada, o caminho até a estação é cheio e pode causar transtornos. O importante é estar preparado e saber que vai levar um tempo para conseguir entrar no trem. Estar com o Bilhete Único ou a passagem já comprada pode facilitar o trajeto.

Saber quais são as estações de transferência de linha e qual o local mais próximo para desembarque também torna a volta para casa mais fácil. Evitar tumulto é quase impossível, mas é preciso estar ciente para não se estressar, afinal, são quase 100 mil pessoas saindo do evento ao mesmo tempo.

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O artigo acima foi editado por Júlia Salvi.

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