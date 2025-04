Inverno Amazônico: Conheça a nova coleção desfilada pela Normando na SPFW

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

No dia 8 de abril, sendo a primeira marca a desfilar no Shopping JK Iguatemi no ano de 2025 , a Normando inaugurou o terceiro dia da temporada n59 da São Paulo Fashion Week (SPFW) em grande estilo e com suas peças únicas e nós da HC tivemos a honra de comparecer ao evento e ver tudo de pertinho para contar pra vocês!

A marca dos paraenses Marco Normando e Emídio Contente traz uma proposta de sustentabilidade e visibilidade para a cultura amazonense com seus designs feitos de materiais típicos da região e totalmente sustentáveis. A marca tem chamado atenção do mundo da moda brasileira e chocado os amantes da área, visto que é apenas a sua segunda participação na SPFW.

entenda o desfile e a coleção da normando

No desfile dessa temporada, a coleção de nome “Inverno Amazônico” traz como inspiração o livro Chove nos Campos de Cachoeira, que é do renomado autor paraense Dalcídio Jurandir que em sua trama retrata temas como o sofrimento do homem amazonense e as dificuldades enfrentadas pelos moradores da região diariamente.

Em destaque, a alfaiataria da marca se faz presente em suas duas coleções, na primeira, inspirada na exposição intitulada “As Joias da Rainha”, e na atual, tendo peças com recortes diferentes, favorecendo ambas as silhuetas masculina e feminina. Os tecidos são derivados das fibras da planta de juta e palha de buriti, todos feitos pelas mãos de artesãos.

Cabe ressaltar também as famosas jaquetas de látex amazônico, que são as peças de maior sucesso da marca e possuem uma proposta diferente e sustentável para substituir o couro animal.

Para retratar a inspiração do livro, peças com a estampa de campo foram também desfiladas nessa coleção, como o vestido verde na estampa campestre e camisas e shorts, remetendo principalmente aos personagens presentes no livro: Alfredo, o personagem principal, e Eutánasio, seu irmão.

Na passarela, a atriz Dira Paes marcou presença utilizando um look de alfaiataria e trazendo a representatividade nortista para o show. Dira fecha o desfile em companhia dos estilistas da Normando e, em entrevista para o Gshow, fala sobre sua experiência: “Sou fã da Normando. Eu acho que eles têm um trabalho muito diferenciado de trazer uma apropriação muito grande das nossas referências nortistas e colocar na moda sem fazer concessões, mas, ao mesmo tempo, conseguindo ser universal nessa proposta”.

Original photo by Beatriz Demarque

Além dessa participação, outros convidados para prestigiar o desfile em nome da marca foram João Guilherme, Valentina Herszage, Raissa Santana, Juan Guedes, Lucy Alves, Karol Conka, Gaby Amarantos e muitos outros nomes de sucesso.

Em entrevistas para a HC Cásper Líbero, alguns convidados puderam compartilhar um pouco de como foi presenciar o desfile e suas impressões sobre a nova coleção da Normando:

Ismeiow, influencer e youtuber, afirmou: “a marca me chama atenção pela forma que ela redesenha a moda masculina. Sou fã de cortes diferentes de alfaiataria, um tecido diferente, um bom caimento… uma coisa “antiga” com um pensamento moderno”.

Original photo by Beatriz Demarque

Juan Guedes, influenciador, que estava usando uma jaqueta verde de látex amazônico da marca, compartilhou “Eu sempre tento usar cores mais sóbrias, porém quando eu vi essa jaqueta ela me chamou muito atenção, tanto pelo material quanto por toda proposta do desfile”.

Original photo by Beatriz Demarque

Gaby Amarantos, compartilhou com a Her Campus “Eles são do Pará, né! Trazem essa coisa chique da amazônia e eu uso Normando já há muito tempo e amo trazer a floresta em tudo que faço. Esse look que estou usando representa cascas de árvore, possui madeira reciclada, enfim, me identifico muito!”

Original photo by Beatriz Demarque

Raissa Santana, também convidada, comenta: “A marca trás tudo que eu gosto muito, peças mais estruturadas. O meu look hoje está no marrom (trench coat da Normando) que é a cor do ano e o desfile em si foi tudo muito lindo!”

Original photo by Beatriz Demarque

A Normando tem se tornado queridinha daqueles que admiram a cultura nortista e dos que gostam de propostas diferentes e sustentáveis que revolucionam a moda. Criações como as da Normando fazem toda a diferença para a São Paulo Fashion Week, pois mostram a representatividade de culturas brasileiras importantes e a diversidade do país.

Nos deixando ansiosos para as próximas coleções, a marca entrega tudo e mais um pouco apenas em seu segundo desfile e inspira os amantes de moda a ler o livro “Chove nos Campos de Cachoeira” e a conhecer mais sobre a cultura paraense!

——————————————————————–

O texto acima foi editado por Marina di Bernardo Babichak.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!