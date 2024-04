Jonas Brothers no Brasil: como foi o tão esperado show do trio de irmãos?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Paul Kevin Jonas (36 anos), Joseph Adam Jonas (34 anos) e Nicholas Jerry Jonas (31 anos), os respectivos Kevin, Joe e Nick Jonas, são três irmãos nascidos nos Estados Unidos que abalam os corações das fãs até hoje, principalmente o das brasileiras no dia 16 de abril de 2024. O trio faz parte da banda Jonas Brothers desde 2005, com Kevin no bandolim, Joe no violão e o caçula da família, Nick, no piano.

COMO FOI O INÍCIO DE JONAS BROTHERS?

Nick estreou na Broadway no início dos anos 2000, no auge dos seus 7 anos de idade, com peças de teatro como Os Miseráveis, A Bela e a Fera e Annie Get Your Gun (conhecido como Bonita e Valente no Brasil).

Nessa época, a Columbia Records o convidou para a gravação de um álbum solo, porém não contavam com o fato de que o talento de Nick era de família e que todas as músicas gravadas com seus irmãos fariam um sucesso estrondoso. A partir disso, veio o primeiro lançamento dos meninos, intitulado de It’s About Time, em 2006, conhecido principalmente por ser o álbum de uma das músicas mais conhecidas deles, a “One Day at a Time”.

Em 2008, na minha opinião de fã, um dos melhores filmes infanto-juvenis foi estreado pela Disney Channel — canal de televisão norte-americano especializado nesses programas. Com a ilustre presença dos três irmãos, Joe Jonas é um dos personagens principais e par romântico de Demi Lovato.

Camp Rock fez um enorme sucesso, principalmente por conter faixas musicais como “Gotta Find You” e “This is Me” que são, mesmo 16 anos depois, músicas perfeitas para cantar com toda sua voz no karaokê com suas amigas ou com seu crush secreto (no dueto, não há quem não se apaixone pelo seu par). O filme ganhou uma continuação em 2010, mas não fez tanto sucesso quanto o primeiro, tanto que a sequência terminou nela.

No ano seguinte, a Disney estreou uma série sobre a vida dos irmãos Jonas, cujo nome não poderia ser outro além de apenas: Jonas. Curiosamente, em novembro de 2010, a Rede Globo transmitiu sua primeira temporada para substituir outro seriado, Zack e Cody: Gêmeos a Bordo.

O enredo era, basicamente, para mostrar as dificuldades dos irmãos Jonas em serem adolescentes e astros do pop ao mesmo tempo, passando por situações comuns de garotos do Ensino Médio e por momentos absurdos de cantores famosos e ídolos de muitas.

Tal qual as carreiras artísticas nos palcos e na frente das câmeras em estúdios, Nick, Joe e Kevin possuem outros álbuns além do já citado, como Jonas Brothers (2007), A Lit Bit Longer (2008), Lines, Vines and Trying Times (2009), Happiness Begins (2019), e The Album (2023), sendo o mais recente deles.

Você deve estar se perguntando sobre esse salto tão grande entre as datas citadas acima, e eu te digo que o motivo disso causou uma dor muito grande no coração dessa fã. Em 2013, os irmãos Jonas decidiram se separar e cada um seguir carreira solo durante a turnê Jonas Brothers World Tour.

Um dos argumentos utilizados para justificar o hiato do grupo foi o desentendimento entre os três. Nesse mesmo ano, aconteceu sua última vinda ao Brasil. Porém, em 2019 eles voltaram para aquecer os corações dos fãs.

Como todos nós sabemos, o ano de 2020 foi conturbado para todos, e os irmãos Jonas não ficariam de fora dessa. O jornalista José Norberto Flesch informou, no início de 2020, que os três tinham cancelado seu show previsto para acontecer em novembro do mesmo ano aqui no Brasil.

Na época em que foi anunciado, acreditavam que o último show deles seria o de Las Vegas, em abril, devido à gravidez de Sophie Turner, ex-esposa de Joe Jonas e mãe de suas duas filhas. Dito isso, o que poderia ter sido a última vinda de Nick, Joe e Kevin ao Brasil foi interrompida pelo Covid-19.

ENTREVISTA COM FÃ

Her Campus Casper Libero conversou com uma fã de décadas dos queridinhos da Disney, para contar um pouco sobre um concurso que a Rexona Teens fez em parceria com os Jonas Brothers, há cerca de 15 anos, e ela foi a ganhadora.

LARA DO CARMO: Letícia, você pode nos contar rapidinho como era o concurso?

LETÍCIA MEDEIROS (28 anos): Então, era um concurso como uma gincana da Rexona Teens, que durou uns 7 dias. Cada dia tinha um desafio diferente e eu ganhei quatro ingressos! […] Lembro que eu ganhei a que tinha que fazer um vídeo dublando, cantando uma música deles. Tinha um outro desafio, para juntar a maior plateia possível e cantar para ela, eu morava em um condomínio e, junto com a minha mãe, juntamos umas crianças lá embaixo, umas 15 pessoas. E era tudo assim muito rápido, sabe? Liberava em um horário e você tinha 3 horas para fazer, então era tudo correndo! Esse da plateia eu lembro que eu ganhei também. Lembro que eu fiquei super chateada, porque tinha um desafio final que era para arrecadar alimentos, e quem arrecadasse mais ia até para o camarim.

