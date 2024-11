Saiba quais marcas nacionais você precisa conhecer até o final do ano 

The Her Campus National Editors write about products we love and think you’ll love too. Her Campus has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase. All products are in stock and all prices are accurate as of publication.

Descubra marcas que estão se destacando e transformando o cenário da moda brasileira com design único, sustentabilidade e identidade cultural

Ser curiosa é quase uma marca registrada das fashion hunters, sempre à caça de inspirações, referências fashionistas e, claro, marcas brasileiras cheias de estilo que merecem ser descobertas. Afinal, quem não gosta de uma boa dica? Explorar novos designers e lojas nacionais é mais do que uma missão; é uma forma de trazer o que há de mais interessante no cenário da moda do Brasil.

Com isso em mente, a Her Campus reuniu uma seleção especial de marcas brasileiras que chamam a atenção no radar fashion. São nomes que realmente valem a pena conhecer e acompanhar. Confira a seguir os produtos nacionais que você não pode deixar de conhecer até o final do ano!

1. Galpão 51

A Galpão 51 é uma marca carioca de moda praia que valoriza a produção artesanal, destacando-se pelo uso de técnicas de tingimento manual, como o tie-dye. Fundada em um galpão no Rio de Janeiro, promove peças únicas com design criativo e foco em materiais leves. A empresa também incentiva a produção local, colaborando com comunidades próximas para geração de renda.

2. Vehr

A marca de joias foi fundada em 2019 por Mariana Sgarbi e Thais Kagan, com foco em peças contemporâneas que misturam formas geométricas e materiais como pedras naturais e metais nobres. Conhecida por seu design autoral e atemporal, a marca oferece coleções exclusivas com lançamentos frequentes. A Vehr se destaca por unir sofisticação e personalidade em suas criações.

3. Tropicus Store

A Tropicus Store é uma marca brasileira de moda praia que combina design vibrante com a essência tropical do Brasil. Fundada por Mariana Sgarbi e Thais Kagan, foca em biquínis e maiôs de alta qualidade, com materiais sustentáveis e produção responsável. Disponível online e em lojas físicas no Rio e São Paulo, destaca-se pela união de estilo e conforto.

4. Sage Brazil

A Sage Brazil traz uma proposta alinhada ao movimento slow fashion, priorizando a sustentabilidade e processos conscientes. A marca utiliza materiais orgânicos e aposta em peças clean que atendem a consumidores interessados em moda com menor impacto ambiental.

5. AGUI

Com foco no público urbano, a AGUI trabalha com designs funcionais que combinam praticidade e estilo. A marca é voltada para o streetwear e desenvolve peças que atendem à demanda de consumidores dinâmicos que buscam roupas com apelo moderno e utilitário.

6. REALCE

Criada pelo designer Renato Ladeira, a marca é conhecida por sua mistura de estilo contemporâneo e técnicas artesanais. Focada no uso de materiais de alta qualidade, a marca se destaca por suas peças sofisticadas e com linhas modernas. REALCE valoriza a cultura brasileira enquanto cria designs que atendem a um público exigente, refletindo um equilíbrio entre tradição e inovação.

