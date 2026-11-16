This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O mercado da moda é um dos que mais movimenta não só a economia como as redes e as revistas do mundo. Ele é composto por diversas marcas, estilos, formas de expressão, maneiras de consumo e muitos filmes e séries que representam esse universo que todas nós já quisemos pelo menos uma vez na vida fazer parte e ser um pouco Andy Sachs ou Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada.



Em sitcoms dos anos 2000, vemos toda aquela dualidade entre luxo e os perrengues que as pessoas dessa área passam, mas que no fim do dia rendem uma boa história, novas experiências e projetos legais para o nosso portfólio.



Não existe nenhuma fórmula mágica pra entrar no mundo fashion, até porque, muitos fatores podem influenciar se você vai conseguir aquela vaga de estágio dos sonhos logo de cara ou não. Mas a boa notícia é que existem alguns passos estratégicos que ajudam (e muito!) a construir seu espaço no jornalismo de moda:



Crie seu portfólio – não precisa ser profissional para ter um



Como toda vaga de emprego começa através do currículo, com o portfólio não é diferente. Para conseguir aquela tão sonhada oportunidade, precisamos trabalhar com o que nós temos: então pega aqueles projetos da faculdade, trabalhos, matérias, posts nas redes sociais, tudo aquilo que você realmente acha que vale a pena compartilhar das suas criações e compacte tudo isso no formato que mais te agrada (e que seja esteticamente bem feito).



Deixar esse espaço, que contém seus projetos que merecem mais destaque, a sua cara, é essencial para que você se sobressaia, já que nós já temos muitas coisas iguais no mundo da moda. Os recrutadores e estilistas querem ver a diferença.

Procure entender e acompanhar para além das tendências

Muitos de nós vemos roupas apenas como peças, porém, quando você começa a querer adentrar nesse mundo, entende que todo look tem uma história por trás.

A moda pode transmitir os sentimentos de um estilista, quem ele apoia politicamente, as transformações sociais de uma época ou até mesmo um manifesto de resistência. Cada costura, escolha de tecido ou paleta de cores carrega um contexto cultural. Entender esse “por trás das câmeras” é justamente o que diferencia quem apenas consome tendências de quem sabe analisá-las e contar boas histórias.

Por isso, consumir esse universo com um olhar crítico exige ir além das passarelas e do feed: vale pesquisar a história da indumentária, acompanhar as mídias de diferentes estilos e entender os impactos ambientais e econômicos da indústria. A roupa é linguagem, e cabe ao jornalista decifrar o que ela está dizendo.



Invista em estudar sobre o assunto



Saber sobre contextos de desfiles, coleções e os trabalhos de um estilista é essencial, mas nada substitui um curso ou especialização.



Com as facilidades que a internet nos proporciona hoje em dia, temos tudo que precisamos disponível nas nossas mãos. Então, pare de procrastinar e vá investir seu tempo, e talvez, se puder, seu dinheiro em algo que vá alimentar seu currículo e deixá-lo direcionado para a área que você tanto almeja.

Faça conexões e networking



Uma boa rede de pessoas não se cria da noite pro dia. Ela se dá frequentando lugares específicos, passando por certos desafios, e claro, tem o fator sorte envolvido. Mas não se deixe levar pelo medo. Apenas tentar se comunicar e interagir com alguém que você quer no seu ciclo social não é errado.

Às vezes, temos que nos aproveitar daquele um segundo de coragem e mandar mensagem para aquele profissional que tanto admiramos. Muitas pessoas parecem inacessíveis, porém não devemos nos deixar enganar pelas impressões.



Aprenda a lidar com as redes sociais



Por mais que, no mundo jornalístico, muitos tenham o sonho de trabalhar em uma redação ou escritório, isso não anula o fato de que você vai se deparar com as mídias digitais a qualquer momento.



Saber se adaptar a tão famosa globalização e a era digital é entender que, tendo um diploma de jornalismo ou não, você vai ter que produzir conteúdos, seja para os portais de notícias, seja para o feed do Instagram -que é onde a maior parte do público consumidor de moda está.



Bom, não há dúvidas que o jornalismo de moda é uma área de muita competitividade e desejo. Uma grande parcela dos estudantes de comunicação tem vontade de seguir esse rumo por diversos motivos.



Mas não se deixe abalar pelos outros: busque entender seus destaques, hobbies e até aquilo que não dominamos totalmente. Afinal, em um mercado cheio de cópias, a sua bagagem cultural, a sua criticidade e a sua voz única são exatamente o que vão abrir portas. O mundo fashion precisa de novas visões — e a próxima a contar essas histórias pode ser você. Comece hoje a construir o seu espaço!

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O artigo acima foi editado por Duda Kabzas.

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