LARA DO CARMO: Como foi essa época para você como fã?

LETÍCIA MEDEIROS: Foi uma época em que era tudo muito forte para os adolescentes, eram todos muitos loucos por pop, comprar revista, se juntar em shopping para fazer encontrinho com seu ídolo… e a Rexona era uma marca muito forte nesse meio! E aí a gente foi retirar os ingressos e nos deram camisas personalizadas da Rexona Teens e tudo mais!

LARA DO CARMO: E, Lê, como foi reviver tudo isso de novo ontem?

LETÍCIA MEDEIROS: “Ganhei quatro ingressos, então fomos eu, minha irmã e duas primas. E, ontem, como eu fui de novo com a minha irmã, foi bem nostálgico, nós ficamos revivendo tudo. Éramos pré-adolescentes, eu tinha 13 anos, então reviver isso ontem foi show!!”

COMO FOI O TÃO ESPERADO SHOW?

A parte que eu mais fico ansiosa sobre um show é para saber de sua setlist e a dos estadunidenses não deixou a desejar. Contando com clássicos da cultura pop internacional, os irmãos cantaram “Sucker”, “S.O.S”, “Gotta Find You”, “Burnin Up”, “Vacation Eyes” e “Cake By The Ocean”.

Além dessas, o show da tour Five Albums. One Night The World Tour (“Cinco álbuns. Uma Noite. A Turnê Mundial”, traduzindo para o português) contou com novos lançamentos, como “Waffle House” e “Celebrate”, que foi a música de abertura do show. Foram aproximadamente 40 músicas que agitaram o Allianz Parque, em São Paulo, nesta terça-feira (16), contando com faixas dos cinco álbuns do grupo.

Algo que emocionou muito todos os fãs no show de terça, foi a homenagem organizada pelos fãs da banda para Letícia Linhares, uma fã que infelizmente morreu em 2021, por um câncer. Os irmãos cantaram “Inseparable”, canção do segundo álbum que não estava na setlist, para tocar o coração de todas as 40 mil pessoas que estavam presentes naquele momento.

Desde a chegada ao aeroporto, imersa de fãs enlouquecidos pelos meninos e sua produção, eles foram recebidos de peito aberto no nosso país tropical. Nós brasileiros somos conhecidos por acolhermos muito bem nossos ídolos internacionais e sempre aproveitarmos ao máximo os shows que nos são oferecidos. Com isso, Nick Jonas nos surpreendeu com um lindo discurso no decorrer de sua apresentação.

“São Paulo, é tão bom estar de volta depois de quase 12 anos… faz um bom tempo, mas o que queremos dizer é que amamos muito vocês e que faremos isso ser especial para vocês celebrarem hoje com não um, não dois, não três, não quatro, mas cinco álbuns! Começando pelo nosso primeiro álbum que saiu em 2007… então quem está pronto para voltar para 2007?”, disse o cantor e ator.

Porém, como nem tudo é um mar de rosas, muitos fãs se decepcionaram com a estrutura trazida por eles para o Brasil. De acordo com relatos vindos de plataformas de mídias digitais, como Twitter e Instagram, o telão apresentado no palco era pequeno demais, não sendo possível enxergar certos momentos do show por telespectadores da cadeira superior no estádio, e a passarela era também pequena quando comparada à utilizada em outros eventos da banda.

Além disso, deve-se destacar que a maior parte dos fãs deles são adultos de idade aproximada dos cantores (sendo de 20 até 30 anos) e, dito isso, precisam trabalhar normalmente até o final da tarde da terça-feira e a partir da manhã na quarta-feira, o que fez com que muitos se rebelassem no Twitter sobre o show ser numa noite comum da vida do trabalhador CLT. O fato de ser feito apenas um show no Brasil inteiro gerou muita crítica, também por estar atrelado ao fato descrito anteriormente.

Mesmo com esse possível erro de data – poderia ter sido numa sexta-feira para termos um sextou digno, né irmãos Jonas? – qualquer dia é dia de ouvir os Jonas Brothers cantarem “I Believe” com bandeiras do Brasil enroladas em seus corpos – quem aí queria ser essa bandeira levanta a mão! Além disso, a nostalgia e a alegria que nós, crianças dos anos 2000 e crias da Disney Channel, sentimos em cada segundo desse show, é inigualável e nada chega aos pés desse amor de fã!

Apesar dos males, o show dos meninos em São Paulo fez com que as hashtags relacionadas a eles ultrapassassem as da final do Big Brother Brasil nas Tendências do Brasil no Twitter (os famosos trending topics).

A partir do dia 19 de abril, os três irmãos darão continuidade na América Latina ao se apresentarem em Bogotá, na Colômbia. Em seguida, irão para o Peru, Chile, Argentina e México, ainda neste mês de abril, iniciando o mês de maio com mais dois shows no México.

