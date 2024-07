Festival de Parintins: tradição e celebração da cultura amazonense; conheça um dos maiores eventos culturais do nosso país

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Realizado anualmente na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, desde 1965, o Festival de Parintins celebra a tradição do boi-bumbá, apresentando elementos como música, rituais e abordando temas importantes, como a preservação da floresta, vivências indígenas e a aproximação dos povos.

Um pouco da história

Este evento grandioso ocorre no final do mês e tem duração de três dias, geralmente de 28 a 30 de junho. Ele conta com uma vibrante competição entre dois bois-bumbás: o Boi Garantido, representado pelas cores vermelho e branco, e o Boi Caprichoso, que tem o azul e branco como sua marca.

A cada noite, os bois realizam suas performances no Bumbódromo, uma arena especialmente construída para o evento, com um formato que remete a uma cabeça de boi. As apresentações são verdadeiros espetáculos teatrais que combinam música, dança, teatro e grandes alegorias. O estado inteiro se envolve nessa celebração e cada boi tem sua torcida, que leva a competição muito a sério.

Uma das “regras” das torcidas é que, enquanto ocorre a apresentação de um dos bois, a torcida rival deve permanecer em completo silêncio e no escuro. Dá para perceber o amor que eles têm pelo festival pelas filas para entrar no evento, que podem durar mais de 24 horas de espera. A competição é tão intensa que até as marcas patrocinadoras do evento têm que estar atentas, produzindo seus produtos nas duas cores: vermelho e azul.

Critérios de avaliação

O desempenho de cada boi é avaliado com base em 19 itens, que abrangem diferentes aspectos das apresentações. Cada item possui critérios específicos de avaliação e contribui para a pontuação final dos bois. Alguns dos itens avaliados são:

Apresentador;

Levantador de Toadas;

O instrumental, Batucada (Garantido) e Marujada (Caprichoso);

Amo do boi, representando o dono do boi e improvisando rimas que atacam a equipe adversária;

Sinhazinha da Fazenda, a filha do dono do boi;

Cunhaporanga e o Pajé,esses que trazem a parte indigena para o festiva;

Evolução do Boi Bumbá;

Galera, a animação da torcida também pontua;

A Edição de 2024

Mesmo sendo um festival de grande notoriedade e com uma significativa movimentação econômica no estado do Amazonas, o Festival de Parintins não era tão conhecido no território nacional. No início deste ano, isso mudou com a participação de Isabelle Nogueira, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido no Big Brother Brasil 2024. A ex-BBB falava muito de sua terra e de suas tradições durante o programa, e sua participação foi marcada por essa exaltação ao festival, uma vez que, seu apelido dentro da casa era Cunhã.

Até o ano passado, o festival era transmitido apenas pela TV A Crítica do Amazonas, mas este ano ele contou com uma transmissão ao vivo na TV Globo. Essa iniciativa permitiu que milhões de brasileiros em diferentes partes do país pudessem assistir aos espetáculos de Parintins, promovendo uma maior valorização e reconhecimento da cultura amazônica.

Esse ano, o Boi Caprichoso conquistou uma vitória emocionante, sagrando-se tricampeão do Festival de Parintins. Com uma apresentação impecável e cheia de criatividade, o Caprichoso encantou os jurados e o público. Entretanto, o Boi Garantido não ficou para trás e promete voltar com ainda mais vigor nas próximas edições do festival.

A rivalidade saudável entre os dois bois é um dos motores que mantém a tradição viva e vibrante, sempre elevando o nível das apresentações. O Festival de Parintins é um evento crucial para a cultura do Amazonas, não apenas por preservar as tradições folclóricas, mas também por promover a ancestralidade indígena e fortalecer o turismo e a economia local. Cada edição do evento celebra a riqueza cultural, encantando espectadores de todas as partes do Brasil, mostrando assim, a importância de valorizar e preservar nossas tradições.

