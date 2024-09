Gostou de “Short n’ Sweet”? Veja 5 Álbuns Com a Mesma Vibe!

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Ai, que delícia é o verão! O Short N’ Sweet, novo álbum da Sabrina Carpenter, está tão irresistível que não conseguimos parar de repetir desde o lançamento. Se você quer manter essa vibe incrível, mas está a fim de variar o cardápio musical sem enjoar dessa sobremesa, preparamos uma seleção de álbuns que são o verdadeiro banquete para seus ouvidos. Venha conferir!

“My Everything” – Ariana Grande Dizem por aí que a Taylor Swift é a mãe da Sabrina Carpenter, mas a sonoridade e o tamanho dela tem muito mais a ver com a Ariana Grande. O álbum My Everything é um clássico que mistura pop sofisticado com baladas emocionantes. A cantora alterna entre as dores do amor e momentos de empoderamento, entregando uma experiência musical poderosa e sensível. “1989 TV” – Taylor Swift E como falar de curtição e sofrência sem mencionar o 1989? Outro verdadeiro clássico, a madrinha da Sabrina, Taylor Swift, fez história com esse álbum. Cheio de indiretas para ex-namorados e batidas divertidas, 1989 é aquele álbum que dispensa apresentações, especialmente se você ligava o rádio em 2014. Com músicas que trazem memórias afetivas e nos transportam para os melhores momentos da adolescência, o álbum ganhou uma nova versão em 2023. Prepare-se para reviver aqueles hits que ficam na cabeça e no coração! “Life Support” – Madison Beer Madison Beer mostra que a nova geração chegou para ficar com o seu álbum Life Support. Este é o primeiro álbum dela após anos de carreira, e oferece uma introspecção profunda, sem perder o charme das alfinetadas para ex -e futuros- namorados. Life Support começa com o término de um relacionamento tóxico e explora as emoções desgastantes que se seguem, além de abordar questões de saúde mental. “Hot Pink” – Doja Cat Quem não se lembra do lançamento do Hot Pink da Doja Cat perdeu um dos maiores momentos da música pop atual. Este álbum é puro suco de sensualidade e humor, uma mistura irresistível de influências Dance,R&B Pop, Trap e pitadas de Disco. Arrisco dizer que não tem uma música ruim, e digo ainda que não tem como ficar parado. “Endless Summer Vacation” – Miley Cyrus Miley Cyrus fecha essa lista com o Endless Summer Vacation, um álbum que celebra a independência e o amor próprio, mas que desconstroi essa ideia ao longo das faixas. Embora tenha faixas eletrizantes e poderosas, o álbum também revela as dores do término com uma vulnerabilidade surpreendente nas suas batidas.

